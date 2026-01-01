Slušaj vest

Uspomene na neke davne Nove godine, praznike i slavlja sastavni su deo priča prvih januarskih dana, pa je tako sa Kurirom sećanja na taj period života podelila i ministarka za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Da, upravo je ona na ovoj fotografiji od pre više od tri decenije, na kojoj je, kako nam je rekla, sa novogodišnjim poklonom.

"U detinjstvu sam najviše volela knjige i slikovnice. Vrlo retko sam se igrala sa lutkama i barbikama. Roditelji i bliski prijatelji su to znali, pa su se uvek trudili da mi poklone nešto drugačije", rekla je ministarka za Kurir.

Milica Đurđević Stamenkovski
Mala i velika Milica Foto: Privatna arhiva, Instagram/djurdjevicmilica

Dodaje i kako joj je otac jednom iz Rusije Novu godinu doneo malu harmoniku.

"Onda sam porodicu i goste za praznike uveseljavala svirajući je", kaže kroz smeh.

Ne propustitePolitikaMOŽETE LI POGODITI KO JE NA FOTOGRAFIJAMA? Praznike danas proslavlja na novoj funkciji, a pamti poklone iz detinjstva i vojničku Novu godinu 1994.
Milan Antonijević

Praznici su se u njenoj porodici poštovali, kao i običaji.

"A posebno za Božić! I danas, kad dođu praznici, probude mi se posebne emocije, vraćaju se uspomene na vreme koje je prošlo i na ljude kojih više nema. Život je trenutak. I trenuci su život. To je smisao i poruka svih praznika", rekla nam je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ne propustitePolitikaANA BRNABIĆ ZA KURIR Predsednica Skupštine nikad iskrenija: O godini punoj izazova, saradnji s Vučićem, kakva je u kafani i koja je omiljena pesma njenog sina
Ana Brnabić (1).jpeg
PolitikaNADAM SE DA SMO IZAŠLI IZ HAOSA I LUDILA, ŽELIM NAM DOSADNU GODINU: Dačić za Kurir televiziju o blokadama i najavljenim izborima - Vučić im izlazi u susret
Screenshot 2026-01-01 082022.png
DruštvoFORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O RODITELJIMA-NEGOVATELJIMA: 15 udruženja ispunilo uslove javnog poziva, oglasila se ministarka Stamenkovski
viber_image_2025-10-30_16-01-02-298.jpg
PolitikaMINISTARKA MESAROVIĆ: Produžetak licence NIS-u najbolja vest sa kojom smo ušli u Novu godinu
Adrijana Mesarović