Uspomene na neke davne Nove godine, praznike i slavlja sastavni su deo priča prvih januarskih dana, pa je tako sa Kurirom sećanja na taj period života podelila i ministarka za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Da, upravo je ona na ovoj fotografiji od pre više od tri decenije, na kojoj je, kako nam je rekla, sa novogodišnjim poklonom.

"U detinjstvu sam najviše volela knjige i slikovnice. Vrlo retko sam se igrala sa lutkama i barbikama. Roditelji i bliski prijatelji su to znali, pa su se uvek trudili da mi poklone nešto drugačije", rekla je ministarka za Kurir.

Mala i velika Milica Foto: Privatna arhiva, Instagram/djurdjevicmilica

Dodaje i kako joj je otac jednom iz Rusije Novu godinu doneo malu harmoniku.

"Onda sam porodicu i goste za praznike uveseljavala svirajući je", kaže kroz smeh.

Praznici su se u njenoj porodici poštovali, kao i običaji.