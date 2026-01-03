Slušaj vest

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov, u intervjuu za Kurir, osvrnuo se na političke izazove s kojima se zemlja suočavala, naglašavajući ozbiljne posledice nasilja i blokada tokom protekle godine. Jovanov je ukazao na neodgovornost pojedinih poslanika i pohvalio rad Skupštine uprkos opstrukcijama, dok je kao ključni izazov za 2026. godinu označio očuvanje suvereniteta i nezavisnosti Srbije.

Prva pomisao na tek završenu 2025. je, kako ističe, "nasilje kome smo bili izloženi tokom čitave godine".

- Blokaderi su nam branili da se slobodno krećemo, da slobodno govorimo, dolazili su nam pred kuće, maltretirali decu, pokušali da se fizički obračunaju sa nama u Skupštini, linčovali su ljude u Nišu, Kraljevu, Valjevu, umalo spalili tri stotine ljudi u Novom Sadu... Stvorili su atmosferu da sve najgore u ljudima ispliva na površinu. I mislim da smo tih dana dobili odgovor na pitanje koje ljudi često sebi postavljaju tokom ratnih sukoba i slično - kako su ljudi postali zveri. Ispostavilo se da zveri, spremne na najgore nasilje, žive svuda oko nas i da im je potrebno samo da se poklope određene okolnosti da pokažu svoju pravu prirodu.

Šta vam je u radu u Skupštini ove godine najviše smetalo, a na šta ste ponosni?

- Da budem potpuno otvoren, najviše mi je smetala neodgovornost pojedinih kolega, koje kao da ne razumeju kakvu čast imaju zbog toga što su narodni poslanici i da su to zahvaljujući predsedniku Vučiću i podršci koju mu narod pruža na izborima, kao i da svojim nemarnim odnosom prema obavezama pokazuju nepoštovanje i prema njemu i prema tom narodu. A ponosan sam na to što smo i pored svih opstrukcija i nasilja blokadera uspeli da radimo svoj posao i da Skupština ni u jednom trenutku nije prestala da radi.

Šta građani realno mogu da očekuju od 2026?

- Dalju realizaciju politike predsednika Vučića, a to znači nastavak rada na razvoju Srbije - podizanje plata i penzija, izgradnju autoputeva, pruga i druge infrastrukture, borbu za strane investicije i nova radna mesta, ali i borbu za očuvanje slobode, samostalnosti, suverenosti i nezavisnosti naše zemlje. Isto tako, građani mogu da očekuju nastavak blokaderske mržnje, destrukcije, nasilja, besmislenih akcija i njihovog slugeranjskog odnosa prema strancima... I o jednom i o drugom će se građani izjasniti na izborima koji su najavljeni baš za godinu pred nama i time odrediti dalji put i sudbinu Srbije.

Koji će biti ključni politički izazovi, a gde vidite prostor za optimizam?

- Ključni politički izazov će biti nastavak čuvanja Srbije od ratova i sukoba. To je ono što predsednik Vučić uspešno radi već godinama unazad i to u okolnostima kada veliki ne traže partnere, već podanike. Kada ne traže lojalnost, već poslušnost. Očuvanje naše samostalnosti, nezavisnosti i slobode vidim kao najvažniji izazov zato što je to borba za opstanak Srbije i Srba kao nacije, kao i zato što u borbi za te vrednosti nećemo imati saveznike, jer bi svi želeli da izgubimo te atribute, ali svako za svoju korist i račun. Prostor za optimizam vidim u ekonomiji, jer nema mnogo zemalja koje bi na nogama izdržale sve udare koje je doživela Srbija.

Poslušajmo patrijarha Pavla i budimo ljudi

Milenko Jovanov ne slavi Novu godinu. Za njega je to, kaže, bio sasvim običan dan koji se razlikuje samo po jednoj obavezi.

- Pre ponoći sam izašao u dvorište da sklonim psa od eksplozija petardi i vatrometa i to je najbitniji momenat u tom danu.

Ni novogodišnje odluke iliti rezolucije ne donosi, doživljava ih kao "najobičnije holivudske patetične besmislice", ali Božić se u domu Milenka Jovanova slavi po starim, tradicionalnim običajima.

Ovaj naradosniji praznik vezuje se za mir, praštanje i zajedništvo. Na pitanje da li tih vrednosti ima i u politici ili su više lične, Jovanov odgovara "nažalost, ovo drugo", a daje i objašnjenje zašto je tako.

- Mi smo pedeset godina na Boga kamenje bacali, odrekli smo se hrišćanskih vrednosti. Čak i kada je veronauka vraćana u škole, bilo je glasova protesta. Ni tada, ni danas, nisam razumeo šta je to loše što bi deca naučila na veronauci. Sami ste naveli neke vrednosti. Zar bi društvo bilo gore da je zasnovano na njima? Isto tako, hrišćanstvo je bilo temelj zapadne civilizacije, a onda se ta civilizacija odrekla svog temelja. Zato sada i luta tražeći nekakav oslonac, koji ne može da bude skupa garderoba, skup auto, ili penthaus sa prelepim pogledom. To jesu vrednosti potrošačkog društva, ali ljudska duša prosto traži nešto više.

Koja je božićna poruka koju biste poslali građanima Srbije, bez političkih floskula?

- Budimo ljudi, što reče nekada patrijarh Pavle.

