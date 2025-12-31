Slušaj vest

Godinu dana blokaderi su palili gradove, institucije u Srbiji, a čak su pokušali i žive ljude da zapale.Godinu dana beskonačnog nasilja, sukoba sa svakim ko nije mislio kao oni, uvreda, psovki, pa čak i poziva na ubistvo i sveopštu lustraciju, ali i pokušaja uličnog preuzimanja vlasti, državnog udara i najvećih društvenih podela u novijoj srpskoj istoriji. Godinu dana laži, manipulacija, bejzbol palica, baklji, dimnih bombi, suzavca, "letećih" jaja, kamenica i blokada...

Beskonačnih blokada fakuleta, puteva, ekonomskog razvoja, života i zdravog razuma. Tako je izgledno jedno, nasilničko i blokadersko lice Srbije.

1/9 Vidi galeriju Blokaderska logika: "Stop krvavim košuljama", "1 od 5 miliona", "Srbija protiv nasilja"... Svi ovi protesti krenuli su na talasu protiv nasilja, a onda završili kao promoteri nasilja u društvu Foto: Darko Vojinovic/AP, ANDREJ CUKIC/EPA

Srećom, postojalo je i drugo.

Čini se da za sve to vreme ni u jednom trenutku nije posustao, niti digao ruke od svega samo jedan čovek - predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Neumorno, dok je gledao kako blokaderi pokušavaju da razore njegovu zemlju i podele narod, borio se ne samo da zaustavi sukobe već i da se život u Srbij nastavi. Dok su oni palili, lomili i uništavali - Vučić je gradio.

Saobraćajnice, pruge, fabrike, sprovodio nove setove ekonomskih mera, reforme, povećavao plate i penzije, najviše mislio o običnom čoveku, ali i gradio diplomatske mostove sa najvećim svetskim silama.

- Oni neka nastave da me mrze, a ja cu da nastavim da volim Srbiju i da se borim za naš narod - poručio je predsednik u petak.

Ovo su dva lica Srbije koja smo posmatrali prethodnih godinu dana - blokadersko i državničko:

JANUAR

Početak godine u Srbiji obeležela je napeta situacija zbog rastuće tenzije koja je eskalirala kada su se studenti blokaderi napili i potukli na Pravnom fakultetu što su iskoristili da stvore političku laž o predsedniku Vučiću. Započele su blokade ulica u Srbiji i napadi na institucije i državne zvaničnike. Sve je rezultiralo padom Vlade i ostavkom tadašnjeg premijera Miloša Vućevića, a krajem januara predsednik Srbije pozvao je studente blokadere na dijalog. Umesto odgovora, blokaderi su pozvali prosvetne radnike i sve druge građane da stupe u generalni štrajk, kako bi sve u zemlji stalo!

Iako im ovaj plan nije uspeo, mesec je takođe obeležio incident kada su blokaderi sa opozicijom blokirali gradsku kuću u Novom Sadu zbog čega je morala da interveniše policija, dok je dvoje ljudi povređeno, ali tu su bili i prvi sukobi blokadera sa običnim građanima.

Stravično nasilje blokadera u Novom Sadu Izvor: Kurir

FEBRUAR

U februaru su blokaderi blokirali sva tri mosta u Novom Sadu, mostove u Beogradu ali i druge važne saobraćajnice širom Srbije. Građani nisu mogli da se kreću normalno, stignu na ili se vrate kući sa posla, pokupe decu iz vrtića, odu u nabavku ili kod lekara, jer blokaderi nisu dozvoljali nikome da prođe. Vučić je, pak, ovaj mesec započeo tako što je odgovorio na tzv. studentske zahteve i pozvao blokadere na dijalog. Do dana današnjeg niko od blokadera nije odgovorio, niti pristao na razgovor sa predsednikom republike.

Dok su blokaderi pokušavali da izvrše udar na ekonomiju i parlišu kretanje po gradovima, Vučić je 22. februara otvorio novu deonicu Dunavskog koridora, kojom se sada od Beograda do Požarevca stiže za samo 50 minuta!

1/21 Vidi galeriju Vučić otvorio novu deonicu Dunavskog koridora Foto: Marko Karović

MART

Mart je u Srbiji započeo sa do tada neviđenom sednicom Skupštine Srbije gde su predstavnici opozicije uneli baklje, bacali dimne bombe, prskali biber sprej, ali i gađali flašama sa vodom i polivali vodom poslanike vladajuće većine, dok je u nekom trenutku skupštinsku salu potpuno ispunio crni dim. Poslanica Sonja Ilić koja se nalazila u osmom mesecu trudnoće isprskana je biber spejem i hospitalizovana, dok je poslanica Jasmina Obradović doživela moždani udar.

Sonji Ilić pozlilo je nakon nezapamćenog haosa koji je izazvala opozicija u Skupštini Srbije Foto: Kurir

U Beogradu je 15. marta održan veliki protest koji se završio neispunjenim očekivanjima - a očekivanja su bila da bi 15. mart mogao da bude početak kraja naprednjačke vlasti. Deo blokadera okupljenih u Beogradu pokušao je svoj cilj da ostvari nasiljem - lomili su centar grada, uništavali parkirane traktore oko Pionirskog parka, sipali šećer u rezervoare i više puta pokušali da probiju zaštitinu ogradu, bacali baklje na policiju, dok su pojedini blokaderi uhapšeni sa oružjem.

Protest u Beogradu 15. marta 2025. Foto: Marko Karović

Nakon što je protest završen bez ispunjenog cilja zaigralo se na kartu "zvučnog topa" - blokaderi su optužili vlast i MUP da je koristila oružje "zvučni top", što je više puta demantovano sa dokazima, ali su blokaderi nastavili da poturaju tu laž.

1/13 Vidi galeriju Jutro posle protesta u Beogradu Foto: Jakov Milošević

Dok su pojedini blokaderi pozivali na ubistvo predsednika, nasilno preuzimanje vlasti i rušenje državnog poretka, Vučić je sve vreme apelovao na dostojanstveno odavanje počasti žrtvama tragedije u Novom Sadu i mir. Predsednik Srbije se kasnije krajem marta sastao sa visokim zvaničnicima EU u Briselu.

1/8 Vidi galeriju Vučić na sednici vlade o protestu, zvučnom topu i tragediji u Severnoj Makedoniji Foto: Jakov Milošević

Nažalost ovo nije bila poslednja eksplozija nasilja blokadera u martu, jer su 21. marta blokaderi napali pristalice SNS u Nišu gađajući ih jajima, vodom, ali i kamenicama. Desetine ljudi je povređeno, a Danijela Krstić iz SNS ozbiljnije je povređena kada je pogođena kamenicom u glavu!

Foto: Kurir, Screenshot

APRIL

Blokaderi su 14. aprila maltene u stilu holivudskih otmičara iz D produkcije blokirali zgradu RTS u Takovskoj i sve zaposlene u njoj.Blokada je trajala je dve nedelje, do 28. aprila, tokom kojih su držali zaposlene Javnog servisa maltene kao taoce, a blokada je prestala kada je ispunjen njihov zahtev o raspisvanja konkursa za članove REM, koji do dana današnjeg zbog opstrukcija samih blokadera i pored svih napora vlasti nije izabran. Ovim je zaustavljen saobraćaj u strogom centru Beograda i na Košutnjaku.

Foto: ATAIMAGES

Taman što je prestala blokada RTS, blokaderi su 28. aprila krvnički napali i povredili dekana Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patrika Drida koji je pokušao da uđe na svoj fakultet. Ambulanta kola sa povređenim Dridom zatim su bila blokirana, a čak su izbušene i gume na vozilu Hitne pomoći!

Foto: Printscreen

Za to vreme, Vučić je u aprilu izabrao Đura Macuta za mandatara nove Vlade, a 12. aprila je govorio na velikom skupu u Beogradu "Ne damo Srbiju", pre kojeg je bila raširena najveća srpska trobojka u istoriji, dok je 27. aprila učestvovao na obeležavanju Dana sećanja na žrtve genocida u Jasenovcu.

Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Marko Karović, Pink

Tokom obilaska infrastrukturnih radova, Vučić je najavio da će Srbija na Vidovdan imati više izgrađenih kilometara puteva nego u periodu od 1945. do 2012. godine.

MAJ

Blokaderi su u maju nakon nekoliko protesta izašli javno za zahtevom za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Uprkos kritikama blokadera, ali i lidera pojedinih evropskih zemalja, Vučić je 9. maja prisustvovao Paradi Pobede u Moskvi gde se satsao sa predsednikom RF Vladimirom Putinom. Nakon povratka, ugostio je u Beogradu predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu.

Foto: Ustupljene fotografije

JUN

Studenti koje hoće da uče, među kojima Miloš Pavlović napadnuti su 4. juna od strane blokadera u Studentskom gradu gde su mirno ispijali svoje piće sa kolegama.

Protest blokadera 28. juna na Vidovdan završio se sukobima demonstranata sa policijom, povredama pripadnika MUP i hapšenjima. Studeneti blokaderi su na kraju istog simbolično skinuli svoje prsluke i poručili građanima da "imaju zeleno svetlo da preuzmu stvar u svoje ruke", nakon čega je usledio haos sa bakljama, topovskim udarima i drugom pirotehnikom kojima su napadali policiju.

Poceli sukobi na Nikoli Pasicu Izvor: Privatna arhiva

Ovaj protest bio je uvod u maltene potpunu blokadu Beograda koja je usledila tokom jula kad blokaderi nisu davali građanima da se praktično kreću ni danju, ali ni noću!

Tokom juna, Vučić je poseto Odesu što je bila prva zvanična poseta srpskog predsednika Ukrajini, a više puta je obilazao napredak radova na Fruškogorskom koridoru.

JUL

Blokaderske akcije u julu obeležila je tzv. "kontejner revolucija" kada su blokaderi prevrtali kontejnere po gradovima i njima blokirali saobraćaj! Primećene su bile njihove akcije neprestanog prelaženja pešačkih prelaza kako bi se zaustavio saobraćaj, a blokaderi su tih dana aktivno blokirali puteve u glavnom gradu i magistralne puteve širom Srbije i to naročito noću, a pored kontejnera su na puteve iznosili smeće, šut, dušeke...

1/10 Vidi galeriju Blokaderi prave blokade Foto: Nemanja Nikolić

Zatim su 14. jula pokušali da spreče održavanje prijemnog ispita na fakultetima na Novosadskom sajmu, a 16. jula počeli su da dolaze na privatne adrese državnih funkcionera, zanemarujući činjenicu da uznemiravaju njihove porodice i malu decu.

Za to vreme, Vučić je obišao gradilište Ekspa i najavio da će radovi na izgradnji stadiona od sada biti u tri smene, 12. jula je obišao izgradnju novog mosta preko Dunava u sklopu Fruškogorskog koridora i obilazio radove na obilaznici oko Kragujevca. Predsednik je 5. jula svečano otvorio deo auto-puta "Miloš Veliki" od Preljine do Požege.

1/4 Vidi galeriju Nova deonica auto-puta Miloš Veliki do Požege Foto: Instagram Printscreen

AVGUST

Blokaderi su u napadu na prostorije SNS u Novom Sadu 13. avgusta, pokušavajući da se probiju do pristalica SNS, koristili kamenje, motke i šipke. Situacija je eskalirala do te mere da su stranačke prostorije zapaljene tokom noći dok su se unutra nalazili ljudi koji su mogli biti živi spaljenji, a blokaderi su zatim napali policiju!

1/8 Vidi galeriju Polomljene prostorije SNS u Novom Sadu Foto: Printskrin Pink TV, Pink TV

Nakon što su povredili nekoliko pripadnika MUP, u svom bezumnom piru su počeli da napadaju građane na ulicama, pa se tako pojavio snimak u kome se vidi kako krvnički udaraju čoveka dok on leži na ulici!

Novi Sad, Strazilovska ulica, blokaderi oborili nekoga i tuku ga Izvor: Kurir



Ništa manje užasni prizori mogli su se istog dana videti i u Beogradu, gde su blokaderi napali policiju, gađajući ih svime što im je palo pod ruku, ali i u drugim gradovima širom Srbije. Delovalo je da je bezmlje blokadera na piku...

Zatim su 26. avgusta blokaderi napali policiju ispred Filozofskog fakluteta i Novom Sadu, a već sutradan 27. avgusta porodična kuća studenta Vladimira Balaća u Futugu, koji se zalagao za povratak akademaca na fakultete, ispisana je fašističkim porukama mržnje u kojima su mu napisali "Selite se dodoši", kao i "Zborovi Novi Sad".

Foto: X/Ana Brnabić, Kurir

Dok su blokaderi fašistički divljali, napadali i policju i sugrađane, Vučić je spremao nove ekonomske mere za pomoć građanima, koje je predstavio 24. avgusta, a čija primena je počela 1. septembra.

Ovim merama je: ograničena cene marži na 20 odsto u 23 kategorije proizvoda na šest meseci čime je u prodavnicama pojeftinilo više od 20.000 proizvoda, omogućene manje rate za kredite, jeftinija cena struje i ogrevnog drveta za najugroženije grupe.

Šef države odlučio je da obezbedi i pravo na dom građanima, pa je tako tada predložena, a kasnije i usvojena Izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju prema kojim izvršitelji neće moći da oduzmu nekretninu dužniku, ukoliko je to njegova jedina nekretnina koja ne prelazi 60 kvadrata i ukoliko živi u njoj duže od pet godina.

Tu je i Zakon o legalizaciji, a istovremeno, od 1. septembra u Srbiji su zaposlenima u zdravstvu i nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama povećane su zarade za pet odsto. Takođe, usledilo je povećanje minimalne zarade sa 457 na 500 evra!

1/11 Vidi galeriju Skup protiv blokada u Kovinu Foto: Kurir

U avgustu su građani počeli da se okupljaju širom Srbije na skupovima protiv blokada, šaljući poruke pomirenja i dijaloga, ali i zahtevajući noramalan život bez blokada.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je predsednicu Vlade Republike Italije Đorđu Meloni.

Vučić i Maloni Foto: HOGP/Serbian Presidential Press Servi

SEPTEMBAR

Početak septembra obeležila je poseta Pekingu, gde je Vučić bio među nekolicinom svetskih lidera na proslavi Dana pobede i na velikoj vojnoj paradi. To je bila prilika da se učvrste bilateralni, ali i prodube ekonomski odnosi sa Kinom, ali i Rusijom, s obzirom da je Vučić imao odvojene sastanke s predsednicima Si Đinpingom i Vladimirom Putinom.

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Kraj septembra obeležio je Vučićev boravak u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine UN, gde je pred svetskim liderima održao istorijski govor u kojem je bez zadrške govorio i o neprincipijelnosti velikih sila i kršenju međunarodnog prava. Tog meseca Vučić je bio gost francuskog predsednika Emanula Makrona u Jelisejskoh palati. U septembru je na snagu stupio set novih ekonomskih mera koji je oduševio građane.

Ipak, blokaderi su i tog meseca pravili haos i to baš u Novom Sadu kada su ispred Filozofskog fakulteta šipkama, bakljama, motkama napali policajce i izazvali haos.

OKTOBAR

Jedan od blokadera, Vladan Andelković, uhapšen je nakon što je pucao u njemu nepoznatog čoveka Milana Bogdanovića koji je bio u šatoru ispred Parlamenta, a potom i pokuša da zapali šator ispred sve jer su ga "šatori nervirali".

Vučić je u oktobru prisustvovao probijanju desne tunelske cevi na tunelu "Iriški venac" u okviru brze saobraćajnice "Novi Sad-Ruma" na Fruškogorskom koridoru.

Predsednik Vučić obišao radove na tunelu "Iriški venac" u okviru projekta za izgradnju brze saobraćajnice "Novi Sad-Ruma" Izvor: Kurir televizija

Brza pruga "Novi Sad - Subotica" zvanično je puštena u komercijalni saobraćaj 8. oktobra, a pre toga je Vučić prisustvovao svečanom otvaranju.

Predsednik se krajem meseca još jednom obratio blokaderima i pozvao na smirivanje tenzija i dijalog, i čak se izvinio demonstrantima. Ni ovaj put nije dobio odgovor.

NOVEMBAR

Predsednik je 1. novembra, samo dan pred haos blokadera u Beogradu, prisustvovao molebanu u Hramu Svetog Save za poginule u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, koju je služio srpski Patrijarh Porfirije.

Dok su blokaderi 2. novembra u centru Beograda izazivali haos, nasilje i sukobe sa policijom, predsednik Srbije bio je na gradilištu Nacionalnog stadiona u okviru projekta EXPO 2027.

Kada je grupa agresivnih demonstranata okupljenih pod izgovorom "borbe za pravdu" i zloupotrebljavajući tragediju jedne majke koja je izgubila dete, krenula u guranje sa kordonom, bacajući flaše, kamenice i metalne predmete na pripadnike MUP-a koji su obezbeđivali javni red i mir, ali ih i nazivajući pogrdnim imenima. Jedan od policajaca povređen nakon što je pogođen u glavu, dok su ostali bili prinuđeni da se povuku kako bi sprečili teži incident. Par dana kasnije, jedan od šatora je čak zapaljen!

DECEMBAR

Da je blokaderima jedini politički program nasilje, pokazalo je nekoliko incidenata u njihovoj režiji i na kraju godine. Haos u Mionici tokom, lokalnih izbora, napad nožem i pucnjava ispred "Ćacilenda" najupečatljiviji su od njih.

Za to vreme u decembru, predsedik Vučić je davao sve od sebe da reši pitanje NIS i snabdevanja gasom, sastajao se sa stranim državnicima. Početkom meseca, boravio je u Briselu na poziv najviših zvaničnika EU, a u drugoj polovini decembra u Beogradu je dočekao gruzijskog i slovačkog predsednika Mihaila Kavelašvilija i Petera Pelegrinija i dogovorio saradnju u različitim oblastima.

Vučić 2025: Od medijskih napada do rekorda u izgradnji puteva Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je meta svih 12 meseci, a jedan od najbizarnijih pokušaja da se on kriminalizuje jeste izmišljena priča da je bio učesnik u takozvanom ljudskom safariju tokom rata u BiH devedesetih. Vrhunac blokaderske dezorijentacije je dizanje tenzija zbog projekta Generalštaba, zbog čega je američki investitor objavio da se povlači iz tog posla. Ova "pobeda" blokadera ostavila je Srbiju bez 750 miliona investicija. Na isteku godine izašle su neverovatne brojke - da je Srbija pod Vučićevim vođstvom izgradila više kilometara auto-puteva nego sve vlasti od 1945. godine: 623 kilometara je izgrađeno od 2013. do danas, a do 2012. godine - 596 kilometara.

Vučić je i 25. otvorio novu deonicu Moravskog koridora, petlja "Vrnjačka Banja" - petlja "Vrba", dok je planu izgradnja još čak 936 kilometara puteva! Pre toga, leva cev najdužeg tunela u Srbiji potpuno je probijena 6. decembra, čime je završen proces iskopavanja obe tunelske cevi Iriški venac.

1/8 Vidi galeriju Moravski koridor: Vučić na otvaranju deonice od Vrnjačke Banje do Kraljeva Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić je krajem meseca obišao je radove na izgradnji Novog savskog mosta koji će biti otvoren do kraja marta 2027. godine i doneo fantastične vesti o tome šta će još sve novo Beograd dobiti za dve godine.