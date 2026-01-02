Slušaj vest

Kampanja dehumanizacije koju pojedini mediji vode protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića 2025. godine dostigla je svoj vrhunac.

Grupe za pritisak, na čelu sa pojedinim medijima i blokaderima nisu štedele ni Vučića, ni njegovu porodicu, a pet laži su se posebno izdvojile.

Afera "Safari"

Jedan od najdrastičnijih primera političke manipulacije u javnom prostoru poslednjih godina jeste pokušaj da se predsedniku Vučiću pripiše afera "Sarajevo safari" – priča bez dokaza i plasirana kroz senzacionalističke medije i društvene mreže, a inicirana od strane Domagoja Margetića.

Margetić je izneo optužbe za koje nikada nije ponudio validne dokaze, dokumentaciju niti potvrdu relevantnih institucija. Uprkos tome, deo medijskog i političkog kruga pokušao je da ovu priču poveže sa Vučićem, iako ne postoji nijedna činjenica koja bi takvu vezu potvrdila.

Reč je o izuzetno opasnoj praksi – da se teške i moralno odbojne optužbe, koje se tiču ratnih zločina i stradanja, koriste kao sredstvo političkog obračuna.

Do danas, nijedan nadležni organ, ni u Srbiji ni u inostranstvu, nije potvrdio postojanje bilo kakvih činjenica koje bi poduprle Margetićeve tvrdnje.

Pokušaj da se jedna takva priča „zalepi“ za ime predsednika Srbije pokazuje do koje mere pojedini akteri spremno koriste laž, insinuacije i medijski pritisak kako bi stvorili utisak krivice bez dokaza. U vremenu kada su informacije brze, a demanti spori, ovakve konstrukcije mogu imati dalekosežne posledice.

Zato je slučaj „Sarajevo safari“ još jedno upozorenje koliko je važno insistirati na činjenicama, odgovornosti i profesionalizmu, a ne dozvoliti da se najteže optužbe koriste kao sredstvo političke propagande.

Vučić je najavio da će tužiti strane medije koji su te laži o njemu prenele.

Laž o zvučnom topu

Još jedan primer opasne manipulacije javnošću u Srbiji predstavlja laž o zvučnom topu – tvrdnja da je država, odnosno bezbednosne strukture, navodno koristila zabranjeno ili tajno oružje protiv sopstvenih građana na protestu 15. marta. Iako je reč o ozbiljnoj optužbi koja podrazumeva teška kršenja zakona i ljudskih prava, ona je u javni prostor puštena bez ijednog materijalnog dokaza.

Navodi o upotrebi zvučnog topa pojavili su se najpre na društvenim mrežama, a zatim su ih pojedini mediji i aktivisti nekritički preuzeli, predstavljajući spekulacije kao gotovu stvar. Nije ponuđen nijedan tehnički dokaz, niti potvrda bilo kog nadležnog ili nezavisnog tela koje bi takve tvrdnje potkrepilo.

Nadležne institucije su ove navode više puta javno demantovale, naglašavajući da nije bilo nikakve primene oružja protiv građana. Ipak, uprkos jasnim demantijima, priča je nastavila da živi, jer joj je svrha bila politička – da izazove strah, paniku i utisak brutalne represije.

Posebno je problematično što se u ovoj konstrukciji računalo na neznanje i emocije javnosti. Termin „zvučni top“ korišćen je kao senzacionalistička etiketa, bez objašnjenja šta on uopšte znači, da li je legalan, da li postoji u tom obliku i da li je uopšte tehnički moguće da se koristi u uslovima koji su opisivani.

Laž o zvučnom topu pokazala je kako se dezinformacije mogu koristiti kao instrument pritiska i diskreditacije države, bez obzira na posledice po javni red i poverenje građana. Kada se neistina upakuje u jezik straha i navodne brige za ljudska prava, ona postaje još opasnija.

Laž N1 da je policija koristila CN gas u Novom Sadu

Između ostalog, N1 je izmislila da je policija koristila CN gas na neprijavljenom protestu blokadera u Novom Sadu.

Posle "pumpanja", usledilo je "dinstanje", a posle laži o zvučnom topu, laž o CN gasu.

Laži o Vučićevoj porodici

Meta i ove godine bila je i Vučičeva porodica.

Takođe, sam Vučić često kaže da on godinima trpi uvrede na račun svojih roditelja, odnosno da mu otac "nije otac" i da mu je majka "nemoralna".

- Oni idu na emocionalni deo korteksa, a posle bilion ponavljanja ljudi počnu da veruju u to i da vas mrze - upozorio je on.

Laž o dečaku iz Valjeva

Jedna od najšire cirkulišućih i najkontroverznijih dezinformacija koja je obeležila Srbiju u 2025. godini bila je lažna vest o tome da je maloletni učesnik protesta u Valjevu preminuo nakon navodnog prebijanja od strane policije.