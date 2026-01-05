Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas prisustvovao otvaranju nove bolnice u Trebinju, upozorio je do čega će doći ukoliko Grenland padne u ruke Amerikancima.

Vučić je, naime, odgovarao na pitanje novinara o reakcijama lidera mnogih evropskih zvaničnika koji su poručili se ne sme dozvoliti da to najveće ostrvo u Evropi bude oteto, čime bi, kako su naveli, bilo prekršeno međunarodno pravo.

- To sada govore Danska, Francuska, Engleska... A kad je trebalo da se gazi Srbija bilo ih je briga za teritorijalni integritet, međunarodno pravo i rezoluciju 1244. Sad kad je njima frka, onda je to sve problem. Ali po svemu tome vidimo da ćemo imati jednu od politički najtežih godina. Engleska prvi put ide protiv SAD jer je svesna da ako Grenland padne u ruke Amerike, onda su joj vrata Evrope u potpunosti otvorena - upozorio je Vučić govoreći o namerama koje je Vašington pokazao nedavnim napadom na Venecuelu.

Prema rečima predsednika Srbije, Amerikanci tu latinoameričku zemlju doživljavaju kao svoje dvorište, a što se posebno odnosi na njena bogatstva, minerale, sirovine...

- Po celom svetu će da se bore za sirovine, a apsolutno su protivnici globalističkih tvorevina kakva je EU i mi svi ćemo morati da pratimo američku politiku. Jasno vam je šta možemo da očekujemo. Evropa lako može da izgubi Grenland, najveće ostrvo na svetu, Amerikancima je dovoljno nekoliko sati da tamo isporuči vojnike i kažu: "Ovo je naše". Mi ćemo uvek biti na strani poštovanja međunarodnog prava i nećemo se uključivati u sukobe i ratove - istakao je predsednik Vučić.

Poručio je kako su za sve ovo mogli da nam kažu jedno izvinite za KiM.

- Kako sada glupo zvuči kada se pozivaju na teritoijalni integritet napadajući Amerikance... a kada su to nama radili, šta je tada bilo?! - istakao je.