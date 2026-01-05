Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da će Srbija učiniti sve da se sačuva mir u regionu iako se, kako je rekao, protiv Srbije vodi najprljavija hajka i kampanja u Prištini i Zagrebu, ali i u Sarajevu i Podgorici.

Naveo je da se pripremaju ''velike oluje'' u svetu, da svi svima prete i da niko ni sa kim neće da razgovara, a da se protiv Srbije u čitavom regionu vodi najprljavija kampanja i hajka, ne samo u Prištini, Zagrebu, već i u Sarajevu i u Podgorici.

- Ne postoji laž nabrutalnija koju nisu izmislili protiv mene i protiv Srbije, uvek je okrivljujući sa sve, izmišljajući takve nebuloze i neistine, da ne možete da poverujete i pitate se uvek šta je cilj tim ljudima, zašto to rade, a odgovora na to nema - rekao je Vučić u Trebinju, u Republici Srpskoj, gde je otvorena nova i moderna bolnica posle čega je odgovarao i na pitanja novinara.

Naglasio je da je Srbija uvek spremna da se razgovora o neistinama koje se šire i o prošlosti koja je, kako je rekao, bolna i za Srbe i za Bošnjake i sve druge narode.

- Spremni smo uvek da razgovaramo i sa Bošnjacima, Hrvatima i svma drugima o tome kakva će nam biti budućnost jer je mir najvažniji, ali mi dobro razumemo novi vojni savez stvoren između Zagreba, Tirane i Prištine. nije on stvaran ni protiv bilo koga drugog nego protiv Srbije i ne treba nikog da obmanjujemo i da mislimo da je to vest za jedan ili dva dana - kazao je Vučić.

Dodao je da je jasan i vidljiv pokušaj Zagreba da stavi Podgoricu pod svoju potpunu kontrolu i da sve uključi u opštu antisrpsku politiku.

- Srbija će dati sve od sebe da se sačuva mir, a mir može da se sačuva ako Srbija bude dovoljno odvraćajući faktor za sve one koji u budućnosti planiraju da je ugroze. Srbiju već četiri godine, od prvog dana sukoba između Rusije i Ukrajine, optužuju da želi da napadne nekog u regionu, a da Srbija nikog nije napala niti to planira. Zato kažem da hoćemo da razgovaramo i hoćemo mir - poručio je Vučić.