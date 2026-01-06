Slušaj vest

- Na Badnji dan, u vremenu kada se svet menja brže nego što bismo želeli i kada su neizvesnost i podeljenost postale svakodnevica na mnogim meridijanima, vredi se podsetiti onoga što nas, uprkos svemu, drži na okupu. Badnjak nije samo običaj, već simbol doma, korena i topline koja se čuva i prenosi. On nas uči strpljenju, smirenosti i veri da i najteži periodi prolaze kada ljudi ostanu ljudi, kada pruže ruku jedni drugima i kada je razumevanje jače od razlika.

Ne propustitePolitika"POMOLIO SAM SE SVETOM VASILIJU DA POMOGNE SRPSKOM NARODU... DA SAČUVAMO MIR I OBRAZ" Predsednik Vučić obišao selo Mrkonjići (VIDEO)
1321321321.jpg

- Neka nam ovaj praznik donese mir u srcima, slogu u zajednici i više odgovornosti u rečima i delima. Neka nas podseti da se snaga jedne zemlje meri kako ekonomijom i moći koju poseduje, tako i sposobnošću da u teškim vremenima sačuva dostojanstvo, zajedništvo i nadu.

- Svim građanima pravoslavne vere čestitam Badnji dan, sa željom da ga provedu u zdravlju, porodičnoj toplini i spokojstvu, uz veru da ćemo, oslonjeni na ono što je najbolje u nama, uspeti da izgradimo sigurniju i pravedniju budućnost, zaključio je Vučić.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitika"BOLJE JEDA DAN KAO SOKO ŽIVETI, NEGO 100 GODINA KAO MIŠ SE SKRIVATI" Oglasio se Vučić: Srbija bira put časti, na to nas obavezuje istorija našeg naroda! VIDEO
Aleksandara Vučić
PolitikaVUČIĆ NA OTVARANJU BOLNICE U TREBINJU: Volimo Srpsku i ne stidimo se da to kažemo! Pred nama je veoma teška godina, ekonomski uspešna, a politički najteža! FOTO
Aleksandar Vučić Trebinje
PolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA GRADONAČELNIKOM MOSTARA KORDIĆEM: Razgovori o unapređenju odnosa između Srbije i BiH, kao i o značaju saradnje na lokalnom nivou (FOTO)
Aleksandar Vučić i Mario Kordić
PolitikaPROČITAJTE ISTORIJSKI GOVOR PREDSEDNIKA VUČIĆA IZ TREBINJA: "Otvorena je Pandorina kutija - bićemo spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom agresoru"
Aleksandar Vučić.png
InfoBizSVE SRPSKE MLEKARE PRODALI SU BLOKADERI I - TAČKA! Vučić: I uljare, deo šećerana, ali ćemo sad jednu po jednu da vraćamo u srpske ruke! Srećan sam zbog penzija
Aleksandar Vučić.png
Politika"OTVORENA JE PANDORINA KUTIJA" Vučić: Britanija prvi put ide otvoreno protiv SAD jer kad uzmu Grenland sve kapije ka Evropi su otvorene...
Trebinje bolnica (2).png
Politika"SRBIJA JE DRUGA ZEMLJA U SVETU PO BRZINI SVOG VOJNOG NAPRETKA" Vučić u Trebinju ukazao na važnost odvraćajuće snage i moći Srbije
Screenshot 2026-01-05 125721.png