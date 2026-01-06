Slušaj vest

Narod koji poznaje i poštuje svoje korene, odlučno gleda u budućnost!

U čestitki se kaže:

„Vaša Svetosti, srdačno Vam čestitam najradosniji hrišćanski praznik Božić i želim srećnu i blagoslovenu Novu 2026. godinu.



Praznik Roždestva Hristovog večiti je i univerzalni simbol mira, ljubavi i dostojanstva – temeljnih vrednosti koje su naši plemeniti preci ugradili u očuvanje porodice, doma, Otadžbine i našeg pravoslavnog identiteta koji s ponosom negujemo.



Narod koji poznaje i poštuje svoje korene, odlučno gleda u budućnost. Slavna prošlost našeg naroda nas i na početku trećeg milenijuma hrišćanstva koliko nadahnjuje toliko i obavezuje da i u periodima izazova kao i u vremenima svakovrsnog napretka, uvek imamo najdublju svest o tome ko smo i kakve vrednosti baštinimo. Ona je i pokretačka snaga da, sledeći univerzalnu poruku ljubavi i mira koju donosi Božić, još odlučnije umnožimo naše snage da bismo savremenicima i potomcima omogućili uslove za dostojanstven i plodan život i razvoj.

I u prazničnim danima, kao i uvek, nepokolebljivo stojimo uz naš narod na Kosovu i Metohiji koji, hodajući dosledno putem Svetosavlja, osvetljava put i celokupnom srpskom narodu u zemlji i rasejanju. Ostaćemo snažni i dostojanstveni na tom putu.



Radujući se prazniku koji proslavljamo u crkvama i sa našim porodicama, koje su osnova svake države i društva, želim da nas osećaj zajedništva i sloge ispunjava zauvek, jer jedino složni i jedinstveni možemo da čuvamo i razvijamo našu Otadžbinu.



Čestitajući Vam Božić i predstojeću 2026. godinu, želim Vam svako dobro i da Vas Gospod podrži u uzvišenoj patrijaraškoj službi.



Hristos se rodi! Srećna Nova 2026. godina“, navodi se u čestitki predsednika Vučića.