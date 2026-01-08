Slušaj vest

Premijer Srbije profesor dr Đuro Macut izjavio je da je situacija u obrazovnom sistemu Srbije zadovoljavajuća, da su dekani visokoškolskih ustanova shvatili potrebu za očuvanjem fakulteta i da je postignuti dijalog dao rezultate i poručio da sada treba raditi na poboljšanju univerziteta u Srbiji.

"Postoje uvek neka loša tumačenja da kada neko traži da razgovara sa mnom ili sa Vladom uopšte to znači bezuslovno prihvatanje nečega, ali razgovori nisu to. Razgovori treba da posluže da stignemo na zajedničku neku osnovu, da možemo da nešto popravimo, promenimo i da uskladimo da bismo nastavili dalje. Ja sam u celini vrlo zadovoljan dijalogom, mislim da su svi dekani fakulteta shvatili našu zajedničku potrebu da očuvamo fakultete i da oni nastave da rade", rekao je Macut za RTS.

Naveo je da uskoro očekuje izveštaje komisije, koju je formirao prošle godine, a koji će se odnositi na kvalitet prolaznosti studenata, dužinu studiranja po fakultetima u zemlji i dodao je da se čekalo na pravljenje tih izveštaje zbog postojanja neusklađenosti u progragrima koji vode podatke između univerziteta.

"To će biti dobar pokazatelj zapravo kakva je efikasnost studiranja, gde možemo da popravimo stvari. Isto kao i ono što se ticalo upisa i kvota i opet nerazumevanja da li mi imamo opadanje trendova upisa", rekao je Macut.

Ukazao je da je činjenica da postoje trendovi opadanja zainteresovanosti za srpske fakultete i podsetio je da je Univerzitet u Beogradu ove godine upisao 250 studenata manje u odnosu na prošlu godinu.

Beogradski univerzitet Foto: Zorana Jevtić

"Beogradski univerzitet je upisao oko 250 manje studenata ove godine što na broju od 11.000 studenata nije mnogo, ali nije ni malo. Ako govorimo o trendovima poslednjih nekoliko godina, postoji taj opadajući trend. Ja ne kažem da je to sada urgentna situacija u kojoj mi nešto moramo da rešavamo, ali zašto bi sad tih naših 250 mladih srednjoškolaca, odnosno svršenih maturanata, otišlo, recimo, u Sloveniju", kazao je Macut.

Zadržati mlade ljude u Srbiji

Naveo je da postoji jedan veliki trend odlazaka mladih na studije u neke "potpuno male i marginalne univerzitete koji nisu ni respektabilni, niti predstavljaju nekakav potencijal za napredovanje naših mladih sugrađana".

"Te ljude moramo zadržati ovde, da pružimo bolji kvalitet u stvari rada univerziteta, ali ne samo na univerzitetima, nego i samim fakultetima", rekao je Macut.

Odgovarajući na pitanje da li, posle teške akademske godine praćene blokadama manje grupe studenata, razgovara i sa rektorima univerziteta u zemlji, Macut je rekao da razgovara.

"Mi razgovaramo i po njihovim predlozima za neke teme razgovora ja pokrećem inicijativu za razgovor. Imali smo sad treći krug razgovora oko finansiranja, odnosno oko sprovođenja nekakvih tehničkih detalja, uslova za plaćanje, isplate i uplate", rekao je Macut.

Govoreći o Sistemu za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI) namenjenom da u njemu preko računa izvršenja budžeta Republike Srbije ustanove visokog obrazovanja vrše sva svoja plaćanja, Macut je rekao da su već krajem prošlog meseca neki fakulteti prirodnog usmerenja uneli prve podatke u taj sistem što znači da su ga prihvatili.

"Kada govorimo o tome, mislim da mora da postoji odgovornost samih fakulteta da ozbiljno shvate ovo. Apelovao bih da se sami fakulteti drže ipak i svojih unutrašnjih obaveza i odgovornosti i da sami fakulteti ne trpe unutrašnje podele", rekao je Macut.

Sledi novi dijalog

Dodao je, budući da su se pojedini bunili zbog tog sistema, da se moraju prevazići unutrašnja nerazumevanja.

"Ja sam stvarno pristalica i vrlo zagovaram to da ne gledamo fakultete kao delove univerziteta, već sami fakulteti moraju da posvete pažnju sami sebi i moramo prevazići, po meni, vrlo neobjašnjive razloge za podele, unutrašnje nerazumevanje i pokušaje miniranja funkcionisanja fakulteta, školskih uprava i opšte škola", rekao je Macut i dodao da nastava u Srbiji sprovodi svuda i da je uredna.

Istakao je da je sistem SPIRI formalno u upotrebi od 1. januara ove godine, a da je njegovo uvođenje bilo odloženo više od 13 meseci na molbu rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića.

Vladan Đokić je u decembru uputio šokantno pismo premijer Macutu Foto: Marko Karović

"Mi krećemo u taj program i napravili smo jedan operativni tim, već negde za sedam dana će se naći grupacija informatičkih fakulteta da vidimo kako ta platforma funkcioniše, a negde u drugoj polovini januara ćemo se ponovo okupiti, ali sada sa predstavnicima za finansije i sa ljudima koji operativno tu rade, da vidimo kako i gde su problemi", rekao je Macut.

Podsetimo, Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, jedan od ideologa blokadera, javno se obratio premijeru Srbije Đuru Macutu putem Instagram profila beogradskog univerziteta u decembru.

On je, naime, izneo šokantan zahtev zahtevajući da se hitno donese odluka o odlaganju uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovdstvo i izveštavanje (SPIRI), što znači da je rektor protiv transparentnosti zbog koje se ovaj sistem i uvodi.