Slušaj vest

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da su studenti najspremniji na beskompromisno rešavanje stvari, ali da ih ne treba koristiti za političke manipulacije.

- Mi imamo političke interese koji je trebalo da se ispolje u nekom trenutku. Nažalost, taj tragični trenutak jeste uslovio da se organizuje čitava zajednica univerziteta i svih elemenata u okviru nje. Studenti su verovatno najprominentniji, najspremniji na beskompromisno rešavanje. Prosto treba razgovarati o tome. Nije lepo ni studentima dati neku ulogu koja im ne pripada, jer će se kasnije loše osećati - objasnio je predsednik Vlade.

Kako je rekao, stvari koje se dešavaju na univerzitetima u prethodnoj godini pokazale su da na univerzitetima postoji sloboda misli.

- Ona se koristi i, naravno, kanališe u pravcu u kome se želi. Manjina na univerzitetu ili čak na pojedinim fakultetima proizvede neverovatan uticaj jer je univerzitet dosta konzervativna sredina. Mi smo konzervativna sredina i možda malo oportunistička i nikad ne verujete, ako ste dobar istraživač u nečemu, stvarno ćete sumnjati u to što radite i tražiti dodatne potvrde - rekao je Macut.

Prema njegovim rečima, dijalog sa univerzitetima postoji, ali, kako je istakao, nije primereno da se članovi akademske zajednice "dopisuju" preko medija.

Podsećamo, Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, jedan od ideologa blokadera, obratio se premijeru Srbije Đuru Macutu 18. decembra i to putem Instagram profila Beogradskog univerziteta.

Foto: Beta/Milan Ilić, Petar Aleksić

- Neko ko je u akademskoj zajednici ne treba da se dopisuje sa drugim članom akademske zajednice preko novina, pogotovo ako je na takvoj poziciji na kojoj se nalazi. Mislim da to stvarno nije u redu. Imali smo tu situaciju nedavno po drugi put. Ja to stvarno ne podržavam. A vidim da i većina dekana ne podržava - poručio je Macut.

Vladan Đokić je u pismu premijeru Macutu objavljenom na društvenim mrežama, tražio da se hitno donese odluka o odlaganju uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovdstvo i izveštavanje (SPIRI).

Macut kaže da je sistema SPIRI odloženo pre više od godinu dana.

- Molba je da se odloži i, kako je objašnjeno, iz realnih razloga sistem još uvek ne radi kako treba. To je sistem za praćenje finansijskih tokova na univerzitetu koji treba sve ulaze i izlaze da stavi u jedan sistem, jer svaki fakultet, maltene svaka grupacija, ima svoj neki sistem. To je sve jako komplikovano. Nije to mrtav program i nije to ništa novo, njega treba samo prilagoditi radu ljudi na univerzitetu, dati instrukcije i to je čitava priča. Na molbu profesora Đokića je došlo do odlaganja započinjanja tog procesa. Već je postojala molba pre godinu i nešto, možda pre 13 meseci i to je i učinjeno - data je ta godina dana s mogućnošću da se pristupa tom programu preko sajta - objasnio je Đuro Macut.

Kako je rekao, postojalo je pomeranje rokova za uvođenje SPIRI sistema, ali da je sada došao trenutak za njegovu implementaciju.

- Nije to da smo mi počeli da pričamo sad u decembru, mi to pričamo od letos - naglasio je predsednik Vlade Srbije.