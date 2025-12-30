Slušaj vest

Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, nije se prekjuče pojavio na sastanku sa predsednikom Vlade, prof. dr Đurom Macutom, saznaje Kurir. Naime, premijer se u subotu 27. decembra sastao s rektorima, prorektorima i dekanima fakulteta univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu i sa predstavnicima Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa kojima je razgovarao o unapređenju položaja i rada ovih visokoškolskih ustanova.

Vlada Srbije je nakon sastanka saopštila da je Macut izrazio zadovoljstvo nastavkom direktnog dijaloga sa visokoškolskim ustanovama, navodeći da je to jedini način na koji mogu da se reše sve nedoumice i izazovi.

Međutim, rektora Đokića na sastanku nije bilo, niti je objasnio razlog svog nedolaska, saznaje Kurir, ali je zato samo dan kasnije, u nedelju 28. decembra, pojavio na političkom skupu i iskazao svoje političko opredeljenje! Naime, rektor je viđen na Studentskom trgu u Beogradu gde je dao svoj potpis studentima blokaderima, ćaskao s ostalim istomišljenicima i davao izjave za blokaderske medije!

Nije to prvi put da rektor odbija dijalog sa državom i bojkotuje institucije, ali ovaj put Vladan Đokić je okrenuo leđa i svojoj akademskoj zajednici koja je nastavila direktan dijalog s Vladom Srbije.

Jedna od tema sastanka bila je finansijsko funkcionisanje ovih ustanova, budući da od 1. januara počinje primena Sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI). Vladan Đokić protivi se uvođenju ovog sistema, koji će doneti transparentnost finansiranja fakulteta, pa se 18. decembra preko Instagrama Beogradskog univerziteta javno obratio premijeru Đuru Macutu tražeći njegovo odlaganje.

Napravio podelu

Ubrzo mu je stigao odgovor upravo od premijera Macuta gde mu je na gospodski način poručio da se "o pitanjima visokog obrazovanja ne treba razgovarati putem medija, već akademski i kolegijalno".

Đuro Macut Foto: Marko Karović

Premijer je zatim uputio javni poziv rektorskom kolegijumu i dekanima fakulteta na sastanak u Vladi Republike Srbije, ali rektor Đokić je izostao.

Za Milana Petričkovića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu nije izneđujuće to što rektor Univerziteta u Beogradu nije došao na sastanak u Vladu Srbije sa ostalim rektorima, dekanima i prodekanima, jer je kako navodi i svojim nedolaskom poslao određenu poruku - da je u skladu sa blokaderskom politikom.

- Nije prvi put da se na određene pozive rektor Đokić ne odaziva, a to je u skladu s njegovom blokadersom politikom i famoznom listom koja treba da se pojavi. Otvoreno daje podršku blokaderskoj akciji, a on bi trebalo da bude ključni čovek koji je tu za sve. Uvođenje politike na univerzitet je nešto nedopustivo! Zakonom su zabranjene, nimalo slučajno, svaka vrsta političke propagande, agitacije i marketinga u okviru fakulteta - zaključuje profesor Milan Petričković.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Petričković naglašava da je rektor Vladan Đokić od samog početka protesta i blokada fakulteta "napravio podelu među studentima".

- Vrlo je jasan stav rektora Beogradskog univerziteta koji je studenate podelio u dve grupe: one u blokadi i one u velikoj grupi studenata koja je želela da studira, a koju nije uvažavao. Znam da su mu slali dopise, tražili sastanak, ali ih je ignorisao i opredelio za blokadersku opciju - naglasio je Petričković.

"On kalja ugled..."

Profesorka Medicinskog fakulteta Valentina Arsić Arsenijević kaže za Kurir da se većina akademske zajednice ograđuje od postupaka rektora Vladana Đokića.

Valentina Arsić Arsenijević Foto: Kurir Televizija

- Odgovorno tvrdim da on ni na koji način ne predstavlja akademsku zajednicu Univerziteta u Beogradu, već suprotno, on kalja ugled akademske zajednice. Njemu je najveći problem tranpsarentnost finansiranja univerziteta u Beogradu upravo iz razloga što postoji opravdana sumnja o nenamenskom trošenju budžetskih sredstava. Sistem SPIRI je uveden 2022. godine i primenjuju ga sve budžetske institucije uključuju i iosnovne i srednje škole, iz vrlo čudnog razloga visoko obrazovanje se opiralo tome. Mi koji smo zaposleni u visokom obrazovanju smatramo da je transparetnost trošenja budžetskih sredstava jedna od ključnih karika očuvanja ugleda autonomije i značaja visokog obrazovanja u Srbiji. Sama činjenica da dekani bliski rektoru Đokiću odbijaju SPIRI sistem je vrlo sumnjiva i država bi morala da preduzme mere suspendovanja i takvog rektora i takvog rektorskog kolegijuma i svih dekana koji to rade - istakla je Arsić Arsenijević za Kurir.