Slušaj vest

Akcija takozvanih studenata blokadera, u kojoj su juče prikupljali potpise građana za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, iako ih je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić već najavio za kraj sledeće godine, u potpunosti je propala!

Koliko im se podrška osula, najbolje pokazuju fotografije s terena, i to iz centra Beograda, gde tradicionalno očekuju najveću podršku.

Foto: Kurir

Nikakvih gužvi nije bilo i sve je izgledalo kao i uobičajeno kad bilo koja politička stranka postavi svoj štand u nekom delu grada, pa - ko priđe, priđe!

"Sve što hoda"

Uprkos tome što ih je poslužilo lepo sunčano vreme, bez vetra i padavina, velikog odziva nije bilo, ali to ih nije sprečilo da iskrivljuju realnost, pa su već oko 11.30 (?!) javili da je "sve živo izašlo, sve što hoda"?!

Foto: Printscreen X

Međutim, osim na štandovima postavljenim ispred pijaca, gde nedeljom tradicionalno ne može igla da padne, na ostalim lokacijama se nisu proslavili i, budimo realni, brojnim stanjem se pohvaliti ne mogu!

Mada, i pored toga, blokaderski mediji prenosili su da je reč o dosad najvećoj izlaznosti za neko skupljanje potpisa u istoriji Srbije, iako slike i snimci govore drugačije.

Studenti blokaderi - propala akcija skupljanja potpisa Izvor: Kurir

Zanimljivo je da su građani prilikom davanja potpisa i padataka onima koji su već godinu dana anonimni mogli da se potpišu i u tuđe ime ukoliko su imali njegovu ličnu kartu, u fizičkom obliku ili fotografisanu, što znači da je i te kako bilo prostora za napumpavanje brojki podrške! Kako su i sami blokaderi poručili kad su najavljivali akciju, ali i juče na štandovima, cilj je da vide brojno stanje ljudi koji ih podržavaju, te da potpisi nigde i nikome neće biti predati, što je dovelo u pitanje svrhu i cilj ove akcije.

Čudno ponašanje

A ova blokaderska kampanja zapravo je bila pokušaj oživljavanja blokaderskog pokreta koji se skoro ugasio, ocenjuje za Kurir politički analitičar, profesor Dejan Miletić.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- Reč je o inicijativi koja trebalo da pokaže kako taj pokret ima veliku podršku iako nema elemenata koji potvrđuju broj potpisa. Podrška tom pokretu je znatno pala i pokušavaju da održe to malo vatre kako bi došli u priliku da izađu na izbore sa listom koju ne znamo i programom koji i dalje ne znamo. To je jedno vrlo čudno ponašanje koje nema nikakve značajne političke poteze - jasan je Miletić.

Dodaje i da će brojke biti napumpane iz jednog razloga.

- Očigledno će oni prikazati neverovatne brojke i neverovatnu podršku građana, a koja treba da obezbedi podršku finansijera i inostranih faktora - kaže Miletić.

Stranački aktivizam

Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović kaže da je takozvano skupljanje potpisa za studentsku listu u samom startu potpuno nejasno.

- Mi ne znamo kako bi izgledala ta lista, pa ne znamo ni zbog čega skupljaju potpise kada je Vučić rekao da će izbori biti sledeće godine. To je još jedna njihova politička motivisana akcija, što nije sporno, ali treba reći o čemu se radi. Tu nema nikakve razlike od klasičnog stranačkog političkog aktivizma, s tim što oni neće da priznaju da su jedinstvena politička grupacija i ne žele da sebi stave taj žig političke stranke - jasan je Matović.

Dodaje i da je ostavljanje podataka građana upitno jer fali glavna stavka.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- To što nisu tražili JMBG jedna je vrsta političke manipulacije zato što u tom slučaju ljudi sa mnogo većom lakoćom ostavljaju svoj potpis. I bez pumpanja brojki broj građana koji ih podržava neće biti realan, jer je mnogo drugačije kada vam neko da svoju adresu, matični broj i ostalo što je potrebno za političku inicijativu, a drugačije je kada kažete da vam nisu potrebni svi ti podaci - zaključuje Matović.