Poslednji vojni, diplomatski i ekonomski potezi američkog predsednika Donalda Trampa izazvali su pravi geopolitički zemljotres, sa kojim je svet ušao u novu godinu. Ma koliko Venecuela bila geografski daleko od Evrope i ma koliko Grenland bio geografski daleko od Srbije, svetski poredak u nastajanju već najavljuje ogromne izazove i za našu zemlju.

Na njih je upozorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, naglašavajući da je prvi i osnovni cilj očuvati mir i stabilnost.

- Ako se otvori Grenland, onda će da se otvori na desetine takvih pitanja i ponovo će da se igra u našem dvorištu, što bih voleo da izbegnemo - izjavio je Vučić u sredu komentarišući najnovija dešavanja u svetu.

U trenutku kad se vode borbe velikih za promenu odnosa snaga i pozicija, Srbija treba da ima mudru politiku koja je neće postaviti u položaj da bude predvodnik tih promena, već treba da bude na onim pozicijama sa kojih može najbolje da brani svoj interes, ocenjuju sagovornici Kurira. Kako naglašavaju, najveći zadatak Srbije u narednom periodu biće da objašnjava svoju poziciju i brigu za svoje interese i da bude što bliža vodećim svetskim silama.

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da Trampovi potezi i najava budućih poteza stavljaju sve zemlje u problem, pa tako i Srbiju.

- Manevarski prostor nije baš veliki, pogotovo tamo gde smo ekonomski direktno zavisni. A tamo gde možemo da delujemo sami, gde možemo da ne dovodimo u pitanje naše interese vezano za odnose sa Kinom i Rusijom, tu je taj prostor veći. Problema sigurno ima, ali sad u kojoj meri će se oni direktno odraziti na nas, to zavisi i od kretanja na globalnom planu. Zavisni smo od tih kretanja. Ukoliko Tramp bude efikasan u insistiranju na svemu ovome što najavljuje i ukoliko bude univerzalno tretirao svoju nameru da iz zone zapadnog interesa odstrani Kinu i Rusiju, bićemo svi u problemu. U tom smislu može i nas da zadesi ta kaznena politika - naglašava Milivojević.

On smatra da je važnije da vidimo šta će biti reakcija sveta i kakva, pre svega Kine i Rusije, kolektivnog juga.

- To je tema koja tek predstoji. Jer ovo je nekako brzo prošlo i svi su zatečeni, a u zavisnosti od tih reakcija videćemo kakav će tempo realizacije biti kad je reč o Trampu. Pitanje je da li to može tako da se završi. Zbog toga bih bio malo strpljiv i ne bih odmah reagovao. Za Srbiju ovo nije nimalo jednostavna situacija - objašnjava Milivojević.

Napominje da mnogo toga zavisi i od ponašanja Evrope, koja je, naglašava, takođe zatečena.

- Zavisiće od toga da li će Evropa slepo da prati Ameriku ili će da gradi neku svoju poziciju. Evropa ima strateške interese kad je, na primer, reč o odnosima sa Kinom. Evropa je u ozbiljnoj ekonomskoj krizi, i nema veliki manevarski prostor. Od toga zavisi, jer mi smo međuzavisni, da ne kažem zavisni od odnosa sa EU. Za nas je prioritetno da vidimo gde je i kako je Evropa. Od Kine smo zavisni pogotovo. Ukoliko bi došlo do jednog drastičnog insistiranja da se Kina istisne iz svih prostora gde postoji zapadni interes, to bi nas na direktniji način pogodilo, pre svega kad je reč o Smederevu i Boru, investicijama... - navodi Milivojević.

Promenjen svet

I direktor Centra za proučavanje globalizacije, profesor Dejan Miletić, kaže za Kurir da nakon američke ofanzive na svim frontovima ništa više nije isto.

- Postojanje međunarodnog prava više nije predmet nikakvih diskusija. Svi su nemušti i na taj način demonstriraju da je sila jedini faktor koji rešava krize i probleme, čime obesmišljavaju UN. Stvari će se dalje razvijati do određenog trenutka, kada će se ili pojaviti u svetu koalicija sila, ili će neko stati na crtu SAD i probati energično da uzvrati ako ima čime. Ako nema, trpeće. Tako da je ovo vrlo složeno vreme za male zemlje. Sve te borbe velikih sila ne mogu da budu na plećima Srbije, niti mi treba da budemo pioniri ili predvodnici tih borbi. Treba da brinemo o našem interesu, da gledamo da što bliže budemo sa svim vodećim silama, koliko je to moguće, i da probamo da im objasnimo svoju poziciju na način da njima bude to prihvatljivo i da razumeju da mi ne možemo da vodimo njihove bitke. Želimo saradnju, činićemo sve da ta saradnja bude od dovoljnog interesa sa svim silama, ali kada te stvari prevazilaze naše mogućnosti, ključno će biti da te velike sile imaju veće razumevanje i bolje sagledavanje realne situacije - ocenjuje Miletić.

On podseća da je Srbija u okruženju i NATO i EU, te da u tom kontekstu mora da te stvari uzima u obzir kada donosi odluke bilo koje vrste.