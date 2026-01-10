Iz Građanskih inicijativa ni ovoga puta nismo dobili odgovore na pitanja o njihovom radu. Između ostalog, pitali smo ovu organizaciju da objasni na osnovu kog člana statuta je pokrenut "Vodič za proteste", koji se nalazi na njenom zvaničnom sajtu, s obzirom na to da se organizovanje i logistička podrška protestima ne pominju među ciljevima i oblicima delovanja udruženja. Bez odgovora su ostala i naša pitanja o tome ko je autor "Vodiča za proteste", kako je on nastao i sa kakvim ciljem je postavljen na sajt Građanskih inicijativa. Takođe, nisu odgovorili na pitanje da li su izrada i održavanje ovog vodiča finansirani donatorskim sredstvima, tj. čije donacije su u tome korišćene.

Kurir je u prethodnom tekstu pisao o ulozi Građanskih inicijativa u procesu izbora članova za Savet REM, odnosno o njihovom projektu REMont, koji je imao direktan uticaj na pomenuti proces.

Do zaključenja ovog izdanja nismo dobili odgovore na pitanja ko je finansirao projekat, kolika sredstva su uložena, koji su konkretni ciljevi projekta i po kojim kriterijumima su ocenjivani kandidati i njihova politička podobnost. Ostali smo bez odgovora i na pitanja: koje su tačno organizacije predstavljali, na osnovu kog formalnog ili neformalnog procesa su Građanske inicijative izabrane da ih zastupaju, ko je definisao stavove i ciljeve koje su zastupali tokom pregovora, koliko su same organizacije, ovlašćeni pregovarači, imali stvarnu autonomiju u procesu predlaganja kandidata, kao i to da li su uopšte participirali u pregovorima ili su Građanske inicijative govorile u njihovo ime.