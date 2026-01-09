Kurir je pokušao da rasvetli i ulogu Evropske unije u ovom procesu, pa smo poslali pitanja Delegaciji EU u Srbiji, kao i Evropskoj komisiji (EK).

Na pitanje da li je Evropska komisija ovlastila Delegaciju EU u Srbiji da dodeli legitimitet Građanskim inicijativama da deluju kao krovna organizacija koja zastupa zakonom ovlašćene predlagače kandidata za članove Saveta REM, iz EK su odgovorili:

- Delegacija EU se konsultuje sa širokim spektrom zainteresovanih strana o svim pitanjima koja se odnose na njen rad, uključujući Građanske inicijative.

Iz Delegacije EU u Srbiji do ovog trenutka nisu stigli odgovori na sledeća naša pitanja:

- Da li je Delegacija na bilo koji način učestvovala u projektu REMont i, ukoliko jeste, precizirajte prirodu tog učešća, uključujući ulogu Delegacije, obim angažovanja i kapacitet u kojem je Delegacija bila uključena (finansijski, savetodavno, organizaciono ili na drugi način);

- Ko je i na osnovu kojih kriterijuma doneo odluku da organizacija Građanske inicijative bude određena kao krovna organizacija koja zastupa ovlašćene zakonske predlagače kandidata za članove Saveta REM;

- Molimo vas da pojasnite da li je Delegacija EU u Srbiji učestvovala u tom izboru ili ga na bilo koji način podržala, posebno u kontekstu uloge Građanskih inicijativa u pregovorima s delegacijama Narodne skupštine Republike Srbije, OEBS i Delegacije EU u Srbiji.