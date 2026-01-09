KO STOJI IZA TAJNOG PROJEKTA REMont: Građanske inicijative bez legitimiteta preuzele ulogu države, pa minirale evropski put Srbije!
Dok se u javnosti predstavljaju kao borci za demokratiju, transparentnost i evropske vrednosti, Građanske inicijative, udruženje građana, preko kontroverznog projekta REMont su odigrale ulogu koja više liči na parapolitičku operaciju nego na delovanje jedne nevladine organizacije. I što je najvažnije - bez ikakve odgovornosti prema javnosti.
Tajna bez finansija i odgovornosti
Iako je projekat REMont imao direktan uticaj na proces izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), jednog od najvažnijih regulatornih tela u državi, javnosti nikad nisu predočeni osnovni podaci: ko je finansirao projekat, kolika sredstva su uložena, koji su konkretni ciljevi projekta i po kojim kriterijumima su ocenjivani kandidati i njihova politička podobnost.
U izveštajima projekta REMont korišćeni su neujednačeni, nedosledni i proizvoljni kriterijumi, koji su za jedne kandidate primenjivani rigorozno, a za druge gotovo nikako. Ovakav pristup ozbiljno je doveo u pitanje objektivnost i kredibilitet čitavog procesa, te kompromitovao ulogu GI u njemu.
Nejasan mandat
Posebno zabrinjava činjenica da su Građanske inicijative samoinicijativno preuzele ulogu krovne organizacije koja zastupa ovlašćene zakonske predlagače kandidata, pregovara s delegacijama Narodne skupštine, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE) i Delegacijom EU u Beogradu, i koja nastupa kao faktički politički akter.
Bez odgovora ostaje ključno pitanje: ko je i u kojoj proceduri ovlastio Građanske inicijative da zastupaju druge organizacije?
Kurir je uputio pitanja Građanskim inicijativama, ali do zaključenja ovog izdanja nismo dobili odgovore.
Tako smo ostali bez odgovora na pitanja: koje su tačno organizacije predstavljali, na osnovu kog formalnog ili neformalnog procesa su GI izabrane da ih zastupaju, ko je definisao stavove i ciljeve koje su GI zastupale tokom pregovora, koliko su same organizacije, ovlašćeni pregovarači, imali stvarnu autonomiju u procesu predlaganja kandidata, kao i to da li su uopšte participirali u pregovorima ili su GI govorile u njihovo ime.
Takođe, iz Građanskih inicijativa nisu pružili odgovore o preciznim ciljevima projekta REMont, o vremenskom periodu trajanja projekta, koji su konkretni rezultati projekta do sada ostvareni, iz kojih izvora se finansira projekat REMont, koliko iznosi ukupan budžet projekta...
Na ova pitanja Građanske inicijative nikada nisu dale jasan odgovor, ni Kuriru niti celokupnoj javnosti Srbije.
Kurir je pokušao da rasvetli i ulogu Evropske unije u ovom procesu, pa smo poslali pitanja Delegaciji EU u Srbiji, kao i Evropskoj komisiji (EK).
Na pitanje da li je Evropska komisija ovlastila Delegaciju EU u Srbiji da dodeli legitimitet Građanskim inicijativama da deluju kao krovna organizacija koja zastupa zakonom ovlašćene predlagače kandidata za članove Saveta REM, iz EK su odgovorili:
- Delegacija EU se konsultuje sa širokim spektrom zainteresovanih strana o svim pitanjima koja se odnose na njen rad, uključujući Građanske inicijative.
Iz Delegacije EU u Srbiji do ovog trenutka nisu stigli odgovori na sledeća naša pitanja:
- Da li je Delegacija na bilo koji način učestvovala u projektu REMont i, ukoliko jeste, precizirajte prirodu tog učešća, uključujući ulogu Delegacije, obim angažovanja i kapacitet u kojem je Delegacija bila uključena (finansijski, savetodavno, organizaciono ili na drugi način);
- Ko je i na osnovu kojih kriterijuma doneo odluku da organizacija Građanske inicijative bude određena kao krovna organizacija koja zastupa ovlašćene zakonske predlagače kandidata za članove Saveta REM;
- Molimo vas da pojasnite da li je Delegacija EU u Srbiji učestvovala u tom izboru ili ga na bilo koji način podržala, posebno u kontekstu uloge Građanskih inicijativa u pregovorima s delegacijama Narodne skupštine Republike Srbije, OEBS i Delegacije EU u Srbiji.
Cilj: Preuzimanje REM
Delovanje Građanskih inicijativa u ovom slučaju daleko prevazilazi ulogu jedne organizacije civilnog društva. GI su se otvoreno upustile u političko agitovanje, aktivno učestvovale u političkim borbama i pokušale da utiču na raspodelu moći u regulatornom telu koje ima direktan uticaj na medijsku scenu u Srbiji, a koje bi po definiciji i zakonskim odredbama moralo da bude nezavisno u svom radu.
A to je suštinski problem. Nevladine organizacije nemaju izborni demokratski legitimitet da učestvuju u političkoj borbi za kontrolu institucija. Njihova uloga može biti korektivno-nadzorna i savetodavna, a ne operativno-politička, što najveći broj njih, a posebno Građanske inicijative, redovno prekoračuju.
Sve ukazuje na to da je krajnji cilj projekta REMont bio da se Savet REM stavi pod kontrolu opozicionih struktura, čime bi se stekla moć nad uređivanjem i regulacijom medijskog prostora u Srbiji. Kada taj plan nije uspeo, GI su osporile pravo saveta nacionalnih manjina da samostalno predlažu svoje kandidate, dok su već izabrani proopozicioni kandidati podneli ostavke kako bi ugrozili rad novog Saveta REM. Time su pokušali da čitav proces dovedu u pitanje i ospore njegovu legalnost i legitimnost. Drugim rečima, onog trenutka kada ishod procesa nije bio po volji GI, proces je proglašen nelegitimnim!
Umesto evropskog puta...
Iako su Građanske inicijative javno tvrdile da učestvuju u procesu kako bi se ispunili uslovi za otvaranje klastera 3 i ubrzao evropski put Srbije, njihovo delovanje je imalo suprotan efekat. Miniranjem procesa izbora članova Saveta REM, Srbija je ponovo dovedena u situaciju institucionalne blokade, čim je evropski put dodatno usporen.
Projekat REMont je još jedan primer kako se, pod parolom civilnog društva i evropskih vrednosti, sprovode netransparentne, politički motivisane akcije, bez ikakve kontrole, bez legitimiteta i odgovornosti. Javnost ima pravo da zna ko stoji iza projekta REMont i u čijem je interesu on delovao.
Posebnu sumnju u čitav projekat dodatno produbljuje činjenica da Građanske inicijative uporno odbijaju da saopšte ko je finansirao REMont, koliko je novca uloženo u taj projekat i pod kojim uslovima. A tamo gde nema odgovora, pojavljuju se nova pitanja i nove sumnje.
Prema navodima zlih jezika i anonimnih izvora bliskih medijskoj sceni i kompaniji Junajted medija, postoji sumnja da je projekat REMont finansiran novcem Dragana Šolaka, jednog od najuticajnijih medijskih tajkuna u regionu.
Kako tvrde ti izvori, krajnji cilj ovakvog angažmana bio je da se preko kontrole Saveta REM stvore uslovi da televizije pod kontrolom Šolaka dobiju nacionalnu frekvenciju, čime bi se dodatno ojačao njegov uticaj na medijsko tržište u Srbiji.
Kurir Politika