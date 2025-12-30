Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je tokom procesa izbora članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) bila izložena snažnim pritiscima, opstrukcijama i, kako je navela, ucenjivačkoj igri određenih grupa koje su insistirale na ishodu suprotnom važećim zakonima.

Gostujući na TV Prva, Brnabić je rekla da je lično vodila pregovore i učestvovala u celom procesu, te da je upravo tada, kako je istakla, imala priliku da vidi kako pojedini akteri zamišljaju "vladavinu prava".

- Ja sam to vodila, ja sam se borila, pregovarala. Ja sam videla kako izgleda ta vladavina prava. To izgleda tako što oni traže od vas da zanemarite zakone. Kažem da to ne piše tako, oni kažu: "Pa daćemo vam mi tumačenje našeg zakona" - navela je Brnabić i dodala da je uprkos svemu prihvatila i takav pristup, očekujući da ponuđena tumačenja neće biti u suprotnosti sa zakonom.

- Rekla sam "Pa dobro, hajde i toga da se igramo", jer je nemoguće mi je bilo da će dati tumačenje koje je suprotno zakonu. Ali dobijete suprotno. I onda kažete "hajde, prihvatamo i to".

Međutim, prema njenim rečima, ni tada pritisci nisu prestali.

- Jer onda kažu: "Jao, ni tad nemamo većinu za naše nezavisne kandidate, daćemo vam novo tumačenje zakona!" I onda se stvarno pitate: "Da li ste vi realni?!"

Voditelj emisije Milomir Marić pitao je ko je tim grupama obećao većinu u Savetu REM-a, konkretno odnos 6:3, na šta je Brnabić odgovorila da takvo obećanje nije postojalo.

- Ma niko nije obećao, već oni to hoće! Iako je to suprotno zakonima oni idu i dalje. Skupština je glasala, oni kažu "Neka glasa opet, nije dobro glasala, neka glasaju opet narodni poslanici". Pitam ih da li su normalni, pa to je ukidanje institucija. Prvi put čujem da traže od mene da ukinemo institicije, ja sam svih ovih godina slušala da treba da jačamo institucije. Dakle, to je princip da ono što oni žele da dobiju to hoće da dobiju po svaku cenu. Ali, toga neće biti dok je Srpska narpedna stranka na vlasti.Poštovaće se naši zakoni, a ako oni nisu dobri, ako nisu dovoljno dobri, ako mogu da budu bolji, mi ćemo menjati zakone ali onda će ti novi zakoni da se poštuju. I naše institucije će se poštovati. Tako da sam ja tu, u izboru članova Saveta REM-a videla i ono što nisam mogla da sanjam ali sam mnogo naučila - zaključila je predsenica Skupštine.