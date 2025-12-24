Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući razgovore o REM-u, rekao je da ga je sramota koliko se država ponižavala i da je u jednom trenutku to moralo da bude prekinuto.

Kako je otkrio u svom obraćanju na Ambasadorskoj konferenciji u Palati Srbija, cilj je ostanak na evropskom putu.

- Učinite sve što možete da ostanemo na evropskom putu. Hoću da vi to imate u vidu. Mene je sramota bilo kako su izgledali razgovori o REM-u, koliko smo se ponižavali kao država, na šta smo sve pristajali, šta smo sve radili, da je u jednom trenutku to moralo da bude prekinuto. Mene je bukvalno sramota kakve smo ucene mi prihvatili sve do jednog trenutka. Sve je moglo da bude promenjeno. Nikakvim principima se nisu rukovodili samo da imate u vidu. Nikakvim zakonima. Jedini je princip bio - oni moraju da imaju većinu. Kako, zašto, gde to piše, zbog čega? I od 7:2, ajte poklonite im 6:3, učinite im da ne biste imali dvotrećinsku većinu, da ne možete da donosite odluke protiv nekih od njihovih medija, dajte im da bude 5:4. Date im da bude 5:4, pa onda kažu - ovo sada ne možete da prihvatite odluku 20 nacionalnih saveta nacionalnih manjina od 24, već mora da bude 1 od 2 kandidata od preostala 4 saveta nacionalnih manjina. Jer ti su valjda za njih, a ovih 20 nisu. Mi smo tada rekli - ponizili ste nas do kraja, nije problem, nek ostane 4:4. A ne može da bude ni 4:4 - počeo je Vučić.

Otkrio je da su onda ponudili još jednu varijantu koja nije prihvaćena jer su hteli da ne dozvole postojanje medija koji im se ne dopadaju.

- Onda smo ponudili - vi imajte predsednika REM-a, mi ćemo da imamo 5:4, onda idemo u rotaciju - mi da imamo predsednika REM-a, vi većinu. Pošto oni to otvoreno govore, oni znaju da su to ljudi koji su protiv nas, nikakvi to nezavisni kandidati nisu, nisu se to ni trudili da nam objasne. Znali su da je reč o našim političkim protivnicima. A onda su rekli - ne odgovara nam ni to. Zašto? Traže da oni budu prve dve godine, računajući da mogu da se završe izbori u kojima bi mogli da ne dozvole postojanje onih medija koji se njima ne dopadaju, a da jedini profesionalni budu oni koji svakoga dana obmanjuju i lažu - rekao je predsednik.

Vučić je istakao da granice moraju da postoje, te da je Ana Brnabić pretrpela najveću žrtvu.

Ana Brnabić Foto: Petar Aleksić

- Uspeli su u jednom momentu Anu koja se borila veoma hrabro, da je ljudski slome. Imala je problem i unutar stranke kojoj pripada i pred svima drugima. Ja sam morao i nju da zaštitim, vidim žena plače iznenada jer je pod nemogućim pritiskom, vi ne sanjate kako to izgleda. Onda sam to prekinuo i rekao - završeno, neka bude kako god hoćete, više nema priče o tome i doviđenja. Ne razumete kakva su to poniženja bila, na kakve smo mi gluposti pristajali, na kakvu sumanutu argumentaciju, da me je sramota. Zastrašujuće nešto, nisam to video. I eto, opet nismo zatvorili REM. A zatvorićemo ga valjda kada predamo vlast u ruke, sami sebe uhapsimo ni zbog čega, da nam lopovi šetaju ulicama i kriminalci upravljaju zemljom. Vaš posao nastavite, svoj posao na evropskom putu, ali te granice moraju da postoje. Granica poniženja mora biti poslednja granica - naveo je predsednik.

Kompletno obraćanje predsednika Vučića iz Palate Srbija na konferenciji koju organizuje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije možete pročitati KLIKOM OVDE.