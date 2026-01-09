Slušaj vest

Još jedan dokaz da blokaderi u svojoj prljavoj kampanji ne biraju sredstva i da se služe isključivo lažima je objava koja se od širi društvenim mrežama i u kojoj se tvrdi da je Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta u Beogradu i jedan od najboljih studenata Beogradskog univerziteta, koji je široj javnosti postao poznat kada se zajedno sa drugim studentima koji žele da uče da uče, u Pionirskom parku borio za prestanak blokade fakulteta i povratak na nastavu, zapravo napustio svoj matični fakultet!

- Miloš Pavlović, poznat pod nadimkom "Ćaci", aktivista podržan od strane Srpske napredne stranke, postao je poznat nakon preseljenja u sada već uklonjeni studentski kamp "Ćacilend". Prethodno student Medicinskog fakulteta u Beogradu, Pavlović se pred Božić odlučio na ispis sa fakulteta. U razgovoru s našim reporterima, Pavlović je obrazložio svoju odluku: "Nisam mogao da uskladim studentske obaveze sa angažmanom u podršci vlasti, pa sam odlučio da podnesem zahtev za ispis" - navedeno je u jednoj objavi na instagramu.

Očekivano, ova lažna vest proširala se i Tviterom, gde su neki korisnici dodali i uvrede:

- Ovim gestom je spasio na hiljade života i treba mu odati priznanje Bravo Miško, samo vozi dalje!

Samo objava na Instragramu je za jednu noć sakupila neverovatnih 1,4 miliona pregleda, a Pavlović eksluzivno za Kurir demantuje ove izmišljotine!

Poziv novinara Kurira sa pitanjem da li je istina da se ispisao sa Medicinskog fakulteta zatekao je Miloša dok je završavao vežbe iz dermatovenerologije i žurio na sledeće vežbe iz radiologije.

- Želim da obavestim javnost da je vest o mom ispisu sa fakulteta potpuna neistina. Tokom 2025. godine položio sam sve ispite treće godine i trenutno sam redovan student četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10. Pokušaji da se istina zameni lažima ne mogu umanjiti rezultate ostvarene radom i posvećenošću - kazao je Pavlović za Kurir i dodao:

Miloš Pavlović danas na Medicinskom fakultetu Foto: Privatna arhiva

- Onima koji se bave dezinformacijama savetujem da se, kao i ja, posvete svakodnevnom učenju, redovnom pohađanju nastave i da više vremena provode za svojim radnim stolom, a manje na ulicama, u javnosti i na internetu.

Pavlović kaže da ovakvi napadi samo potvrđuju koliko je neistina plasirano u prethodnih godinu dana i da "njihovi autori nemaju šta drugo da ponude".

- Uprkos tome, uvek ću pružiti ruku znanja, vaspitanja i dijaloga, jer verujem da jedino takav put vodi ka budućnosti. Većinska Srbija ume da prepozna ko radi u interesu ove zemlje i društva, a ko se oslanja na obmane. Ostaću istrajan u vrednostima znanja, rada i odgovornosti, jer verujem da se samo na tim temeljima gradi stabilna i pravedna budućnost za sve - poručio je Miloš Pavlović.