Slušaj vest

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić izjavila je da je u tom gradu danas situacija sa vodosnabdevanjem i vodostajem Drine stabilizovana i dodala da se očekuje stabilizacija sa snabdevanjem električne energije u roku od 72 sata.

Lukić je podsetila da su u noći između 3. i 4. januara, naročito tokom 4. januara, grad Loznicu zadesile obilne snežne padavine koje su dovele do niza problema, kao i da su najveće probleme od samog početka imali sa napajanjem električne energije.

- Istog dana, odnosno 4. januara, po dobijanju operativnih podataka od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Sektora za vanredne situacije, imali smo prvu sednicu Štaba za vanredne situacije, gde smo analizirali stanje na terenu, a odmah sutradan proglasili vanrednu situaciju na teritoriji grada Loznice - navela je Lukić.

Kako je dodala, na teritoriji grada Loznice svih 255 kilometara putne mreže je prohodno, a mehanizacija je upućena u seoska područja.

Istakla je da nijednog trenutka nisu imali prekid saobraćaja.

- Pored situacije sa snegom, usled obilnih padavina u jugozapadnom delu Srbije i Crne Gore, došlo je do porasta vodostaja reke Drine i konkretno na teritoriji grada Loznice do izlivanja u nebranjenom priobalnom delu reke Drine. Od prvih trenutaka bili smo na terenu, obilazili smo stanovništvo, pre svega preventivno, upozoravajući ih na poplavni talas koji dolazi, jer u tom trenutku nisu svi građani imali električnu energiju i nisu mogli da dobiju informacije od nadležnih službi - ispričala je Lukić.

Kako je navela, nije bilo ugroženog stanovništva, već su samo tokom noći imali preventivno četiri evakuacije.

- Situacija sa rekom Drinom je danas stabilna, reka Drina se povukla u svoje korito. Što se tiče situacije sa vodosnabdevanjem, u određenim trenucima smo imali problem na četiri podstanice na teritoriji grada Loznice, a usled nestanka električne energije, međutim svi problemi su rešavani u rekordnom roku i u roku od nekoliko sati kompenzacijom agregatima. Tako da je danas situacija sa vodosnabdevanjem stabilna - navela je.

Ne propustite Politika GRADONAČELNICA LOZNICE OČITALA LEKCIJU KOKANOVIĆU I BLOKADERIMA: Dragana Lukić izašla hrabro pred narod i poslala jasnu poruku

Lukić je dodala da se može desiti da dođe do pojedinačnih kvarova i apelovala na građane da te kvarove prijave nadležnom preduzeću Vodovod i kanalizacija.

Dodala je i da može da se desi kod ljudi na seoskom području koji se snabdevaju iz bunara, da usled temperatura dođe do leđenja cevi i apelovala da ih zaštite.

- I dalje nam je najteža situacija sa snabdevanjem električnom energijom, ali moram da napomenem da od prvog trenutka i sve ekipe Elektrodistribucije, sve ekipe iz regiona su došle u Loznicu uz ogromnu podršku, pre svega našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji je od prvog trenutka u stalnoj komunikaciji sa gradom Loznica i da sve ekipe danonoćno rade na otklanjanju kvarova kako bi naši građani u što kraćem roku dobili snabdevanje električnom energijom - navela je.

Lukić je dodala da se prema poslednjim podacima nadaju da će u narednih 72 sata doći do snabdevanja strujom na teritoriji celog grada, ukoliko se ne dese neke nepredviđene okolnosti kao što su ponovne obilne snežne padavine, prenose mediji pisanja Tanjuga.