Slušaj vest

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić izjavila je da je u tom gradu danas situacija sa vodosnabdevanjem i vodostajem Drine stabilizovana i dodala da se očekuje stabilizacija sa snabdevanjem električne energije u roku od 72 sata.

Lukić je podsetila da su u noći između 3. i 4. januara, naročito tokom 4. januara, grad Loznicu zadesile obilne snežne padavine koje su dovele do niza problema, kao i da su najveće probleme od samog početka imali sa napajanjem električne energije.

- Istog dana, odnosno 4. januara, po dobijanju operativnih podataka od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i Sektora za vanredne situacije, imali smo prvu sednicu Štaba za vanredne situacije, gde smo analizirali stanje na terenu, a odmah sutradan proglasili vanrednu situaciju na teritoriji grada Loznice - navela je Lukić.

Kako je dodala, na teritoriji grada Loznice svih 255 kilometara putne mreže je prohodno, a mehanizacija je upućena u seoska područja.

Istakla je da nijednog trenutka nisu imali prekid saobraćaja.

- Pored situacije sa snegom, usled obilnih padavina u jugozapadnom delu Srbije i Crne Gore, došlo je do porasta vodostaja reke Drine i konkretno na teritoriji grada Loznice do izlivanja u nebranjenom priobalnom delu reke Drine. Od prvih trenutaka bili smo na terenu, obilazili smo stanovništvo, pre svega preventivno, upozoravajući ih na poplavni talas koji dolazi, jer u tom trenutku nisu svi građani imali električnu energiju i nisu mogli da dobiju informacije od nadležnih službi - ispričala je Lukić.

Kako je navela, nije bilo ugroženog stanovništva, već su samo tokom noći imali preventivno četiri evakuacije.

- Situacija sa rekom Drinom je danas stabilna, reka Drina se povukla u svoje korito. Što se tiče situacije sa vodosnabdevanjem, u određenim trenucima smo imali problem na četiri podstanice na teritoriji grada Loznice, a usled nestanka električne energije, međutim svi problemi su rešavani u rekordnom roku i u roku od nekoliko sati kompenzacijom agregatima. Tako da je danas situacija sa vodosnabdevanjem stabilna - navela je.

Ne propustitePolitikaGRADONAČELNICA LOZNICE OČITALA LEKCIJU KOKANOVIĆU I BLOKADERIMA: Dragana Lukić izašla hrabro pred narod i poslala jasnu poruku
Dragana Lukić.

Lukić je dodala da se može desiti da dođe do pojedinačnih kvarova i apelovala na građane da te kvarove prijave nadležnom preduzeću Vodovod i kanalizacija.

Dodala je i da može da se desi kod ljudi na seoskom području koji se snabdevaju iz bunara, da usled temperatura dođe do leđenja cevi i apelovala da ih zaštite.

- I dalje nam je najteža situacija sa snabdevanjem električnom energijom, ali moram da napomenem da od prvog trenutka i sve ekipe Elektrodistribucije, sve ekipe iz regiona su došle u Loznicu uz ogromnu podršku, pre svega našeg predsednika Aleksandra Vučića, koji je od prvog trenutka u stalnoj komunikaciji sa gradom Loznica i da sve ekipe danonoćno rade na otklanjanju kvarova kako bi naši građani u što kraćem roku dobili snabdevanje električnom energijom - navela je.

Lukić je dodala da se prema poslednjim podacima nadaju da će u narednih 72 sata doći do snabdevanja strujom na teritoriji celog grada, ukoliko se ne dese neke nepredviđene okolnosti kao što su ponovne obilne snežne padavine, prenose mediji pisanja Tanjuga. 

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaGRADONAČELNICA LOZNICE OČITALA LEKCIJU KOKANOVIĆU I BLOKADERIMA: Dragana Lukić izašla hrabro pred narod i poslala jasnu poruku
Dragana Lukić.
SrbijaPOKLONI I NOVČANA ČESTITKA ZA PRVU BEBU U LOZNICI: Gradonačelnica obišla porodilju i devojčicu
Loznica
SrbijaMILION DINARA VIŠE U BUDŽETU Podrška udruženjima socijalne zaštite: Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić primila predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom
LOZNICA - Razumevanje za ljude sa invalididtetom.jpg
SrbijaPROŠIRENJE "SUNCA" I DVE NOVE MERE U Loznici obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom (FOTO)
LOZNICA - Pomoć.JPG