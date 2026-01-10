Slušaj vest

I nakon više od godinu dana od početka blokada u Srbiji kada je već svima jasno da su one, zajedno sa pokušajem obojene revolucije - propale, blokaderi u svojim snovima i željama i dalje ne odustaju od ideje da nasilno preuzmu vlast, utope zemlju u demonstracijama, a kako se na kojoj tački u svetu dešava kriza i haos - priželjkuju je po istom scenariju i u svojoj državi!

Tako su blokaderi su prvo tokom septembra priželjkivali tzv. "nepalski scenario" za vreme užasnih nasilnih protesta u ovoj himalajskoj zemlji tokom kojih je u nasilnim ulični demonstracijama poginulo 70 ljudi, zapaljen je Parlament u Katmanduu, domovi predsednika države i članova Vlade, dok je supruga jednog državnog zvaničnika živa zapaljena, a jednog ministra su demonstranti bukvalno vukli golog kroz masu i tukli...

Gde god je haos - oni mu se nadaju

Kontrolu na ulici je prvo preuzela vojska, a zatim je imenovana nova premijerka Sušila Karki, bivša predsednica Vrhovnog suda, a novi parlamentarni izbor zakazani su za 5. mart ovde godine.

1/6 Vidi galeriju Transparenti "Nepal" i zastava ove države na protestu u Nišu, prizivanje nepalskog scenarija na društvenim mrežama Foto: Printskrin

Može se pretpostaviti da je deo scenarija kome su se srpski plenumaši-blokaderi posebno divili - upravo onaj kada je grupa Hami Nepal što se prevodi kao "Mi smo Nepal", jedina vidljiva organizacija koja je stajala iza protesta "generacije Z", osmislila da se o privremenom premijeru debatuje i glasa na Diskordu, internet platformi koju uglavnom koriste gejmeri! U žustroj diskusiji učestvovalo je više od 10.000 Nepalaca, iako u zemlji ima oko 30 miliona stanovnika.

Ovaj haos glavom je platilo preko 70 ljudi , "usput" su počeli progoni hinduističke manjinje na granicama Nepala, a i ovako siromašna zemlja ušla je u duboku ekonomsku, ustavnu i institucionalnu krizu, dok su Nepalci žpočeli masovnu da napuštaju domovinu... Danas Nepal grca u problemima, ali vesti o tome retko stižu do svetskih ili blokaderskih medija.

1/28 Vidi galeriju Sukob policije i demonstranata u Katmanduu, glavnom gradu Nepala, najmanje deset mrtvih učesnika protesta Foto: EPA Narendra Shrestha

Međutim, situacija u nama dalekom Nepalu iz nekog opskurnog razloga izazvala je maltene euforiju među pojedinim korisnicima društvenih mreža u Srbiji, koji se aktivno radovali i priželjkivali isti scenario i u Srbiji! Tako su pojedini nosili transparente "Nepal" tokom blokada, a samo primera radi, opozicionar Miran Pogačar na Fejsbuku poručio: "Nemojte izazivati Nepal u nama", a blokader Predrag Nikolić da je "nepalski scenario jedini pravi". Još jedan blokader, Predrag Veljković, objavio je fotografiju nepalskog ministra kog je masa linčovala i napisao:

- Ministar finansija Nepala nije uspeo da pobegne, ljudi ga vuku po ulici. Zato Mali trenira svaki dan.

Potom je u željama blokadera na red došla Venecuela, čiji je legitmno izabrani predsednik Nikolas Maduro u neverovatnoj akciji SAD uhapšen u Karakasu i odveden u Ameriku, čime je prekršeno mnoštvo međunarodnih zakona, dok su mnogi ovu akciju Amerikanaca nazivali "otmicom".

Oni su u jednoj emisiji diskutovali o tome kako "ne postiji razlika između Madura i Vučića", osim što "srpskom predsedniku fale lisice i brkovi", a blokader advokat Božo Prelević je dao skandaloznu izjavu u kojoj je naglasio da predsednika Republike Srbije plaši strašna podudarnost sa Madurom!

1/8 Vidi galeriju Nikolas Maduro prebačen je u zatvor Metropolitan detenšn centar Foto: Yuki Iwamura/AP

Ni to što hapšenje Madura predstavlja ozbiljan presedan u međunarodnom pravu i što je izazvao tektonske potrese na globalnoj političkoj sceni, ne zbunjuje blokadere. Svakako, nije im prvi put da se nadaju strancima ili ih mole da im pomognu u rušenju legitimno izabrane vlasti u Srbiji.

Međutim, iako su građani odavno blokaderima svirali "kraj", oni ne odustaju u svojim nadanjima za nasilnom promenom ustavnog poretka. Tako je sad na red došao Iran gde je do sada u protestima poginulo 217 ljudi, a vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, naredio je Islamskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) da preuzme vodeću ulogu u suzbijanju nemira i u najveću borbenu pripravnost stavi "raketne gradove", a sve nakon što je predsednik SAD Donalda Trampa zapretio mogućim napadima na Iran ukoliko vlasti nastave da koriste nasilje protiv demonstranata.

1/5 Vidi galeriju Iran protesti Foto: Kamran / Stringershub Inc. / Profimedia

- Gledam snimke iz Irana. Do danas tipa pre podne se sve ovo činilo apsolutno nemoguće. i onda pomislim na nas - napisala je novinarka Tatjana Vojtehovski na društvenoj mreži X, a kako prenose mediji usledili su oštri komentari drugih korisnika sa pitanjem "koliko mrtvih želite?"

Politički analitičar Nebojša Obrknežev ocenjuje da je ovo još jedan u nizu dokaza da je narativ o "našoj deci, srpskoj mladosti, bezgrešnim studentima-anđelima" bila samo farsa u pokušaju da se prikriju prave namere antisprske blokaderske hobotnice.

Strani interesi i tuđi novci

- Ta hobotnica je oduvek imala samo jedan cilj: destabilizaciju i slabljenje države, nasilno rušenje ustavnog poretka zemlje i svrgavanje legalno i legitimno izabranog predsednika republike Aleksandra Vučića, a sve zbog stranih interesa i za tuđe novce. Od samog starta, dubinski gledano, svaka akcija blokadera se zasnivala na ogoljenom nasilju i to prema građanima u Srbiji pre svega. Pa i sam početak: blokade univerziteta i saobraćajnica, da ne govorimo o onome što je usledilo kada su rušili gradove, napadali policiju, gađali ljude kamenicama i pokušavali da zapale žive ljude... šta je to ako nije nasilje nad građanima? Blokaderi su zato toliko i bili fascinirani tzv "nepalskim scenariom" jer je u državi zavladao potpuni haos, a sve je predvodila bezimena omladina. Kuće zvaničnika i ljudi su paljeni, a na kraju su preko tamo nekog njihovog plenuma preko imterenta su birali premijera?! Pa da li vas to podseća na ono što je pokušano da bude izbedeno u Srbiji? - govori Obrknežev i ocenjuje da cilj blokadera nikada nisu bili izbori:

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija, Ap Darko Vojinović

- To je takođe bila samo farsa. I izvršioci i nalogodavci su bili vrlo svesni koliku podršku aktuelna vlast ima u narodu i da je jedini način da svrgnu Vučića - golo nasilje i državni udar! Pa isti ti koji su se radvali hapšenju Madura su tražuili od stranaca da interevenišu u Srbiji kako bi im pomogli u rušenju vlasti. Zastrašujuće koliko su to isti scenariji... Njihovi finansijeri i nalogodavci nisu zadovoljni jer nisu uspeli da sruše vlast u Srbiji i jer je narod prozreo njihove namere i zato blokaderi, u svom očaju, pored toga što međusobno ratuju, nastavljaju da priželjkuju da i u Srbiji gledamo ono što se sada recimo dešava na ulicama Irana! Njih ne zanima što tamo sada ljudi ginu, jer je i tragedija u Novom Sadu bila samo iskorišćena kao povod, njih žrtve nikada nisu zanimale, kao što ih ne bi zanimale ni žrtve da je njihova obojena revolucija uspela. Srećom, narod ih je davno prozreo da država je dovoljno jaka da se odbrani i sada sve što im je ostalo je da piskaraju po mrežma nadajući se nekom novom krvoproliću ili građanskom ratu na srpskim ulicama, ali se to neće desiti.