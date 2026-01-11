U pokušaju da razjasnimo ove protivrečnosti, Građanskim inicijativama smo, između ostalog, uputili sledeća pitanja:

Da li je izrada i održavanje "Vodiča za proteste" finansirana donatorskim sredstvima i, ako jeste, čije donacije su u tome korišćene;

Kako opravdavate činjenicu da uzimate novac od državnih institucija koje u javnosti nazivate kriminalnim i nelegitimnim;

Da li smatrate moralno prihvatljivim da se finansirate iz budžeta države za koju tvrdite da je zarobljena i uzurpirana;

Koliko ukupno sredstava ste dobili od državnih institucija Republike Srbije od osnivanja do danas?

Još nismo dobili odgovore.

Podsetimo, iz Građanskih inicijativa nismo dobili odgovore i na prethodna na pitanja o njihovom radu.

Između ostalog, pitali smo ovu organizaciju da objasni na osnovu kog člana Statuta je pokrenut "Vodič za proteste", koji se održava na njenom zvaničnom sajtu, s obzirom na to da se organizovanje i logistička podrška protestima ne pominju među ciljevima i oblicima delovanja udruženja.

Bez odgovora su ostala i naša pitanja o tome ko je autor "Vodiča za proteste", kako je on nastao i sa kakvim ciljem je postavljen na sajt Građanskih inicijativa. Takođe, nisu odgovorili na pitanje da li je izrada i održavanje ovog vodiča finansirana donatorskim sredstvima, odnosno čije donacije su u tome korišćene.

Kurir je pisao i o ulozi Građanskih inicijativa u procesu izbora članova za Savet REM-a, odnosno o njihovom projektu REMont koji je imao direktan uticaj na pomenuti proces.

Nismo dobili odgovore na pitanja ko je finansirao projekat, kolika sredstva su uložena, koji su konkretni ciljevi projekta i po kojim kriterijumima su ocenjivani kandidati i njihova politička podobnost. Ostali smo bez odgovora i na pitanja: koje su tačno organizacije predstavljali, na osnovu kog formalnog ili neformalnog procesa su Građanske inicijative izabrane da ih zastupaju, ko je definisao stavove i ciljeve koje su zastupali tokom pregovora, koliko su same organizacije, ovlašćeni pregovarači, imali stvarnu autonomiju u procesu predlaganja kandidata, kao i to da li su uopšte participirali u pregovorima ili su Građanske inicijative govorile u njihovo ime.