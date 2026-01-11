DRŽAVA IM KRIMINALNA, ALI BUDŽET NIJE! Građanske inicijative pljuju državu, a uzimaju njen novac
Građanske inicijative nemaju nikakav problem da uzimaju državni novac i da istovremeno vlast nazivaju "kriminalnom", "nelegitimnom" i "uzurpatorskom" a Srbiju "zarobljenom državom". Sa takvim narativom Građanske inicijative bez ikakve zadrške uzimaju milione dinara upravo od te iste države.
Kad se dođe na teren prakse, stvar je još poraznija, jer kod Građanskih inicijativa izostaje konkretno delovanje u procesu evrointegracija Srbije, što se žestoko kosi sa njihovim proklamovanim vrednostima i ciljevima.
Da li je na delu samo licemerje ili nešto mnogo ozbiljnije?
Ko koga ovde vara?
Na zvaničnoj listi donatora ove NVO nalaze se brojne državne institucije, ministarstva i lokalne samouprave, odnosno organi sistema koji GI u svojim saopštenjima i kampanjama redovno targetiraju kao deo režima koji, kako tvrde, treba rušiti. Kako saznajemo, milioni dinara iz državnog i lokalnih budžeta završavali su kod organizacije koja se danas otvoreno ponaša kao politički akter, a ne kao nevladina organizacija.
Ako je, kako GI godinama ponavljaju, vlast u Srbiji "glavni pokrovitelj kriminala", zašto onda bez problema i ikakve zadrške uzimaju novac upravo od tih institucija? Ili je država kriminalna samo kada ne daje pare, a legitimna kada odreši kesu?
Još je ozbiljnije pitanje da li su državne institucije znale da njihov novac završava u organizaciji koja se bavi parapolitičkim delovanjem, političkom mobilizacijom i davanjem instrukcija za proteste?
Izvori bliski institucijama koje su finansirale Građanske inicjative kažu za naš list da u trenutku odobravanja sredstava niko nije mogao da pretpostavi da će GI novac koristiti za otvoreno političko i antidržavno agitovanje.
- Projekti su formalno bili predstavljani kao rad na unapređenju poštovanja ljudskih prava i rada civilnog društva. Da je bilo naznaka da će se baviti političkom mobilizacijom i davanjem uputstava za proteste, ta sredstva nikada ne bi bila odobrena - kaže naš sagovornik iz jedne državne kancelarije.
Stručnjaci bliski političkim i bezbednosnim krugovima idu i korak dalje i tvrde da je, pored inostranih donacija, državni novac poslužio kao "startni kapital" za kasnije parapolitičko delovanje Građanskih inicijativa.
Prema tim tvrdnjama GI su godinama gradile infrastrukturu, zapošljavale aktiviste širom Srbije i time jačale svoju mrežu na terenu. A onda su, kada im je to politički odgovaralo, izašle iz okvira civilnog sektora i prešle u otvorenu političku borbu protiv države koja ih je finansirala.
Državni novac za "Vodič za proteste"
Kurir je prethodno pisao da Građanske inicijative na svom zvaničnom sajtu imaju i "Vodič za proteste" sa detaljnim uputstvima za organizovanje uličnih akcija. Da li je upravo to ono što su poreski obveznici Srbije finansirali?
Da li su ministarstva i kancelarije Vlade svesno ili nesvesno finansirale aktivnosti koje GI danas otvoreno koriste za politički obračun sa državom?
Prema dostupnim podacima, među donatorima Građanskih inicijativa nalaze se Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda; Kancelarija za evropske integracije; Kancelarija za ljudska i manjinska prava; Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom; Koordinaciono telo Vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa; Ministarstvo omladine i sporta; Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; opštine Bujanovac, Preševo i Sjenica; Grad Vranje i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
Sve ove institucije su deo sistema koji GI nazivaju "nelegitimnim".
Kurir je svim ovim institucijama uputio pitanja o donacijama za Građanske inicijative i njihove odgovore ćemo objaviti u nekom od narednih tekstova.
Parapolitika pod maskom NVO
Stručnjaci upozoravaju da se ovde ne radi o klasičnom civilnom sektoru, već o organizaciji koja deluje na granici dozvoljenog, koristeći status NVO kako bi učestvovala u političkim procesima, ali bez ikakve demokratske kontrole i odgovornosti.
Ako GI smatraju da je država uzurpatorska, zašto nisu odbili njen novac?
Ako ipak prihvataju sredstva koja su im dodeljena, da li to onda znači da država ipak nije kriminalna kako uporno tvrde?
Zašto se Građanske inicijative kao jedna nevladina organizacija ponaša kao antivladina na temi evrointegracija. Ta sfera bi trebalo da bude mesto sinergije države, kojoj je članstvo u EU strateški cilj, i onog dela civilnog sektora kojem je cilj dostizanje evropskih vrednosti i standarda.
Šta su to Građanske inicijative uradile dobro i korisno što je Srbiju približilo EU?
Jedno je, međutim, sigurno. Ovde nije reč o civilnom društvu već o političkom projektu maskiranom u ruho NVO. Kao što je sigurno i da vreme odgovornosti neupitno dolazi.
U pokušaju da razjasnimo ove protivrečnosti, Građanskim inicijativama smo, između ostalog, uputili sledeća pitanja:
Da li je izrada i održavanje "Vodiča za proteste" finansirana donatorskim sredstvima i, ako jeste, čije donacije su u tome korišćene;
Kako opravdavate činjenicu da uzimate novac od državnih institucija koje u javnosti nazivate kriminalnim i nelegitimnim;
Da li smatrate moralno prihvatljivim da se finansirate iz budžeta države za koju tvrdite da je zarobljena i uzurpirana;
Koliko ukupno sredstava ste dobili od državnih institucija Republike Srbije od osnivanja do danas?
Još nismo dobili odgovore.
Podsetimo, iz Građanskih inicijativa nismo dobili odgovore i na prethodna na pitanja o njihovom radu.
Između ostalog, pitali smo ovu organizaciju da objasni na osnovu kog člana Statuta je pokrenut "Vodič za proteste", koji se održava na njenom zvaničnom sajtu, s obzirom na to da se organizovanje i logistička podrška protestima ne pominju među ciljevima i oblicima delovanja udruženja.
Bez odgovora su ostala i naša pitanja o tome ko je autor "Vodiča za proteste", kako je on nastao i sa kakvim ciljem je postavljen na sajt Građanskih inicijativa. Takođe, nisu odgovorili na pitanje da li je izrada i održavanje ovog vodiča finansirana donatorskim sredstvima, odnosno čije donacije su u tome korišćene.
Kurir je pisao i o ulozi Građanskih inicijativa u procesu izbora članova za Savet REM-a, odnosno o njihovom projektu REMont koji je imao direktan uticaj na pomenuti proces.
Nismo dobili odgovore na pitanja ko je finansirao projekat, kolika sredstva su uložena, koji su konkretni ciljevi projekta i po kojim kriterijumima su ocenjivani kandidati i njihova politička podobnost. Ostali smo bez odgovora i na pitanja: koje su tačno organizacije predstavljali, na osnovu kog formalnog ili neformalnog procesa su Građanske inicijative izabrane da ih zastupaju, ko je definisao stavove i ciljeve koje su zastupali tokom pregovora, koliko su same organizacije, ovlašćeni pregovarači, imali stvarnu autonomiju u procesu predlaganja kandidata, kao i to da li su uopšte participirali u pregovorima ili su Građanske inicijative govorile u njihovo ime.
Kurir Politika