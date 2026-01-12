Slušaj vest

Američki stručnjak za spoljne poslove Čarls Kapčan iz Saveta za spoljne odnose u Vašingtonu kazao  je da Kongres SAD pokušava da podstakne američkog predsednika Donalda Trampa da vrati Zapadni Balkan u fokus američke spoljne politike, kao i da će prvi čovek Amerike pokušati da uvrsti normalizaciju odnosa tzv. Kosova i Srbije na svoju listu dostignuća.

Kapčan je za Juronjuz Albanija rekao da uključivanje Kosova i Srbije u Zakon o nacionalnoj odbrambenoj nadležnosti Sjedinjenih Država ima za cilj da izvrši konstruktivan pritisak na Prištinu i Beograd da napreduju u dijalogu i prevaziđu trenutni zastoj, istovremeno tražeći stabilne vlade.

Čarls Kapčan Foto: Ognjen Stevanovic / Alamy / Alamy / Profimedia

On podvlači da Kongres pokušava da podstakne predsednika Donalda Trampa i njegovu administraciju da se aktivnije angažuju u regionu, u vreme kada je potrebno ozbiljno preusmeravanje pažnje SAD na bezbednosna pitanja na Balkanu.

- Tramp će pokušati da uvrsti normalizaciju odnosa Kosova i Srbije na svoju listu dostignuća. Imamo povećanu američku zabrinutost koja dolazi nakon povlačenja SAD iz dijaloga Srbije i Kosova i imamo odsustvo kosovske vlade tokom dužeg perioda. Dokument podstiče Aljbina Kurtija da formira vladu što je pre moguće nakon pobede na izborima. Postoji zabrinutost zbog pristupa Kurtija. Prisustvo Kosova u ovom dokumentu ima za cilj da podstakne Prištinu i Beograd da napreduju u bilateralnom dijalogu i prevaziđu zastoj - objasnio je Kapčan.

Iako s obzirom na trenutno geopoltička dešavanja u svetu poput hapšenja predsednika Venecuele Nikolasa Maudra, narasatjućeg spora oko Grenlanda i demonstracija u Iranu, a u kojima se Amerika nametnula kao odlučujući faktor, pitali smo politikologa Vladimira Kljajića da li pored svih ovih dešavanja Zapadni Balkan uopšte može da dođe u fokus, ali i šta bi zo značilo za našu zemlju.

- Da, mislim da Tramp može da obrati pažnju na nas i pred dešavanja u Venecueli i Iranu. Balkan je "lak plen" za diplomatsku pobedu u poređenju sa haosom na Bliskom istoku ili Grenlandom. Trampu treba nešto što može brzo da reši i kaže "Evo, ja sam doneo mir tamo gde Bajden nije mogao" - govori Kljajić i objašnjava da bi za Srbiju to značilo "ubrzanje" u dijalogu sa Prištinom:

Vladimir Kljajić
Vladimir Kljajić: Trampu treba nešto što može brzo da reši Foto: Kurir Televizija

- Tramp nema strpljenja za "diplomatski turizam" i to je jedan od razloga zašto je razočaran sa predsednikom Putinom. Neka naša neaktivnost ili neprimetnost u u ovom trenutku značila  bi da Albanci mogli da lobiraju bez našeg prisustva. Bolje je prihvatiti inicijativu. Kapčan eksplicitno kaže da postoji nezadovoljstvo Kurtijem, a to je šansa za Srbiju da se pokaže kao konstruktivan partner. Pritisak će postojati na obe strane, ali sa Trampom je sve transakcija, šta dajemo, a šta dobijamo. Svakako, odustajanje od projekta Generalštba nam ne ide u prilog.

