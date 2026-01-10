Slušaj vest

Bombardovanje SRJ 1999. godine, gaženje međunarodnog prava, otimanje dela teritorije Srbije i opasan presedan koji je primenjen na Kosovo i Metohiju sada se kao bumerang vraćaju kroz otvorene pretenzije Amerike na Grenland i usijanu situaciju u međunarodnoj areni.

Rušenje starog i uspostavljanje novog međunarodnog poretka stvorilo je stanje haosa na koje je Srbija upozoravala, ali to je minimalna satisfakcija od koje u ovom trenutku nećemo imati koristi, ocenjuju sagovornici Kurira.

Deo krivice i na EU

Prekrajanje granica počelo je kada je Srbiji oteta teritorija i sada svedočimo bumerang efektu svega toga, ocenjuje za Kurir Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja.

Nikola Perišić Foto: Kurir Televizija

- Imperijalisticki ciljevi koje imaju SAD, ali i Rusija, pokazuju potpuno kršenje međunarodnog prava i nemogućnost međunarodnih institucija da reaguju. Prekrajanje granica započeto je podrškom nezavisnosti Kosova i sada se kao bumerang vraća državama EU koje ne žele da priznaju i podrže teritorijalne preferencije koje imaju SAD i Rusija. Iza tih namera krije se želja da smanje uticaj koji imaju drugi globalni igrači i naprave svojevrsni kartel sistem u okviru kojeg će se razviti ponovo bipolarni geopolitički poredak. Intencija Donalda Trampa je da do kraja svog mandata omogući energetsko bogatstvo Americi, a iza toga se krije i lični interes koji bi porodici Tramp omogućio dalje bogaćenje i po završetku njegovog mandata. U sprovođenju tog cilja našao je saveznika u Rusiji, jer slične namere ima i Vladimir Putin. Nesumnjivo je da su podelili interesne regione i da su legimitizovali teritorijalne ciljeve, te zbog toga u narednim godinama će ugled i značaj institucija kao što su UN dodatno biti urušen. U takvim odnosima, Rusija i SAD će moći da biraju šta žele bilo gde na svetu - ocenjuje Perišić.

On naglašava da deo krivice u svemu tome imaju i drugi značajni svetski akteri kao što je EU koja nije uspela da predvidi ovakav odnos snaga na geopolitičkoj sceni i u bliskoj prošlosti je aktivno učestvovala u kršenju međunarodnog prava

Nema nazad

Istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da se "grudva" od 1999. godine nezaustavljivo zakotrljala i narasla u ozbiljnu lavinu koju sada gledamo.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- Ovo se vraća kao bumerang i na to smo upozoravali još 1999. kada je brutalno prekršeno međunarodno pravo i izvršena agresija na SRJ, kao što je prekršeno opet kada je Rusija sprovela akciju u Ukrajini. To je talas koji je krenuo pre 26 godina i, kako sada stvari stoje, ne može se zaustaviti i samo će se ubrzavati. Nama ostaje minimalna satisfakcija da smo upozoravali da će to imati svoje posledice, ali u ovom trenutku nemamo nikakvu korist od toga. Ne treba očekivati vraćanje koraka unazad. Ova grudva koja je krenula 1999. sada je već postala ogromna, ima ubrzanje i sada tu više nema zaustavljanja. Sada će to krenuti eksponencijalnom brzinom da će se to proširiti na ostatak sveta. Pitanje je samo gde će sledeće ponovo eksplodirati, gde ćemo gledati neko novo kršenje međunarodnog prava. Dok se ne izgradi novi međunarodni poredak, živećemo u stanju opšteg haosa - upozorava Graovac.

Napad na Grenland bio bi isti kao 1999.



Bivši diplomata Branko Branković objašnjava za Kurir zašto je situacija oko Grenlanda značajno drugačija u odnosu na Kosovo.

Branko Branković Foto: Kurir Televizija

- Prvo, ta ideja Trampa puštena je među zemlje saveznice i članice NATO. Drugo, Grenland je teritorija koja je deo Danske i taj deo pripada Danskoj kao članici UN, EU i mnogih drugih organizacija. Bilo kakav napad na Grenland, bio bi napad na EU, i ekonomski, i politički, i vojno. Nismo bili članica NATO kad su nas napali, ali je Danska članica Alijanse. Prema tome, u slučaju Grenlanda se može primeniti član 5 za odbranu Danske i svi će da skoče da brane Dansku protiv Amerike. Nama nije imao ko da skoči u odbranu. Činjenica koja može da poveže Kosovo i Grenland bio bi eventualni napad na Grenland, jer bi to bilo isto kao i ono što se 1999. godine kod nas događalo, a to je krivično delo i zloupotreba svega što važi u međunarodnom pravu i bilo bi predmet za Međunarodni krivični sud - objašnjava Branković.