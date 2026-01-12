Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Evropski parlament (EP), čija delegacija dolazi u Beograd 22. januara, nije konstultovao državne institicije Srbije oko te posete, ni oko datuma i dodala da se ona neće sastati sa evroparlamentarcima jer ide u ranije najavljenu posetu Estoniji.

Brnabićeva je rekla da je Misija Srbije u Briselu dobila informaciju o poseti evroparlamentaraca Beogradu i da je to prenela Narodnoj skupštini i ukazala da delegacija EP dolazi u tzv. ''fact finding misiju'' i to nakon što je prošle godine EP usvojio rezoluciju o Srbiju.

- Dolaze u misiju da istraže činjenice ne znam oko čega, pošto mi ni oko toga nismo informisani. Čemu ta poseta? O čemu želite da razgovarate? Kakva je to misija o istraživanju činjenica kad ste vi već rezoluciju usvojili? Kako to ide? Zar ne ide prvo da utvrdite činjenice pa da usvojite rezoluciju? - rekla je Brnabić za K1 televiziju.

Ona je dodao da je od 2016. godine u politici i da je prvi put doživela da neko dolazi u Srbiju nepozvan i da se ne konsultuje oko datuma i istakla da najava posete nije samo stvar diplomatskog protokola, nego i osnovnog vaspitanja.

- Ja, recimo, idem u Estoniju, kako bi unapredila naše bilateralne odnose sa Estonijom i imam želju da se vidim sa estonskim predsednikom parlamenta ili sa kim god želim i tražim sastanke. Ja pitam njih: da li vama odgovara da dođem tog i tog datuma, jel? A onda oni kažu 'ne odgovara nam taj i taj datum, predsednik našeg parlamenta nije tu. Evo, dajemo vam tri ili četiri alternativna datuma u odnosu na te alternativne datume'. Tako se to radi - rekla je Brnabić.

Ona je navela da od 22. do 24. januara neće biti u Srbiji jer ima unapred planiranu i zakazanu posetu u Estoniji koja je, kako je istakla, važna za evropske integracije i na kojoj se mesecima radilo.

- Smatram da je krajnje neprimereno da ja tu posetu otkazujem. Svako od nas ima planirane obaveze. Predsednik Srbije ide u Davos, i to je važno za našu zemlju, za naše građane. On će se tamo videti sa čitavim nizom državnika i takođe sa čitavim nizom potencijalnih investitora - istakla je Brnabić.

Prema njenim rečima, delegaciju EP činiće osam-devet ljudi, među kojima je Tonino Picula.



