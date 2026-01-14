- Ja sam veoma ponosan na moje etničke korene. Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz Lješanske nahije. Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po veri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od celog Balkana! Moja žena i ja smo se venčali u crkvi u kojoj su krštena i naša deca i to je crkva u Finiksu u Arizoni koju posećujem celog života. Moja pravoslavna vera čini veliki deo onog što jesam. Smešno je kada se toga sada prisetim, ali kada sam odrastao praznici koje je slavila moja porodica, na primer, bili su različitih datuma za Božić i Uskrs (u odnosu na američke), što me je činilo posebnim u odnosu na društvo iz razreda. Čak i način na koji smo slavili Uskrs, sećam se da su moji prijatelji smatrali "čudnim" to što jedemo jagnjetinu za svaki Uskrs - rekao je on tada.