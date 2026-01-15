Slušaj vest

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), gde se sastao sa šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom, sa kojim je, po sopstvenom priznanju, razgovarao "bratskim jezikom", izuzetno je značajno za našu državu ne samo u pogledu investicija i ekonomske saradnje već i kao politička poruka svetu da imamo podršku ove snažne i poštovane države.

Šeik Muhamed bin Zajed el Nahjan je predsednika Vučića ugostio u novom Nacionalnom muzeju u Abu Dabiju, u koji je pre toga vodio samo predsednika Francuske Emanuela Makrona, a šef srpske države kazao je da predsednik UAE spada u 10 najmoćnijih ljudi u svetu, kao i da sa njim razgovara "bratskim jezikom".

Važan centar

- Dovoljno je da vidite sliku Beograda iz 2012. i iz 2026. godine i da vidite šta je postignuto uz pomoć bratskih odnosa. Da ne govorim da imamo veoma duboku saradnju u raznim sferama, ne mogu uvek o svemu da govorim. Ima tu i vojne saradnje, transfera tehnologija, mnogo je duboka naša saradnja. Pričao sam i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Kostom i bio je to dobar razgovor. On zna da sam u Abu Dabiju, i rekao je da pozdravim prijatelja. Dakle, i naša bi pozicija bila teža da nemamo ovako poštovanog prijatelja kao što je šeik Muhamed bin Zajed el Nahjan - kazao je šef srpske države, koji se u Abu Dabiju susreo i sa biznismenom Donaldom Trampom Mlađim, sinom aktuelnog američkog predsednika, za koga je predsednik Vučić najavio da ga očekuje uskoro u Beogradu.

Politički analitičar Branko Radun za Kurir kaže da srpska javnost nije u potpunosti svesna koliko su UAE postali ne samo jedan od najvažnijih svetskih ekonomskih centara već i jedan od najznačajnijih političkih centara moći.

Radun: Prijateljstvo Vučića i šeika Bin Zajeda može samo da nam donese benefite Foto: Kurir Televizija



- UAE je sedište velikih ekonomskih projekta budućnosti, ali i političkih centara moći i lobiranja, a u poslednje vreme postaju jači čak i od Pariza, Londona ili Brisela. To odavno nije više samo središte nafte već oni prednjače i u modernim tehnologijama, imaju najveći sajam naoružanja na svetu... Za naklonost UAE na neki način se bore i Evropa, i Vašington, i Kina, i Rusija, i Indija, i veoma je važno što Srbija ima pouzdanog partnera i dobrog prijatelja u ovoj državi. Prijateljstvo predsednika Vučića i šeika Bin Zajeda može samo da nam donese benefite i učvrsti srpsku poziciji na globalnom geopolitičkom planu. Uostalom, ako predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta, s kojim se predsednik Vučić čuo tokom boravka u Abu Dabiju, kaže "da pozdravi prijatelja", to govori o ogromnom poštovanju koje se iskazuje Bin Zajedu u celom svetu. Naravno, tu je i produbljivanje izuzetno uspešne ekonomske saradnje i nove investicije Emirata u Srbiju - kaže Radun.

Susret: U porodici Tramp biznis i politika su neraskidivo vezani Branko Radun se osvrnuo i na susret koji je Aleksandar Vučić u Abu Dabiju imao sa Trampom Mlađim: - Sigurno Donald Tramp Mlađi ne namerava tek tako da dođe u Srbiju, u kojoj je već bio više puta. Naravno da se ništa ne dešava slučajno, a u porodici Tramp su biznis i politika neraskidivo vezani. Moram da naglasim da je važno i da državne službe do kraja realizuju šanse i projekte koje nam pruža predsednik Vučić ovakvim posetama - ocenio je Branko Radun.

Ogroman potencijal

Karijerni diplomata i nekadašnji ambasador u UN Branko Branković objašnjava za Kurir da je za Srbiju, koja je teritorijalno i brojčano mala zemlja u Evropi, od izuzetnog značaja da ima političku i ekonomsku saradnju sa mnogim zemljama, a posebno sa državom poput UAE.

Branković: Ova poseta pokazuje stepen poverenja koje dve države imaju jedna u drugu Foto: Kurir Televizija

- Emirati imaju ogroman potencijal za finansiranje raznoraznih investicija ne samo kod sebe nego i širom sveta. Uspeli smo da ostvarimo zdravu i pametnu političku saradnju sa njima i sada možemo da razrađujemo i ekonomsku. Politička saradnja udara pečat na postojaće dogovore i daje korene daljem proširenju saradnje u svakom smislu. Posete i susreti na ovako visokom državnom nivou izuzetno su značajni jer pokazuju stepen poverenja koje dve države i dvojica državnika imaju između sebe, ali i da će doći do učvršćivanja i proširenja već postojeće saradnje i novih dogovora. Posetom predsednika Vučića šalje se poruka da je Srbija bezbednosno, ekonomski i politički sigurna zemlja za investiranje - ocenjuje Branković.