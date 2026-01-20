Slušaj vest

U narodu ima sijaset izreka o susedima, i sve na ovaj ili onaj način nose istu poruku: kad kupuješ kuću, gledaj kakav ti je komšiluk. Ali, trebalo nam je misliti ranije, sad je kasno. Sa Hrvatskom s one strane granice se nismo usrećili.

Nećemo se, ovom prilikom, vraćati u istoriju, iako nikad ne možemo da zaboravimo. Tema našeg teksta su najnovija zbivanja, a neprijateljstvo i loše namere niti su koje se povlače od krvavih vremena do današnjih dana, i potvrđuju ono što smo dobro naučili: slučajnosti u postupcima naših zapadnih suseda prema Srbiji nema.

Da podsetimo površnije pratioce medija u regionu: specijalna misija Evropskog parlamenta stiže u Beograd kako bi „procenila stanje demokratije u našoj zemlji“. Na listi evroparlamentaraca koji će od 22. do 24. januara boraviti u Beogradu nalazi se deset imena - među njima su i naši stari poznanici - izvestilac EP za Srbiju Tonino Picula i „izvestilac u senci” Davor Ivo Štir.

Da bi se razabrala suština, treba imati na umu da su se za „kontrolu demokratije u Srbiji“ oni u EP javili sami, niko ih nije birao ni po upućenosti u materiju, ni po autoritetu. Takva je procedura, i tako je bilo moguće da se Hrvati sa obe strane političkog spektra – Picula iz SDP i Štir iz HDZ – nađu u istoj grupi na istom poduhvatu.

Jer, ova delegacija EP, kao i one pre nje, i - bojimo se – i one koje će doći u Beograd dolaze sa već formiranom ocenom o Srbiji uopšte: Srbija im ne valja! Uloge su odavno podeljene, a poseta je strogo koreografisana od rukovanja sa predstavnicima blokadera na početku, do saopštenja na rastanku i poruke da vlast u Srbiji treba promeniti. Da na čelo Srbije treba dovesti one kojima će Picula i Štir dati odličnu ocenu.

Kakvi su samo oni foliranti! Picula je izvestilac EP o stanju demokratije u Srbiji, a Štir u ulozi „izvestioca u senci“ treba da ga kontroliše i koriguje. A oni kao nokat i meso! Štir, ponosni unuk ustaše koji je od pravedne kazne za zločine izbegao u Argentinu, napisao je knjigu „Nova hrvatska paradigma“ koja se bavi razvojem hrvatskog društva, a pisac pogovora za nju je Tonino Picula, birokrata koji je karijeru započeo kao sekretar komuniste Ivice Račana. Udruženi u poduhvatu čiji je cilj saplitanju Srbije na putu u EU. Možemo očekivati novu knjigu ovog tandema „Kako smo skrojili kapu Srbima i sredili da Albanija i Crna Gora pre nju uđu u Evropsku uniju“!

Prijem u članstvo EU podrazumeva saglasnost svih njenih članica, i može samo da se zamisli kakvim će pritiscima od zemalja iz okruženja tada biti izložena Srbija!

Naravno, ne rade oni to iz ljubavi. Naprotiv, reč je o mržnji: kad govorimo o Štiru, imamo na umu njegovo porodično poreklo i izreku da ono što mačka okoti miševe lovi. A Picula se kod poslednje godišnjice Oluje pohvalio slikom sa kalašnjikovim, u uniformi hrvatske vojske.

Ovaj drugi ima i dodatni, važniji odnosno isplativiji motiv da radi protiv Srbije. Iz izvora dobro upućenih u zbivanja u Zagrebu, saznajemo da će se Picula kandidovati za predsednika Hrvatske. U ovoj ex-YU državi u poslednje vreme biračko telo se pomerilo znatno udesno:

Dok je slavljenje ustaša i NDH nekada bilo eksces, sada je mejnstrim, i Picula se radom protiv Srbije, o čemu bez stida i rezervi govori u zagrebačkim medijima, upravo preporučuje tim glasačima.

I tu dolazimo do problema koji uveliko nadilazi ličnosti Picule i Štira kao članova delegacije Evropskog parlamenta i njihovu agendu. To što oni, u svoje ime i u ime Hrvatske radi Srbiji ne bi smelo da se dešava uz prećutnu saglasnost ili nezainteresovanost Evropske unije.

Jer Srbija ostaje jasno opredeljena za članstvo u EU, a odatle joj poručuju da je dobrodošla. Permanentna sabotaža Hrvatske dezavuiše Uniju, a Srbiji troši energiju na evropskom putu i primorava je da traži alternativne puteve za zaobilazak prepreka.

Nikome osim Hrvatskoj, opterećenoj vekovnim neprijateljstvom prema Srbiji, to ne odgovara.