Aleksandar Vučić, koji učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, rekao je da ih danas očekuju važni razgovori o specijalizovanoj izložbi "Ekspo 2027."

"Verujem u snagu Srbije i siguran sam da ćemo obaviti dobar posao za našu zemlju ovde u Davosu. Očekuje nas mnogo bitnih razgovora ovde u Davosu, od ujutro do kasno uveče i tako svaki dan", poručio je Vučić.

"U Davosu svi samo pričaju o dolasku Trampa"

Predsednik je u video snimku iz Davosa, istakao da u tom švajcarskom mestu sada svi pričaju samo o dolasku američkog predsednika Donalda Trampa u sredu.

"Videćemo kakve će poruke biti. Za nas je važno da u svetu bez principa, u svetu bez pravila, sačuvamo mir i da budemo dovoljno ozbiljni, da budemo dovoljno odgovorni i da za to, što smo doneli odluku, da se za to bukvalno čvrsto držimo, i da ne odustajemo od toga, bez obzira na provokacije koje stižu iz regiona, bez obzira na sve to što čine protiv naše zemlje, jer mir i ljudski životi su od presudnog značaja za sve nas", rekao je Vučić.

Naveo je da na tim razgovorima neće biti lako, ali da veruje da će uspeti da sve završi.

"Neće biti lako, biće mnogo trke, mnogo problema, ali kad god je onako finiš ili kad god smo u škripcu, onda smo mislili i valjda najbolje i najsnažnije, i verujem da ćemo se i odavde iz Davosa vratiti sa dobrim vestima za građane Srbije", poručio je predsednik Srbije.