Predsednik Srbije danas se uživo uključio iz Davosa.

- Imali smo nekoliko razgovora s važnim ljudima, ali što je važno slušali smo izlaganja švajcarskog predsednika i predsednice EK Fon der Lajen, zatim kineskog predstavnika..., rekao je Vučić.

"Očekujem snažan govor Trampa i očekujem prelivajući efekat na sve nas kad je reč o toj igri sa carinama, o letećim taksijima sutra"

- Znate da ne mogu da govorim o tome do sutra u 15 sati ali obećali smo leteći taksi za Ekspo, pa ćemo o tome sutra, dodao je Vučić i rekao kad je reč o govoru Ursule fon der Lajen da je zapisivao sve važne stvari kao i sve one od vitalne važnosti za Srbiju.

Rekao je i da je njen govor pažljivo pisan i pažljivo iznijansiran a govori o uspostavljanju potpune nezavisnosti EU od SAD sa naglaskom da nema vraćanja na staro jer se to staro neće dogoditi i vratiti.

- Iz njenog govora je jasno, dvaput je ponovila - i na početku i na kraju, i rekla da je politički razvod Amerike i EU trajan te naglasila i uspostavljanje pune političke i ekonomske nezavisnosti EU, kao i najbliže delovanje sa Kanadom i Britanijom, te mogućnost ulaska Islanda i Norveške u EU.

- Sankcije SAD - tarife nazvala je najvećom greškom i rekla da će njihov odgovor biti proporcionalan i nepokolebljiv a da će EU u tom odgovoru biti jedinstvena, dodao je Vučić koji je prethodno rekao da će uskoro, u toku dana, govoriti i predsednik Francuske Makron i nemački kancelar Merc što će Vučić, kako je rekao, i slušati. On je dodao i da je Fon der Lajen govorila i o energetici i odbrambenoj industriji, te naglasio da našu delegaciju upravo očekuje važan sastanak sa Arčerom.

Vučić u Davosu 2026.

Vučić je ponovio da je Ursula fon der Lajen danas na otvaranju Svetskog ekonomskog foruma u Davosu jasno iznela želju za uspostavljanjem pune političke i ekonomske nezavisnosti EU.

- Šta je Ursula želela da naglasi? Dakle, iz njenog govora je jasno, dva puta je to ponovila, na početku i na kraju. Tim je poseban naglasak i akcent na to stavljala, da je takozvani politički razvod Amerike i EU trajan. Dva puta je ponovila želju za uspostavljanjem pune političke i ekonomske nezavisnosti Evropske unije, govoreći o važnosti širenja na Ukrajinu i o važnosti najbližeg delovanja, pri čemu ne bih isključio u budućnosti i mogućnost učlanjenja u Evropsku uniju i Norveške i Islanda, plus najbliže moguće delovanje sa Kanadom i Velikom Britanijom, pojasnio je Vučić.

On je posle govora šefice EK, rekao da je već stigao o tome šta je Fon der Lajen poručila na otvaranju da razgovara i analizira, kako je rekao, sa jednim od najvažnijih ljudi u analizi svetske politike Amerikancem Ijanom Bremerom.

- I čini mi se da 80 do 90 odsto delimo mišljenje i stavove onome što je ona izgovorila i o posledicama onoga što je šefica EK rekla. Ako me pitate, neko je pametno sastavljao govor, ali pametno sastavljanje govora nema veze sa posledicama i sa svim onim što će da se zbiva, rekao je Vučić.

Dodao je da je pažljivo pratio njen govor i zapisivao jer bez toga, kako je rekao, ne bi uspeo da se seti svih važnih stvari koje su od vitalnog interesa za Srbiju i za naše građane.

Šta su posledice za nas

- Očekujem snažan govor predsednika Trampa i očekujem prelivajući efekat na sve nas kad je reč o toj igri sa carinama, rekao je Vučić koji je naglasio da će odluke odsad morati da se donose na dnevnom nivou.

- Moramo da vidimo kako dalje i sa Evropom i sa Amerikom, mnogo problema, mnogo teških stvari, da vidimo kako dalje energetiku da razvijamo, mnogo problema, svet ide u ludom smeru! Moramo da sačuvamo mir ali i brzorastuću ekonomiju, već smo počeli da spremamo plan - Srbija 2035, ali o tome moramo da razgovaramo s narodom i svim političkim akterima jer svet ne ide u dobrom smeru a to ste mogli da čujete i ovde... kao i zabrinutost u Švajcarskoj...

- Ako sve sa Arčerom ovde završimo, imaćemo dobre i važne vesti zato uvek nosim svoje blokče, svoju svesku jer su moji utisci ti,ali moram opet da pročitam...

Ovde je ludnica zbog Trampa

- Ovde je ludnica zbog Trampa, jutros smo putovali sat i po 15 kilometara, treba sutra da krenem u 5 jer hoću da da čujem njegov govor da se vidim s njegovim ljudima...

- Davos nema tri ulice, peške 5 minuta, a neće da te puste iz kola zbog bezbednosti, pa se putuje sat vremena, a tek sutra kad dođe Tramp, mislim da ću biti jedini Srbin koji će biti unutra, nikog živog neće da puste unutra... Treba da budemo mudri, da se malo sakrijemo ispod kamena dok prođe kiša..., poručio je Vučić i podsetio da ovako nešto u Davosu nikad nije video i da ovako nešto ne pamti a ovde je 12 godina, što je retko kojem drugom državniku pošlo za rukom.

Priča o jahanju, katranu i perju

Kad je reč o unutrašnjim stvarima, odgovarao je i na ta pitanja...

- Kod naših ljudi sam video da je priča o jahanju, katranu i perju uobičajena... Oni su od tog užasa stvorili novu normalnost, ja neću s tim da se pomirim - jahanje i ubijanje onih koji drugačije misle, boriću se protiv toga.

Vučić se dotakao i zahteva blokadera o proveri imovine pa je rekao: evo da vidimo šta imam ja, a šta imaju oni, a onda je dodao da je maca pojela jezik...

Prihvatam proveru imovine, ali mislim da je zahtev za lustracijom nedemokratski

Vučić je danas izjavio da podržava studentski blokaderski zahtev da se proveri poreklo imovine svih učesnika političkog života, ali da mu se čini da je predlog o lustraciji nedemokratski.

- Jedan zahtev je odličan i prihvatam ga u punoj meri - a to je da se primeni Zakon o poreklu imovine. Da se vidi šta ja imam a šta imaju oni, i da se pred građanima vidi šta se promenilo u proteklim godinama... On je rekao da je predložio da se imovina ispita i za "svih 250 blokadera sa liste".

- Ali odmah je 'maca pojela jezik'. Jer tamo ima mnogo lopova, rekao je Vučić te dodao da je predlog o sprovođenju lustracije nedemokratski.

- Kad nekog ne možeš da pobediš, ti mu zabraniš da se takmiči... To prosto nema smisla, naročito ako im je to plan i program u trenutku kada je u čitavom svetu lom i kada se stvara novi poredak u kojem će se negirati suverenitet malih zemalja i u kojem će se sprovoditi pritisak da svi pripadaju jednom, drugom ili trećem bloku, rekao je predsednik i naglasio:

- Važno je da smo ovde u Davosu, da se vidimo s njima i da razgovaramo s njima, pričao sam i s Kristin Lagard, doći će nam u martu u Srbiju. Verujem da ću dobiti i zvaničan poziv za veliku i važnu posetu Kini, dodao je Vučić koji je rekao i da je razgovarao s Kristalinom Georgijevom, Bugarkom, koja je uvek od velike pomoći Srbiji. Georgieva je na čelu MMF-a.

O Grenlandu

Vučić je kratko rekao da ne veruje da će biti vojne intervencije Amerike kad je reč o Grenlandu.

Zašto je Davos danas centar sveta

Podsetimo, predsednik Vučić prisustvuje nizu skupova i diskusija svetskih lidera. Programom foruma, koji se ove godine održava pod sloganom Duh dijaloga, predviđeno je obraćanje predsednika na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije, kao i učešće na okruglom stolu koji okuplja svetske ekonomske lidere na temu Nova evropska geopolitička strategija.

Tokom boravka u švajcarskom gradu Davosu, predsednik Vučić imaće mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

Vučić će, naime, imati 60 različitih susreta što je idealna prilika za sastanke sa mnogim svetskim liderima kao i za rešavanje važnih stvari za Srbiju.

Kako prenose svetski mediji, važan gost u Davosu će biti američki predsednik Donald Tramp, koji je od svog povratka na vlast u januaru 2025. sproveo niz mera koji su uzdrmali temelje svetske ekonomije.

3.000 učesnika iz 130 zemalja

Okupljajući gotovo 3.000 učesnika iz oko 130 zemalja, Davos 2026 donosi izuzetno raznovrsnu kombinaciju sektora, industrija, vlada i generacija, što omogućava širinu perspektiva neophodnu za zajednička rešenja.

Pored toga, kroz otvoreno digitalno medijsko iskustvo, sesije koje se prenose uživo, intenzivno medijsko prisustvo i angažovanje zajednice kroz "Open Forum", razgovor se širi daleko izvan Davosa, uz praćenje globalne publike.

Kroz sesije o geopolitici i rastu, u Davosu će se razmatrati kako se saradnja može obnoviti u uslovima spornih normi, zategnutih savezništva i sve manjeg poverenja. Novi modeli saradnje mogu otvoriti prilike čak i dok se dugo prihvatane pretpostavke o bezbednosti, suverenitetu i globalnoj integraciji dovode u pitanje.