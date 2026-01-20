Slušaj vest

Vučić je u Davosu odgovarao na pitanja novinara, među kojima su bila i ona na unutrašnje teme poput monstruoznih pretnji jahanjem, katranom, perjem...

Vučić je sažeto i kratko odgovario na tu temu jer je naglasio da su mu misli potpuno na drugoj strani, na onome što se dešava u Davosu i na veoma važnim stvarima za Srbiju.

1/9 Vidi galeriju Vučić u Davosu 2026. Foto: RTS Printscreen

O jahanju, katranu i perju

- Kod naših ljudi sam video da je priča o jahanju, katranu i perju uobičajena... Oni su od tog užasa stvorili novu normalnost, ja neću s tim da se pomirim - jahanje i ubijanje onih koji drugačije misle, boriću se protiv toga.

Vučić se dotakao i zahteva blokadera o proveri imovine pa je rekao: evo da vidimo šta imam ja, a šta imaju oni, a onda je dodao da je onda maca pojela jezik i da su se ućutali.

- Važno je da smo ovde da se vidimo sa njima i da razgovaramo s njima, pričao sam i s Kristin Lagard, doći će nam u martu u Srbiju. Verujem da ću dobiti i zvaničan poziv za veliku i važnu posetu Kini, dodao je Vučić.

Prihvatam proveru imovine, ali mislim da je zahtev za lustracijom nedemokratski

Vučić je danas izjavio da podržava studentski blokaderski zahtev da se proveri poreklo imovine svih učesnika političkog života, ali da mu se čini da je predlog o lustraciji nedemokratski.

- Jedan zahtev je odličan i prihvatam ga u punoj meri - a to je da se primeni Zakon o poreklu imovine. Da se vidi šta ja imam a šta imaju oni, i da se pred građanima vidi šta se promenilo u proteklim godinama... On je rekao da je predložio da se imovina ispita i za "svih 250 blokadera sa liste".

- Ali odmah je 'maca pojela jezik'. Jer tamo ima mnogo lopova, rekao je Vučić te dodao da je predlog o sprovođenju lustracije nedemokratski.

- Kad nekog ne možeš da pobediš, ti mu zabraniš da se takmiči... To prosto nema smisla, naročito ako im je to plan i program u trenutku kada je u čitavom svetu lom i kada se stvara novi poredak u kojem će se negirati suverenitet malih zemalja i u kojem će se sprovoditi pritisak da svi pripadaju jednom, drugom ili trećem bloku, rekao je predsednik i naglasio:

- Važno je da smo ovde u Davosu, da se vidimo s njima i da razgovaramo s njima, pričao sam i s Kristin Lagard, doći će nam u martu u Srbiju. Verujem da ću dobiti i zvaničan poziv za veliku i važnu posetu Kini, dodao je Vučić koji je rekao i da je razgovarao s Kristalinom Georgijevom, Bugarkom, koja je uvek od velike pomoći Srbiji. Georgieva je na čelu MMF-a.