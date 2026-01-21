Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Davosu, gde se danas održava treći dan Svetskog ekonomskog foruma.

Vučić se obratio javnosti neposredno posle govora američkog predsednika Donalda Trampa. Predsednik Srbije je govorio o Trampovom obraćanju, ali i govoru Ursule fon der Lajen dan ranije, kao i brojnim važnim susretima koje je imao u Davosu.

"Pod utiskom sam zbog svega što sam danas čuo"

"Sadržajan razgovor sa Martom Kos, oni imaju svoje zahteve, suštinski dobar razgovor. Verujem da u narednom periodu možemo da ispravimo neke svoje greške".

"Pod utiskom sam zbog svega što sam danas čuo".

"Razgovarao sam i švajcarskim predsednikom, doći će u aprilu u Beograd".

"Donosim dobre vesti sa Babišom, Češka je donela odluku da će prisustvovati EXPO. Razgovarali smo i o ekonomskoj saradnji".

"Sa Odil Reno-Baso sam razgovarao o energetici. Ovde se i dolazi zbog takvih razgovora. Nisam zadovoljan energetikom u Srbiji. Moramo bolje. NIS smo uspeli da izguramo, moramo sad napred".

Foto: Pink

O letećim taksijima

"To su letelice koje se vertikalno uzdižu i spuštaju. Verujem da će građani biti ponosni na svoju zemlju. Imaće pilota, nismo razvili sve segmente 5G mreže. Potrebno je vreme, ali će videti kako će to da izgleda. Srbija će u tome da prednjači".

"Ovde je 500 metara bila kolona da uđu u salu da čuju predsednika Trampa. Meni je potrebno vreme da bih taj govor analizirao. Sedeo sam pored poljskog predsednika, razgovarali smo o onome što smo čuli. Moj je zaključak, idemo u daljem smeru sukobljavanja između SAD i Evrope".

"Govor Fon der Lajen je jedan od najboljih ikada"

"Jučerašnji govor Fon der Lajen je jedan od najboljih ikada, mnogo bolje strateški orijentisan nego Trampov. Verujem da će se mnogi u Srbiji potpuno iracionalno radovati njegovim rečima oko Grenlanda. Ja ću ostati gospodar neizgovorene reči".

"Govor Fon der Lajen je nešto što će se proučavati, ali nisam siguran da će Evropa to moći da izgura. Ako me neko pita, rekao bih 50-50, možda čak pre 'ne' nego 'da'. Postulati govora Fon der Lajen su visoki ciljevi, ne lako ostvarljivi".

Foto: Pink

O sastanku o kome, kako kaže, ne sme da se govori izneo je detalje koje sme:

"Tu je bilo 160 mnogo važnih ljudi, svih najmoćnijih svetskih kuća, prvenstveno zapadne tehnologije, bez Kineza ili bolje rečeno sa malo kineskih predstavnika. Nikada više značajnih ljudi nije bilo na jednom skupu. Nikada plašljivija diskusija. Uvek volim ovde da dođem, to mi je bio najvažniji događaj, nažalost najmanje sam čuo".

Upitan da li je Evropa u problemu posle Trampovih reči, rekao je:

"Vaša kuća i vaša plata zavise od ovoga ovde. Svi ste vi, manje ili više, zavisni od države. Mi zavisimo od ekonomije Srbije. Mi imamo oko 100.000 ljudi koji rade u automobilskoj industriji. Zamislite sad 10 + 25 odsto carine od juna. Automobilska industrija u Evropi je u problemu. Šta mislite koga će prvo da otpuštaju?"

Foto: Pink

"Sreo sam se sa 30-35 svetskih lidera"

"Jedino čime se rukovodim je interes Srbije".

"Nas tretiraju s poštovanjem. Imao sam kratak razgovor i sa Markom Rubiom, i oko NIS-a, očekujem povoljna rešenja. Koliko je bio koncentrisan na moje reči jer je 5.000 ljudi htelo da razgovara sa njim. Vidite da sam realan".

"Mnogo bolje sam se upoznao s poljskim predsednikom, doći će u Srbiju. Sreo sam se sa 30-35 svetskih lidera".

Kaže da razume težinu pozicije Fon der Lajen.

"Svi će govoriti protiv nje. Nije laka njena pozicija, ali to će promeniti svet ukoliko se krene u realizaciju toga. U nedeljama, mesecima pred nama biće mnogo izazova. Sačuvaćemo svoju zemlju. Ljudi ovde izuzetno cene Srbiju. Andrej Babiš uskoro dolazi u Srbiju, očekujem važne susrete sa Amerikancima".

O izjavama Lazovića i Nedeljkova

Kad je u pitanju izjava Radomira Lazovića da će opozicija tražiti personalizovane sankcije protiv vlasti, pozvao je ljude da razmisle da od njega čuju da je sa evropskim liderima pričao o sankcijama protiv nekih građana Srbije.

"Koji se odgovoran političar time hvali?", pitao je Vučić.

Kad je u pitanju izjava Raše Nedeljkova iz CRTA o rejtinzima stranaka, kaže da nije znao da se Nedeljkov bavi istraživanjima.

Kaže da ne misli ništa dobro o Toninu Piculi, a za Davora Ivu Štira kaže da je reč o ozbiljnom i obrazovanom čoveku.

"Ja za njega imam istinsko poštovanje, a naravno da nisam saglasan sa njim. Kad je u pitanju Jasenovac, neki ljudi ne znaju ni koji su dani pred nama. Sledi Međunarodni dan Holokausta. Naša obaveza je da se sećamo stradalih Srba, Jevreja i Roma i da pokažemo svetu šta je prava istina. Ako se neko stidi stradanja svog naroda, govori više o sebi nego o nama".