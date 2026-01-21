Slušaj vest

Profesor dr Boris Đinđić, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i odbornik SNS u Skupštini grada Niša, poručio je da je Dragan Milić izneo bestidne laži na njegov račun.

Dodao je da su ga te reči jako podsetile na reči jednog mudrog i iskusnog državnika: „Desi se da zaspiš u jednom svetu, a ujutru se probudiš u sasvim drugačijem svetu“.

- Tako i ja, legnem kao redovni profesor, doktor specijalistne zna internista, subspecijalista endokrinologije, na subspecijalizaciji iz kardiologije, poreklom iz siromašne, radničke porodice, koji je ceo svoj život proveo u učenju, studiranju, dokazivanju da mogu više i bolje u nauci, kao magistar i doktor medicinskih nauka koji je prošao sve korake svog naučnog puta bez ijedne mrlje u karijeri, kao najmlađi redovan profesor na Medicinskom fakultetu, koji je živeo za dan da postane doktor i uđe u medicinu, nesebično sebe davao u pomaganju bolesnicima, radio tokom specijalizacije i subspecijalizacije bez ijednog dana odsustva, proveo nebrojeno mnogo dana i noći bez sna sa bolesnicima i ogromnom ekipom lekara i sestara u Kovid bolnici UKC Niš i Kovid bolnici Kruševac, neko ko je upotrebio sve svoje znanje i snagu da pomogne bolesnicima kada im je bilo najteže, odlikovan zlatnom medaljom za doprinos u lečenju bolesnika i unapređenju medicinske struke, odlikovan brojnim nagradama za unapređivanje medicinske nauke i da ne nabrajam dalje - počeo je svoje izlaganje Đinđić.

Dodao je da je u imaginarujumu Dragana Milića sve izokrenuto za 180 stepeni.

- I šta se desi kada se probudim? Na instagram profilu Dragana Milića vidim da ja više nisam doktor, nego prevarant koji treba da ide u zatvor po više članova Krivičnog zakonika, da nemam licencu za rad, a i ako je imam, ona treba da se oduzme, da sam na silu pregledavao pacijente... U imaginarijumu Dragana Milića sve je izokrenuto za 180 stepeni, pa tamo i ja dobijam novu definiciju sebe: od doktora postajem nadrilekar, od čoveka postajem nečovek, od poštenog supruga i oca, ja postajem bruka za porodicu, odmetnik od zakona, od rukovodioca klinike i profesora postajem prevarant koji obmanjuje pacijente, narod i medicinsku struku - kaže prof. Đinđić.

Osramotio fakultet

On zaključuje da sve to servira čovek koji je prekršio sve etičke norme.

- Na moju sreću, sve to, bez trunke osećaja stida i srama, servira čovek koji je prekršio sve etičke norme u naučnoistraživačkom radu, koji je obrukao i osramotio Medicinski fakultet u Nišu, koji je majstor da napravi obmanu, izvrne činjenice i da na lažma napravi priču kojom dehumanizuje čoveka. Kada oni koji ga prate i bez razmišljanja upijaju svaku njegovu reč shvate da je sve to samo obmana i pozornica za njegov megalomanski ego kojim povređuje sve oko sebe i ne čini ništa bez ličnog interesa, shvatiće zašto Milić nikad neće biti ono što sam ja. A svi već sada dobro shvataju zašto ja nikada neću da ličim i ponašam se kao on - zaključuje Đinđić.