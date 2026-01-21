"POLICIJA JE POSTUPILA U SKLADU SA ZAKONOM" Ministar Dačić reagovao na blokaderske laži: Evo šta se dogodilo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je, povodom laži koje se iznose od strane blokadera i opozicionih političara, da je policija, na poziv dekana Milivoja Alanovića, postupala visokoprofesionalno i u skladu sa zakonom prilikom potiskivanja građana u cilju njihovog izlaska iz objekta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji su se oglušili o izdata upozorenja i naređenja, a imali su nameru da borave u prostorijama fakulteta i vrše blokadu rada istog.
"Povodom laži koje se iznose od strane blokadera i opozicionih političara, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je danas u 15.18 časova, Milivoje Alanović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, obavestio PI Stari grad da se unutar fakulteta nalazi oko 150 lica, koja ometaju rad fakulteta, te zahteva postupanje policije.
U objektu Filozofskog fakulteta zatečeno je oko 150 građana koji su u holu fakulteta uneli stvari namenjene za boravak (dušeci, ćebad i sl.) u nameri da borave u prostorijama fakulteta i vrše blokadu rada istog.
Građanima je izdato upozorenje i naređenje da napuste prostorije fakulteta i omoguće normalan rad i aktivnosti fakulteta, na šta su se isti oglušili i nisu želeli da napuste prostorije fakulteta.
Nakon oglušivanja o izdata upozorenja i naređenja, policijski službenici su primenom fizičke snage potisnuli prisutne građane u cilju izlaska građana iz objekta fakulteta, bez upotrebe drugih sredstava prinude, nakon čega su građani napustili prostorije fakulteta, te su izašli na ulicu ispred Filozofskog fakulteta.
Policija je postupala visokoprofesionalno i u skladu sa zakonom. Nedopustivo je da se jedna zakonita i redovna intervencija policije po zahtevu dekana koristi za prikupljanje jeftinih političkih poena i napad na policiju i državu Srbiju. Policija je profesionalna služba koja služi za zaštitu javnog reda i mira, bezbednosti građana i institucija i normalno funkcionisanje države Srbije, kako je to propisano Ustavom i zakonom, i tako će se ponašati i dalje. Jedno lice je privedeno zbog vređanja policijskih službenika i prijava će biti podneta u redovnom postupku”, izjavio je ministar Dačić.