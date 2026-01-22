Milomirov maloletni sin učestvovao je u protestima na fakultetu u Novom Sadu

Milan Jaćimović, sin autoprevoznika i blokadera Milomira Jaćimovića, upao je na Filozofski fakultet u Novom Sadu zajedno sa Dinkom Gruhonjićem, profesorom u toj ustanovi, a pre samo dva meseca je kukao kako je maloletan!

Naime, incidenti ispred Filozofskog fakulteta eskalirali su kada je grupa od oko pedesetak blokadera pokušala da obnovi blokadu rada ove visokoškolske ustanove. Okupljene je, prema navodima s terena, predvodio Dinko Gruhonjić, a pokušaj unošenja dušeka i drugih stvari u zgradu fakulteta prerastao je u otvoreni sukob s policijom.

Ovaj potez otvorio je brojna pitanja, pre svega kako maloletnik učestvuje u aktivnostima koje podrazumevaju organizaciju političkih protesta na pomenutom fakultetu?

Iako su se blokaderi ponovo pozivali na navodnu borbu za prava, snimci koji su se ubrzo pojavili na društvenoj mreži X pokazali su sasvim drugačiju sliku. Na njima se jasno čuju brutalne psovke i uvrede upućene policijskim službenicima koji su, prema dostupnim informacijama, pokušavali da smire situaciju i spreče dalje narušavanje reda bez upotrebe sile.

Jedan od blokadera, obraćajući se policajcu, čuje se kako viče:

- Dete ti je*em, ono najmlađe!

Nedugo zatim, drugi učesnik okupljanja nastavlja s još težim uvredama.

Postavlja se pitanje šta tačno "studira" Milan Jaćimović s obzirom na to da je "do juče" imao 16 godina, kada je blokaderski medij Nova.rs objavio intervju sa njim.

"Potresna ispovest maloletnog sina Milomira Jaćimovića: 'Policija je tukla mene i moje drugare iz škole! Ovog puta sa štrajkom idem do kraja'", glasio je naslov tog teksta prepunog neistina, dok je Milan sa svojim ocem štrajkovao glađu.

