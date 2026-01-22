LAŽIMA I PREVARAMA BLOKADERA NEMA KRAJA! Koriste veštačku inteligenciju da obmanjuju narod - evo dokaza da ne prezaju ni od čega
Sramno i skandalozno! Na kakve su sve laži i prevare spremni blokaderi. Ne prezaju ni od čega...
Na društvenim mrežama su objavili sliku na kojoj se vidi kako policajci navodno udaraju studente na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I laiku je jasno da je slika lažna, to jest da je urađena uz pomoć AI. Ali to im ne smeta da je besomučno dele. Prikupila je 3.000 lajkova.
Izlišno je iznositi dokaze da ovo nije prava fotografije - dokaza ima ih na pretek...
Koji student ide na protest noseći knjige, kao ovaj momak u krupnom kadru?! Čak i da to zanemarimo, da li je moguće da "studentkinja" na "minus pet" u Novom Sadu ide u majici sa kratkim rukavima?! Takođe, ovo nije ulaz na novosadski Filozofski fakultet...
Na sve to, svi mogući alati za proveru nedvosmisleno kažu da je reč o delu veštačke inteligencije (AI).
Dakle, beskrupuloznosti blokadera zaista nema kraja...