Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio da je za zamenu stare vodovodne mreže u Srbiji potrebno ukupno pet milijardi evra i istakao da je to ulaganje neophodno kako bi se smanjili gubici vode i građanima u svim delovima zemlje obezbedilo sigurno vodosnabdevanje.

Glišić je podsetio da je to rekao i na tematskoj sednici Vlade Srbije, koja je održana u nedelju i na kojoj je učestvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da je kasnije bilo pokušaja "izvrtanja njegovih reči", u smislu da se taj iznos odnosi samo na zamenu vodovodne mreže u Užicu.

- Svako ko je slušao ono što smo govorili na sednici Vlade u nedelju i svako ko je pratio tu diskusiju, jasno mu je da se taj iznos odnosi na sveukupnu mrežu širom Srbije. Negde oko pet milijardi evra u ovom trenutku neophodno je da se uloži kako bi se sanirali gubici i omogućilo da ljudi mogu normalno da funkcionišu, jer mreža stara 50 ili 60 godina pravi velike gubitke i velike probleme - rekao je Glišić za Pink.

Ne propustitePolitikaPET PRIORITETA VLADE ZA NAREDNI PERIOD: Kratko sumiranje sednice Vlade kojoj je prisustvovao Vučić
tematska sednica Vlade Aleksandar Vučić (6).jpeg

Dodao je da je njegova ocena da za rešavanje problema sa vodovodnom mrežom u Srbiji potrebno i više sredstava, ako se uzme u obzir da su neki delovi mreže bili spremni za rekonstrukciju i pre 15 ili 20 godina, ali da tada niko o tome nije brinuo. Kada je reč o pojedinačnim projektima, naveo je da je za zamenu vodovodne mreže od oko 4,8 kilometara u Užicu izdvojeno oko tri miliona evra.

Odgovarajući na pitanje koliko je izvesno da će Vlada Srbije biti rekonstruisana, Glišić je rekao da će o tome odlučivati predsednik Vlade i predsednik Srbije.

- Ja smatram da bi na svakih mesec dana trebao da se pravi neki presek šta je ko i koliko uradio, koliko je doprineo, koliko je truda, rada uložio, a pre svega koliko je rezultata napravio u tih mesec dana. I mislim da je potpuno normalno - kazao je Glišić i ocenio da bi trebalo mesečno i da se održavaju tematske sednice Vlade na kojima će se predstavljati mesečne analize rada i dalje planirati tempo radova.

Kurir Politika / Pink

Ne propustitePolitikaSRBIJA POSTIŽE REZULTATE O KAKVIMA NISMO MOGLI DA SANJAMO, VUČIĆ POSTAVIO JASNE PRIORITETE Brnabić objavila dva indikatora koji pokazuju uspeh Srbije
Ana Brnabić
PolitikaRAZUMEŠ LI TI ŠTA SI SAD REKAO? DUŠANE, POKUŠAO SI DA ME OBMANEŠ... NIJE TI USPELO! Vučić se obratio Bajatoviću na sednici Vlade: "Ovo kasnimo PET GODINA"
Aleksandar Vučić i Dušan Bajatović
PolitikaREKTOR POSTAO HIT VEČERI - ČITA GOVOR ALI NE ZNA DA IZGOVORI! Đokić: "Mladi ŽELU da ostanu..." (VIDEO)
rektor Vladan Đokić
PolitikaBLOKADERSKA PROVOKACIJA ISPRED HRAMA SVETOG SAVE! Znali da je Hram zatvoren pa namerno došli u po noći - poigravanje s verom za političke poene!
studenti blokaderi ispred Hrama Svetog Save