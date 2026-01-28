Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio da je za zamenu stare vodovodne mreže u Srbiji potrebno ukupno pet milijardi evra i istakao da je to ulaganje neophodno kako bi se smanjili gubici vode i građanima u svim delovima zemlje obezbedilo sigurno vodosnabdevanje.

Glišić je podsetio da je to rekao i na tematskoj sednici Vlade Srbije, koja je održana u nedelju i na kojoj je učestvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, dodajući da je kasnije bilo pokušaja "izvrtanja njegovih reči", u smislu da se taj iznos odnosi samo na zamenu vodovodne mreže u Užicu.

- Svako ko je slušao ono što smo govorili na sednici Vlade u nedelju i svako ko je pratio tu diskusiju, jasno mu je da se taj iznos odnosi na sveukupnu mrežu širom Srbije. Negde oko pet milijardi evra u ovom trenutku neophodno je da se uloži kako bi se sanirali gubici i omogućilo da ljudi mogu normalno da funkcionišu, jer mreža stara 50 ili 60 godina pravi velike gubitke i velike probleme - rekao je Glišić za Pink.

Dodao je da je njegova ocena da za rešavanje problema sa vodovodnom mrežom u Srbiji potrebno i više sredstava, ako se uzme u obzir da su neki delovi mreže bili spremni za rekonstrukciju i pre 15 ili 20 godina, ali da tada niko o tome nije brinuo. Kada je reč o pojedinačnim projektima, naveo je da je za zamenu vodovodne mreže od oko 4,8 kilometara u Užicu izdvojeno oko tri miliona evra.

Odgovarajući na pitanje koliko je izvesno da će Vlada Srbije biti rekonstruisana, Glišić je rekao da će o tome odlučivati predsednik Vlade i predsednik Srbije.

- Ja smatram da bi na svakih mesec dana trebao da se pravi neki presek šta je ko i koliko uradio, koliko je doprineo, koliko je truda, rada uložio, a pre svega koliko je rezultata napravio u tih mesec dana. I mislim da je potpuno normalno - kazao je Glišić i ocenio da bi trebalo mesečno i da se održavaju tematske sednice Vlade na kojima će se predstavljati mesečne analize rada i dalje planirati tempo radova.