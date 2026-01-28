Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas svih 25 tačaka koje su bile na dnevnom redu vanredne sednice, čime je sednica, koja je počela 14. januara, završena. Usvojene su izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je predložio Uglješa Mrdić, poslanik Srpske napredne stranke i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Reč je o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakonu o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu i Predlogu zakona o izmeni Zakona o sudijama.

Mrdić je izjavio da je usvajanjem seta pravosudnih zakona u Skupštini Srbijepočeo povratak otetog pravosuđa državi i narodu i istakao da je došlo vreme odgovornosti.

Istorijski doprinos

- Kao predlagač zakona zahvalan sam svim narodnim poslanicima koji su glasali za usvajanje seta pravosudnih zakona jer su dali istorijski doprinos da Srbija vrati oteto pravosuđe koje bilo deo obojene revolucije i način da se otme legalno izabrana vlast u našoj zemlji - naveo je Mrdić u saopštenju.

Uglješa Mrdić Foto: Damir Dervisagić

Dodao je da je zadivljen hrabrošću poslanika koji su glasali za set pravosudnih zakona pored svih pritisaka iz zemlje i inostranstva, pretnji i ucena, kao i zato što, kako je naveo, nisu podlegli kampanji laži i manipulacija koje su protiv ovih zakona vodili, kako je naveo, oni koji su oteli tužilaštvo Zagorka Dolovac, Branko Stamenković i Mladen Nenadić.

- Zahvalan sam predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je razumeo potrebu narodnih poslanika da usvoje set pravosudnih zakona, poštovao je pravo narodnih poslanika na zakonodavnu inicijativu i prvi javno rekao da su ovo prvi pravosudni zakoni u poslednjih četvrt veka koji se donose u Srbiji da su pisani u Beogradu, a ne u inostranstvu - istakao je Mrdić.

Propust?

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov ocenio je da Uglješa Mrdić ima "izuzetna lična svojstva i hrabrost", ali da je napravio propust.

Vladan Petrov Foto: Nemanja Nikolić

- Napravio je grešku time što od Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva nije zatražio mišljenje o izmenama i dopuna seta pravosudnih zakona, koje je predložio Skupštini Srbije za usvajanje. Zašto ne povedu računa o svakom svom koraku, jer mi na suprotnoj strani imamo ozbiljnog protivnika - upitao je Petrov.

Evropska komisija: Detaljna ocena nakon analize

Portparol Evropske komisije Gijom Mersje rekao je da usvojene izmene pravosudnih zakona u Skupštini Srbije mogu da predstavljaju znatan korak unazad na evropskom putu Beograda i dodao da će EK dati detaljnu ocenu kada sprovede analizu usvojenog zakonskog teksta. On je, kako navodi RTS, ocenio da su izmene zakona pripremljene "u žurbi, u netransparentnom procesu bez konsultacija sa svim zainteresovanim stranama, kao što su Evropska komisija i Venecijanska komisija".

Mersje je naveo da se od Srbije kao zemlje kandidata očekuje da jača nezavisnost pravosuđa i autonomiju tužilaštava, u skladu s preporukama Evropske komisije, i najavio da će komisija reagovati "na odgovarajući način".