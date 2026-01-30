Slušaj vest

Nakon što je u Skupštini Srbije u sredu usvojen predlog seta izmena i dopuna pravosudnih zakona, veliko interesovanje javnosti izazvao je izbor članova Visokog saveta sudstva (VSS), a posebnu pažnju privuklo je to što su na ovim sudijskim izborima ubedljivo poraženi kandidati Društva sudija Srbije i neformalnog udruženja "Odbranimo struku", za koje su mediji bliski blokaderima uporno tvrdili da imaju većinsku podršku!

Kako je objavljeno na sajtu VSS, na sudijskim izborima za članove najveći broj glasova - 411, ispred osnovnih sudova ima Jelena Gajić iz Udruženja sudija i tužilaca Srbije, koja je sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu. Za red sudija iz Vrhovnog suda jedina kandidatkinja Dijana Janković osvojila je 100 odsto glasova, a ispred viših sudova najveći broj (182 glasa) osvojila je sudija Bojana Cogurić. Sa liste kandidata za privredne sudove i Privredni apelacioni sud najveći broj glasova (85) imao je sudija Prekršajnog suda u Beogradu Marko Radović, a na nivou prekršajnih sudova i Prekršajnog apelacionog suda 138 glasova osvojila je Nataša Milenković, sudija Prekršajnog apelacionog suda.

Prema savesti

Poslanik Uglješa Mrdić, predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, koji je bio predlagač seta izmena i dopuna ovih zakona, kazao je za Kurir da se nada da će se izborom novih članova VSS, a za koje veruje da će svoje profesionalne dužnosti obavljati po savesti i zakonu, smanjiti uticaj i pritisak koja je vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac imala i vršila nad sudstvom.

Uglješa Mrdić: Najbitnije je da članovi VSS budu u službi države i naroda Foto: Damir Dervisagić

- Najbitnije je da članovi VSS budu u službi države i naroda, svaki demokratski izbor bilo kog profesionalca koji ima sve potrebne kvalifikacije na određenu funkciju u sudstvu i tužilaštvu je dobar. Ni u VSS ni u Visokom savetu tužilaštva (VST) nam ne trebaju ničiji poslušnici, već profesionalci koji rade po Ustavu i zakonu. Imajući u vidu karijere i radne biografije novoizabranih članova, nadam se i verujem da će se izborom članova VSS smanjiti uticaj Zagorke Dolovac na sudstvo u Srbiji. Neka rade u skladu sa zakonima, ovlašćenjima i sopstvenom savešću - kazao je Mrdić, koji je napomenuo da vidi da je usvajanje seta izmena pravosudnih zakona u NS RS izazvalo "nervozu u delovima zapadnih centara moći":

- Kao što je rekao predsednik Vučić, ovo su prvi zakoni u poslednjih 30 godina koji su pisani u Beogradu, a ne na Zapadu ili u stranim ambasadama. Moram da napomenem da nije reč o novim zakonima, kao što neki predstavljaju, već o izmenama i dopunama pet zakona koji su u skladu sa promenom Ustava iz oblasti pravosuđa od pre četiri godine, a za koje smo dobili pohvale i od EU i do Venecijanske komisije. Skupštini sam predlog podneo još 22. decembra i sve do sada nismo čuli zamerke od strane EU da izmene nisu u skladu sa evropskim integracijama. Poštujem to što je Srbija na evropskom putu, ali ja polažem račune građanima ove države kao narodni poslanik i ne mene niko ne može da utiče, ni sa Zapada ni sa Istoka. Slažem se s predsednikom Vučićem da bi bilo dobro da smo imali javnu raspravu, ali svedoci smo da je deo tužilaštva otet od države, a da je po pitanju rada pravosuđa bila maltene vanredna situacija, te je bilo jako bitno da što pre spasemo pravosuđe!

Rodoljubi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je sagledavao i procenjivao ustavnost seta pravosudnih zakona i dodao da je dobio uverenja od saradnika i pravnih eksperata da su ti zakoni doneti u skladu sa Ustavom.

Aleksandar Vučić Foto: TV Pink Printscreen

- Ono što smatram da je bila greška nije sam sadržaj zakona, pošto znam ja kome smeta sadržaj zakona, smeta onima koji imaju svoje nalogodavce spolja i koji su njima služili, a ne svom narodu. Ali suština je u tome da oni moraju da budu u skladu sa Ustavom i to je jedino što mene može da zanima. Trebalo je da idu na široku javnu raspravu, trebalo je da se konsultuju s ljudima iz EU, a ne da slušaju njihove naloge, ali da se konsultuju s njima, jer kad ste na evropskom putu, onda vam je to obaveza. I za to ih kritikujem i za to ću uvek da ih kritikujem - rekao je predsednik i dodao da je za njega najvažnije da je mogao da vidi da su većina sudija u ovoj zemlji rodoljubi i neće da im upravljaju strane organizacije.

Marta Kos: Zaista želimo da Srbija bude deo EU

Marta Kos Foto: Fred MARVAUX/European Parliament

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ponovo je apelovala na Srbiju da revidira izmene pravosudnih zakona i poručila da "ne razume zašto Beograd povlači poteze koji ga udaljavaju od članstva u EU".

- Kad je država kandidat za evropske integracije, a Srbija to jeste, očekujemo da se ponaša u skladu sa evropskim vrednostima. Ovo predstavlja ozbiljan korak unazad, jer su amandmani usvojeni u veoma brzom i netransparentnom postupku, bez ikakvih konsultacija. Zaista želimo da Srbija bude deo Evropske unije i neću prestati da radim na tome - poručila je Marta Kos uoči sastanka Saveta ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u Briselu.