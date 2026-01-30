Slušaj vest

Petrović je gostovao na crnogorskoj televiziji "E" u emisiji "Na kraju dana" i na pitanje voditelja da li veruje u verodostojnost Margetićevih optužbi u vezi sa tim da je Vučić umešan u aferu Sarajevo safari.

- Ta priča da je Vučić navodno bio neki šraf u tom "Sarajevo safariju"... Mi smo pisali o tome u "Danasu", razgovarali sa novinarom iz Sarajeva, on se bavio tim otpočetka i on tvrdi da Vučić u to nije bio umešan. Da je sama ta priča sama po sebi skandalozna jer su tu stranci dolazili na vikend ture da pucaju na ljude u opkljenom Sarajevu. Kakva je uloga Vučićeva tu bila? Pa ne bih da grešim dušu, čak ni studenti oko te priče nisu mnogo "jahali", dosta je kontroverzna - rekao je Draža Petrović.

Draža Petrović se 28. januara uključio na crnogorsku televiziju 'E' i stao na stranu Aleksandra Vučića Foto: Youtube printscreen

Novinar crnogorske televizije nije odustajao od neosnovanih optužbi, pa je upitao Dražu Petrovića šta misli o optužbams Margetića da se iza prodaja akcija NIS-a mađarskom MOL-u kriju zakulisni dogovori i korupcionsaški interesi.

Urednik "Danasa" je i to demantovao.

- Margetić je vrlo kontroverzan novinar, ali baš zbog toga, zbog tih kontroverzi koje se tu dešavaju, mi iz ovih medija koji bi to istraživali prosto nemamo vremena da se bavimo nečim što mislimo da nema utemeljenje u startu - izjavio je blokaderski novinar Petrović.

Domagoj Margetić Foto: Screenshot

Podsetimo, Domagoj Margetić je u novembru napao Vučića lažima da je navodno učestovao u pucanju snajperom na civile tokom opsade Sarajeva pre tri decenije.

Vučić: Notorna laž

Vučić je tada demantovao te navode, a pre tri dana je na gostovanju na bosansko-hercegovačkoj Federalnoj televiziji ponovo govorio o tome.

- Vi ste pravili cirkuse, predstave, da li je stativ, da li je kišobran, pa jeste negde je stativ, a negde kišobran, ali puške nema. Vi ste govorili da sam ja to radio. Reč je o notornoj laži. Nikada o tome nisam ni reč čuo (za Sarajevo safari). Ako su čuli da su neki stranci dolazili, neka ih pitaju, ja nisam ni ubijao, ni pucao. Nemojte više da lažete - rekao je predsednik Srbije i naglasio da na snimku nije bio naoružan, te dodao da je u to vreme tamo bio kao novinar i prevodilac.