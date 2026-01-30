Slušaj vest

Nekadašnji radikal, a sadašnji novinar i podržavalac blokaderskog fronta Nemanja Šarović i Aleksandar Dikić, lekar, novinar, voditelj i takođe podržavalac blokaderskog fronta, oštro su se sukobili u zajedničkom televizijskom gostovanju!

Prštale su teške reči između Šarovića i Dikića, koji su jedan drugog propitivali o akcijama protiv vlasti, "merili" podršku studenata blokadera i izjave koje su imali u prethodnom periodu. Nemanja Šarović je upravo sa kritikom (za koju je rekao da nije kritika) Dikićevih poruka zbog kojih je voditelj bio i priveden započeo raspravu.

- Znači, Dikiću dok te ne zamole studenti da ukineš taj svoj rečnik i da se možda i malo odmoriš od javnih nastupa, evo ja te najisrenije molim, ja neću da te kritikujem, ali te najiskrenije molim da prestaneš to da radiš, jer to su uoravo autogolovi o kojima sam ja govorio - počeo je Šarović, koji je Dikiću "objasnio" posledice njegovih javnih istupa:

- Šta je rezultat ovakvih izjava - to da jedan mali broj ljudi zadovolji svoje niske strasti i kaže: "Tako je, ajde da ih bijemo, ajde da ih šutramo, ajde da ih valjamo u katran i perje!" Pa što ne krenete, legende?! Šta čekate? Što ne kreneš sa tim kad si...? Pa vi imate ideju da to neko drugi radi! - maltene je vikao Šarović.

Dikić je rekao da on nije Jovo Bakić (profesor poznat po izjavama da će blokaderi dinstati, pržiti vlast, karamelizovati) i da je upravo sve kontra govorio.

- Jesi ti spreman da kreneš sa streljanjem? Što ne kreneš? - upitao je Šarović, aludirajući na izjavu Aleksandra Dikića iz decembra 2025, kada je rekao da će olakšavajuća okolnost kada padne Vučić biti "kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči".

Dikić odgovara Šaroviću da se zapravo studenti ponašaju prema naprednjacima kao da će da ih streljaju.

- Pa jel ti to treba? Da te se odreknu kao Mile Pajić? - pita ga Šarović.

U nastavku "razgovora" Aleksandar Dikić traži od Nemanje Šarovića da objasni kakav je njegov odnos sa studentima, i da li je istina da su otkazali "neku tribinu" na kojoj je Šarović trebalo da govori.

Nemanja Šarović je izbegavao jasan odgovor na to pitanje, a u videu u nastavku teksta pogledajte najzanimljivije segmente njihovog duela: