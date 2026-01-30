Slušaj vest

Priča o navodnoj umešanosti Aleksandra Vučića u takozvani Sarajevo safari - monstruozni fenomen u kom su bogati strani turisti navodno plaćali da pucaju na civile u opsednutom Sarajevu tokom rata 90-ih - pokazala se kao još jedan primer kako se u delu domaće medijske scene politički poželjan narativ gradi bez čvrstih dokaza, a zatim mesecima održava u životu.

Iako su tabloid Danas i njemu bliski mediji još od novembra gurali ovu tezu u prvi plan, tri meseca kasnije glavni urednik Danasa Draža Petrović priznao je da za takve tvrdnje nije bilo utemeljenja, uz obrazloženje da redakcija "nema vremena da se bavi nečim što nema osnovu u startu".

Priznanje dolazi prekasno, a ključno pitanje, međutim, više nije ko je i s kakvim ciljem plasirao ovu konstrukciju, već dokle su pojedini mediji spremni da idu samo da bi predsednika Srbije prikazali kao političkog i moralnog monstruma čak i po cenu elementarne novinarske istine.

"Nemamo vremena"

Dragoljub Draža Petrović je na crnogorskoj televiziji E u emisiji "Na kraju dana" demantovao laži o safariju i Vučiću koje je hrvatski novinar Domagoj Margetić izneo pre tri meseca.

- Ta priča da je Vučić navodno bio neki šraf u tom Sarajevo safariju... Mi smo pisali o tome u Danasu, razgovarali s novinarom iz Sarajeva, on se bavio tim od početka i on tvrdi da Vučić u to nije bio umešan. Da je ta priča sama po sebi skandalozna jer su tu stranci dolazili na vikend ture da pucaju na ljude u opkoljenom Sarajevu. Kakva je uloga Vučićeva tu bila? Pa ne bih da grešim dušu, čak ni studenti oko te priče nisu mnogo "jahali", dosta je kontroverzna - rekao je Petrović i dodao da je Margetić vrlo kontroverzan novinar.

- Ali baš zbog toga, zbog tih kontroverzi koje se tu dešavaju, mi iz ovih medija koji bi to istraživali prosto nemamo vremena da se bavimo nečim što mislimo da nema utemeljenje u startu - izjavio je Petrović.

Proradila savest?

Ovo priznanje Draže Petrovića je mala pobeda, kaže za Kurir profesor Ilija Kajtez, kriminolog i sociolog.

- Kasne tri meseca s priznanjem, a sada sigurno smišljaju neke svoje zlobe i projekcije. Oni su bez problema, bez griže savesti izmislili priču. Hvala bogu da je taj Draža, čovek simpatičnog imena, priznao istinu, da mu je proradila savest. Lepa je satisfakcija za srpsku stranu i predsednika Vučića i malo svetla u ovoj hajci, progonu i tmini. Ipak, to je i dalje jedna mala pobeda, jer oni neće prestati - kaže Kajtez.

On dodaje da je od početka bilo jasno da je Domagoj Margetić iskonstruisao priču.

- Jer on ima samo jedan zadatak, kao i većina Hrvata, a to je da se bave Srbima i prikazuju nas u najgorem svetlu. Ipak, istina je nepobediva, a svi oni bi predsedniku Vučiću voleli da nađu i milione i kamione, ali ne mogu jer ih nema - kaže Kajtez.

Neće prestati

Politički analitičar Stevica Deđanski saglasan je s Kajtezom da blokaderi neće prestati s hajkom.

- Ne treba nikad sumnjati u njihove zle namere i zašto rade to što rade. Sada, da pogledate sa strane, a da ne znate istoriju priče, pomislili biste kako je ovaj čovek Draža ispravan i kako govori stvari koje su ispravne. Međutim, oni su fabrikovali tu laž, oni su prenosili one koji su izmišljali, gurali to kao apsolutnu istinu i to rade sa svakom svoju vešću. Preko laži o Sarajevo safariju, koja je toliko očigledna da ne može više da se brani, pokušavaju da pokažu kako su i za ostale stvari korektni, pošteni i govore samo istinu. A činjenica jeste da uvek lažu, činjenica je da su sada uhvaćeni crno na belo i pokušavaju da se vade. Tako da, ideja je ta, zla ideja, a nije ideja da zaista brane istinu. Nastaviće i dalje, samo će naći nešto drugo, to je njihova priča koja ide godinama, ali se pojačava u poslednje vreme - ocenjuje Deđanski za Kurir.

Margetić pokrao skupocenu zbirku umetnina U tekstu za Tjedno pod naslovom "Domagoj Margetić pokrao skupocenu Trokutovu zbirku umetnina" novinar Dražen Stjepandić optužio je Margetića da umetnine poznatog umetnika Vladimira Dodiga Trokuta nikada nije platio! U tekstu Stjepandić navodi i da se Margetić lažno predstavlja kao predsednik mladeži HDZ i da je donedavno držao predavanja na Fakultetu za bezbednost u Beogradu. - Nije promenio samo veru nego i govor. Sad spaja hrvatski i srpski, siječanj i januar, izražava se kao nekada oficiri JNA - navodi Stjepandić i pominje i aferu "Sarajevo safari", koju je Margetić uvezao s predsednikom Srbije, ali i Margetićeve novinarske početke u Imperijalu, gde mu je, kako tvrdi, Mladen Kristić pisao tekstove, a Margetić se samo potpisivao.