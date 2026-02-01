- On ne kalkuliše i ne pravi kompromise sa političkom platformom i programom, što je velika retkost u Srba, i zaslužuje svaku vrstu poštovanja, i od mene, koji sam mu neka vrsta prijatelja, a imaće i od svakog časnog Srbina koji vidi da se bori za srpsku trobojku i srpski jezik. Ja se divim i njegovim ministrima, retka hrabrost, retka politička privrženost principima... Toga nećete mnogo videti. Kao što sam srećan što sam član stranke iz koje ni u najtežim trenucima niko nije istupio. Tvrd je orah, voćka čudnovata - rekao je Vučić.