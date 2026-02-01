Slušaj vest

Vučić je, gostujući jutros na TV Pinku, na pitanje o Milanu Kneževiću, istakao da on ponekad pretera u nekim stvarima, ali da se drži svoje politike i ideoloških opredeljenja.

- On ne kalkuliše i ne pravi kompromise sa političkom platformom i programom, što je velika retkost u Srba, i zaslužuje svaku vrstu poštovanja, i od mene, koji sam mu neka vrsta prijatelja, a imaće i od svakog časnog Srbina koji vidi da se bori za srpsku trobojku i srpski jezik. Ja se divim i njegovim ministrima, retka hrabrost, retka politička privrženost principima... Toga nećete mnogo videti. Kao što sam srećan što sam član stranke iz koje ni u najtežim trenucima niko nije istupio. Tvrd je orah, voćka čudnovata - rekao je Vučić.

Ne propustitePolitikaMILAN KNEŽEVIĆ: DNP ne želi da bude saučesnik u eutanaziji interesa srpskog naroda! Spajiću nije smetalo što je do 2023. imao i državljanstvo Srbije
Screenshot 2026-02-01 122727.jpg

 Na pitanje da li je na testu odnos Mandića i Kneževića, Vučić ističe da ceni obojicu, i da svako bira svoju budućnost.

- Oni su zajedno imali uspeha, možda će pojedinačno imati manje, ili više uspeha, a možda će ostati zajedno i imati najviše uspeha - zaključio je Vučić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaDA SU IZBORI DANAS... NEMA DILEME! Vučić poručio: Najslobodniji sam predsednik, NIKO ne može da odredi šta ću da potpišem - Evo kada predstavlja plan za 2035.
Screenshot 2026-02-01 121009.png
Politika"NARAVNO DA SVIM SRCEM NAVIJAM ZA ĐOKOVIĆA" Vučić: Ne samo da dostojno reprezentuje našu zemlju, već je čini poznatom, popularnom, uspešnom. Beskrajno mu hvala
Aleksandar Vučić (4).png
Politika"ZNAO SAM DA LAŽU, NA NOS SAM OSEĆAO" Vučić otkrio kada je Srbija bila u NAJOPASNIJOJ SITUACIJI: Nije to bilo 15. marta, usledio je jedan ključan sastanak
Aleksandar Vučić (1).png
PolitikaSRBIJA BIRA PUT ČASTI I OBRAZA! Snažna poruka predsednika Vučića građanima Srbije
Aleksandar Vučić
PolitikaPICULA I BLOKADERSKA OPOZICIJA SINHRONIZOVANI U PRITISKU NA VLAST I FINANSIJSKU BLOKADU SRBIJE Žele da ukinu EU fondove i sruše Vučića
Skupština Srbije Tonino Picula Parlamentarna delegacija EU (3).jpeg