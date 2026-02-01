"ON NE KALKULIŠE I NE PRAVI KOMPROMISE, ŠTO JE VELIKA RETKOST U SRBA" Vučić: Milan Knežević zaslužuje svaku vrstu poštovanja i od mene i od svakog časnog Srbina
Vučić je, gostujući jutros na TV Pinku, na pitanje o Milanu Kneževiću, istakao da on ponekad pretera u nekim stvarima, ali da se drži svoje politike i ideoloških opredeljenja.
- On ne kalkuliše i ne pravi kompromise sa političkom platformom i programom, što je velika retkost u Srba, i zaslužuje svaku vrstu poštovanja, i od mene, koji sam mu neka vrsta prijatelja, a imaće i od svakog časnog Srbina koji vidi da se bori za srpsku trobojku i srpski jezik. Ja se divim i njegovim ministrima, retka hrabrost, retka politička privrženost principima... Toga nećete mnogo videti. Kao što sam srećan što sam član stranke iz koje ni u najtežim trenucima niko nije istupio. Tvrd je orah, voćka čudnovata - rekao je Vučić.
Na pitanje da li je na testu odnos Mandića i Kneževića, Vučić ističe da ceni obojicu, i da svako bira svoju budućnost.
- Oni su zajedno imali uspeha, možda će pojedinačno imati manje, ili više uspeha, a možda će ostati zajedno i imati najviše uspeha - zaključio je Vučić.
Kurir.rs