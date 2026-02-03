Slušaj vest

U Dubaiju je otvoren Svetski samit vlada (World Government Summit – WGS) kojem prisustvuje predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.

Samit se održava do četvrtka, 5. februara, pod sloganom "Oblikovanje budućih vlada".

Macut će govoriti na glavnoj sesiji "Šta jednu državu čini uspešnom danas?", kao i na panelu "Budućnost mobilnosti", a planirani su i brojni bilateralni sastanci sa zvaničnicima drugih zemalja.

Predsednik Samita svetskih vlada Mohamed Al Gergavi izjavio je na otvaranju samita da svet ne prolazi samo kroz još jedan talas tehnoloških promena, već da čovečanstvo ulazi u novu fazu u kojoj se ljudske sposobnosti fundamentalno redefinišu.

- Najveća transformacija u ljudskoj istoriji nije se dogodila u fabrikama ili tehnološkim laboratorijama - dogodila se u nama - rekao je Al Gergavi.

Govoreći o budućim tokovima u svetu, Al Gergavi je ocenio da pravi rizik nije u tome da vlade zaostaju za tehnologijom, već da zaostaju za samim čovečanstvom.

Kako je naveo, postoje četiri sile na svetu koje mogu da preoblikuju čovečanstvo, a to su veštačka intelegencija, medicina, nauka o mozgu i digitalna okruženja.

Takođe, istakao je da se tokom poslednjih 100 godina globalni životni vek udvostručio, ocenivši da bi on mogao ponovo da se udvostruči u sledećem veku.

Svetski samit vlada tokom tri dana okupiće više od 6.000 učesnika, predstavnike više od 150 vladinih delegacija iz celog sveta, kao i više od 20 najviših predstavnika svetskih i regionalnih organizacija, koji će učestvovati na 25 foruma i više od 450 sesija.

U okviru samita biće održano i više od 40 okruglih stolova i ministarskih susreta.

Srbiju će na ovogodišnjem WGS predstavljati i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali i ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura.

Kako su rekli organizatori samita, WGS je prethodnih 13 godina nastojao da razvije rešenja za različite globalne izazove, prelazeći sa efikasnih koncepata partnerstva na partnerstva usmerena ka rezultatima i formiranje partnerstava sa svrhom.

U okviru ovogodišnjeg Samita, diskusije na panelima obuhvatiće pet ključnih tematskih oblasti koje se odnose na savremene izazove, dugoročne pravce razvoja vlada širom sveta, unapređenje globalnog upravljanja, jačanje društvenih kapaciteta i podsticanje održivog ekonomskog rasta.