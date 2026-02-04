Slušaj vest

Svaka civilizovana zemlja iskoristila bi sportski uspeh nacije za slavlje zajedništva, fer-pleja i dostojanstva, ali Hrvatska je u ponedeljak prikazala da joj je od toga mnogo draže da Zagreb pretvori u pozornicu mračnih poruka, kakve sa sobom nosi Marko Perković Tompson, jedan od najglasnijih promotera ustaštva.

Tompsonove pesme, ustaška ikonografija i otvoreno koketiranje s ekstremizmom potpuno su pomračili ideju i vrednosti sporta i to voljom premijera Hrvatske Andreja Plenkovića, članova njegove vlade, poput ministra sporta Tončijem Glavine, ali i Hrvatskog rukometnog saveza kao i samih rukometaša koji su uslovili organizaciju slavlja prisustvom Tompsona.

Kolektivna psihoza

U takvoj režiji desilo se da se ono što je trebalo da bude sportska proslava pretvorilo u političko-ideološki performans koji je sablaznio region, ali ne i EU, te je još jedanput pokazao da duh mračne prošlosti u Hrvatskoj ne da nije pobeđen nego mu se državni vrh bestidno klanja.

Odgovornost leži pre svega na Plenkoviću i njegovoj HDZ, čije dugogodišnje ćutanje i relativizacija ovakvih pojava šalju jasnu poruku da je ekstremizam dozvoljen ako se uvije u "patriotizam". Još je poraznije ćutanje onih koji inače ne propuštaju priliku da Srbiji drže moralne lekcije. Tonino Picula, kao i mnogo uticajniji ljudi na brojnim adresama administracije EU, poznate po brzini kada treba kritikovati Beograd, nisu imale ništa da kažu na ustašku priredbu usred Zagreba. Nema osuda, nema zabrinutih izjava, nema apela na evropske vrednosti. Propušta Evropa i ovoga puta da upozori na opasne stvari, jer kada vlast zatvara oči pred ustaškim simbolima, ona ih faktički amnestira i otvara prostor za najrazličitije vrste ekstremizma.

Istoričar Ognjen Karanović naziva ovo slavlje u Zagrebu "ustaškim orgijanjem" koje predstavlja istinski odraz stvarnog stanja kolektivne političke svesti tamošnjih struktura.

- Nije to bio nikakav incident ili novost, već pravilo koje praktikuju hrvatska inteligencija ili jedan njen deo, a još više hrvatske političke elite. Njima je potrebno da ceo hrvatski narod drže u zaptu ekstremnog, agresivnog, šovinističkog konzervativizma, jer u takvom stanju svesti može najefikasnije hrvatsko društvo držati u getu kolektivne psihoze koja opet sa druge strane svoje fundamente nalazi u antisrpskim sentimentima i mržnji - kaže Graovac i dodaje:

- Picula je deo, pa i izraz takvog stanja svesti, a pokazao se kao čovek koji je u stanju da to stanje svesti koristi kao pogonsko gorivo za svoje političke ciljeve. On je sramota Evropske unije, mnogo više nego hrvatskog naroda. Eto mu prilike da svoje blokadersko-ustaške analize koje mu pišu u Beogradu sada pošalje u Brisel, ali kao deo izveštaja o žalosnom stanju u kome se nalazi hrvatsko društvo - objašnjava Karanović za Kurir.

Vrhunsko licemerje

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta naglašava za Kurir da je ovo samo nastavak politike dvostrukih standarda, jer ono što važi za Srbiju, ne važi za Hrvatsku.

- Hrvatskoj se gleda kroz prste otvorena fašizacija hrvatskog društva. Ćuti se na koncerte vodećeg ne samo hrvatskog nego evropskog naciste Marka Perkovića Tompsona. Umesto da EU, odnosno Evropski parlament, kao što su učinile neke članice poput Slovenije, Austrije, Švajcarske, donese rezoluciju o zabrani koncerata Tompsona u svih 27 država članica, uključujući i Hrvatsku, mi nažalost vidimo samo ćutanje svih na to veličanje ustaštva. Postavlja se pitanje na koji način Evropski parlament i druge evropske institucije štite temeljne evropske vrednosti - antifašizam, ljudska i manjinska prava i vladavinu prava. Dakle, šaljemo apel da EU bude principijelna i dosledna i da se u svakoj državi zalaže za svoje temeljne vrednosti, a te se evropske vrednosti najviše i najdrastičnije krše upravo u jednoj od njenih članica. I naravno da je vrhunsko licemerje kad taj Evropski parlament za izvestioca za Srbiju šalje Tonina Piculu, dakle čoveka iz države koja najdrastičnije krši evropske vrednosti. Pored toga, on je bio pripadnik zloglasne Crne mambe i otvoreno veliča najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata, a to je zločinačka akcija Oluja - zaključuje Linta.