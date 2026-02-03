Slušaj vest

Trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine - nastao potpisivanjem zajedničke deklaracije 2025. godine - danas je održao prvi sastanak kojem su prisustvovali direktori za politiku odbrane i naoružanja!

Delegaciju Prištine predvodio je direktor za politiku odbrane Faruk Geci, a na sastanku su razmenjena mišljenja u vezi sa mogućnostima unapređenja zajedničke saradnje u oblasti odbrambenih sposobnosti, saradnje odbrambenih industrija potpisnica, kao i o daljim koracima za sprovođenje Deklaracije, saopštilo je danas prištinsko ministarstvo odbrane.

Deklaracija, navodi se, identifikuje četiri glavna područja dalje trilateralne saradnje, koja uključuju: promociju saradnje u oblasti odbrambenih kapaciteta i odbrambene industrije; povećanje interoperabilnosti kroz obrazovanje, obuku i zajedničke vežbe; rešavanje hibridnih pretnji i jačanje otpornosti; kao i pružanje kontinuirane i pune podrške evroatlantskim integracijama.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

„Zajedničkom trilateralnom deklaracijom takođe je potvrđena posvećenost daljem jačanju trilateralne saradnje u oblasti bezbednosti i odbrane između Hrvatske, Albanije i Kosova, sa ciljem povećanja bezbednosti i stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi. U tom kontekstu istaknut je značaj koordinisanih napora u rešavanju novih bezbednosnih izazova, hibridnih pretnji i drugih rizika koji mogu ugroziti regionalnu i međunarodnu stabilnost“, navodi se u saopštenju.

Petković: Trojni savez usmeren protiv Srbije

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da je saradnja Albanije, Hrvatske i Prištine u oblasti odbrane aktivnost koja direktno ugrožava stabilnost regiona Zapadnog Balkana, jer je, kako je naveo, jasno da ona nije motivisana ekonomskim interesima ili potrebom da se doprinese regionalnom prosperitetu, već malignim namerama.

Petar Petković Foto: Printscreen Instagram/petarpetkovic.kim

„Srbija je, kao vojno neutralna država i stub stabilnosti regiona, očigledna meta ovog trojnog pakta i savez Albanije, Hrvatske i Prištine je direktno usmeren protiv naše zemlje i s namerom destabilizacije regiona“, istakao je Petković u saopštenju.

Prema njegovim rečima, Albanija i Hrvatska već pripadaju većem vojnom savezu i kao suverene države mogu da sarađuju kako im je volja, ali je uključivanje Prištine u formalne bezbednosne inicijative, protivno kolektivnim interesima u regionu i suprotno Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

„To je direktna provokacija i napad na vitalne srpske državne i nacionalne interese. Južna srpska pokrajina Kosovo i Metohija je postkonfliktno područje na kojem se o miru i bezbednosti stara međunarodno vojno prisustvo Kfor, i to je više nego dovoljan okvir u kojem zemlje poput Hrvatske i Albanije već učestvuju. Formalno uključivanje Prištine u nekakve odbrambene i bezbednosne aranžmane je, međutim, opasan presedan i otvoreno iskazivanje animoziteta prema Srbiji kao miroljubivom i dobronamernom susedu“, istakao je Petković.

Dodao je da bi Hrvatska i Albanija, umesto što investiraju u destabilizaciju regiona, trebalo da ulože napore da Zapadni Balkan konačno postane zona miroljubivog napretka i prosperiteta, i da se u tom smislu ugledaju na politiku mira i ekonomskog napretka koju snažno zastupa i sprovodi Srbija.