Savet Evrope je danas objavio na svojoj internet prezentaciji izveštaj Manivala (Komitet eksperata za procenu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma) o uzajamnom evaluaciji Srbije, koji je usvojen na plenarnom zasedanju tog tela u decembru 2025. godine. U ovom najpovoljnijem izveštaju do sada za Srbiju, izvršena je procena usklađenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira Republike Srbije sa međunarodnim standardima FATF-a (tehnička usklađenost), kao i delotvornost sistema za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje u praksi (efikasnost sistema).

Na osnovu navedenog izveštaja Republika Srbija je ocenjena značajnim (supstancijalnim) nivoom efikasnosti za sedam od jedanaest oblasti, dok je za preostale četiri oblasti ocenjena umerenim nivoom delotvornosti (nije bilo oblasti koje su ocenjene niskim stepenom delotvornosti). Kada je u pitanju tehnička usklađenost, ocenjeno je da je Republika Srbija u potpunosti usklađena sa 13 preporuka, u velikoj meri usklađena sa 23 preporuka, dok je delimično usklađena sa četiri preporuke (nema preporuka sa kojima je Republika Srbija neusklađena).

Na osnovu ovog rezultata Republika Srbija je stavljena u proceduru redovnog praćenja što je najbolji mogući ishod koji neka država može imati nakon uzajamne procene Manivala. Ističemo da je trenutno samo šest od 33 država i jurisdikcija Manivala bilo u proceduri redovnog praćenja, a da se sve ostale jurisdikcije nalaze u režimu pojačanog praćenja zbog povećanih rizika u toj jurisdikciji, uključujući i sve države u regionu.

Posebno izdvajamo delove izveštaja Manivala koji se odnose na ocenu srpskog sistema za borbu protiv pranja novca: „Ukupno gledano, sistem funkcioniše na značajnom nivou delotvornosti, čemu doprinose snažan okvir za koordinaciju sistema i kontinuirane reforme usmerene na jačanje nadzora nad upravljanjem rizicima, kao i praksi koje se odnose na primenu represivnih mera“. Isto tako, priznaje se značajan napredak Srbije u proteklim godinama: „Od poslednje evaluacije, Srbija je ostvarivala stalan napredak u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i otklanjanju ranije utvrđenih nedostataka. Najveći broj elemenata jednog delotvornog sistema već postoji u Srbiji, a zemlja pokazuje značajan nivo delotvornosti u pogledu većine neposrednih ishoda.“

Vrlo povoljne ocene date su i u delu nadležnosti Narodne banke Srbije, kako u pogledu delotvornosti gde je sistem ocenjen sa značajnim nivoom delotvornosti, tako i u pogledu tehničke usklađenosti gde je za 12 od 15 preporuka koje se odnose na finansijski sistem Srbije ocenjen kao u potpunosti usklađen, a za preostale tri kao u velikoj meri usklađen, što je rezultat koji nema gotovo nijedna država članica Manivala. Pozitivne ocene posebno se odnose na finansijski sistem pod nadzorom Narodne banke Srbije: „Ukupno gledano, sistem nadzora u Srbiji pokazuje značajan nivo delotvornosti, posebno kada je reč o bankarskom sektoru i drugim oblastima označenim višim stepenom rizika, gde je postupanje nadzornih organa dovelo do osetnih poboljšanja u usklađenosti poslovanja‟. Ocenjeno je i da je „Srbija je razvila snažan pravni i institucionalni okvir za licenciranje i nadzor finansijskih institucija i pružalaca usluga u vezi s digitalnom imovinom.‟. Doprinos Narodne banke Srbije izričito je prepoznat na mnogim mestima u izveštaju: „Svi nadzorni organi su u stanju da artikulišu sektorske rizike od pranja novca i finansiranja terorizma, pri čemu Narodna banka Srbije pokazuje posebno napredno razumevanje, posebno u okviru bankarskog sektora.‟.

Kada je reč o pojedinim oblastima gde se očekuje veći napredak u narednom periodu, konstatovano da nije ostvaren efektivan nadzor nad advokatima s obzirom na to da ih Advokatska komora Srbije, kao nadzorni organ, gotovo nije ni nadzirala u delu ispunjenja obaveza u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Zbog toga su date preporuke u pogledu uspostavljanja delotvornog dvostepenog nadzora zasnovanog na proceni rizika nad ovom profesijom. To je pre svega doprinelo tome da oblast nadzora nad nefinansijskim sektorom bude ocenjena umerenim nivoom efektivnosti, a ne značajnim nivoom kao što je slučaj s finansijskim sektorom.

Važnost ovog izveštaja leži u učvršćivanju međunarodne pozicije Republike Srbije, njenog kredibiliteta i integriteta njenog finansijskog sistema, što doprinesi njenog daljoj atraktivnosti kao poželjnoj destinaciji za ulaganje i sigurnost finansijskog poslovanja.