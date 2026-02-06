Slušaj vest

U Viskom savetu tužilaštva za danas tačno u podne zakazana je sednica, a neposredno pre njenog održavanja, kako Kurir nezvanično sasznaje, Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, koja je zakonskim izmenama ostala bez niza ovlašćenja, preko lojalnih saradnika pokušala je da opstruiše rad VST i stavi pod totalnu blokadu ovo najviše tužilačko telo.

Izvor Kurira otkriva da su se s ciljem da se ispune zahtevi Dolovac, kandidati Vrhovne tužiteljke koji sudeći po raspoloženju među tužiocima ostaju i bez podrške za novi saziv Viskog saveta tužilaštva na izborima koji moraju da se ponove po nalogu Ustavnog suda, održali niz sastanaka kako bi dogovorili "strategiju" za blokadu.

- U prostorijama Trećeg osnovnog javnog tužilaštva juče je održan sastanak kod rukovodioca tog tužilatšva Ivane Stojiljković Pomoriški, kojem su prisustsvovali predsednik Izborne komisije VST u ostavci Nebojša Popović, kao i kandidat za člana VST iz reda javnih tužilaca viših tužilaštava Boris Majlat. Istovremeno je kandidat za člana VST za osnovna javna tužilatšva Jovana Komnenović bila na sastanku u VST sa predsednikom tog Saveta Brankom Stamenkovićem - tvrdi sagovornik iz vrha pravosuđa.

Ustavni sud Foto: Beta

Kako navodi, iako su sastanci održani odvojeno, na njima su preneti zahtevi i nalozi vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, koji podrazumevaju usvajanje ostavke predsednika i nekoliko članova Izborne komisije, koji su sa funkcija "odstupili" jer se ne slažu sa odlukom Ustavnog suda.

- Iako su po zakonu dužni da poštuju i sprovode odluke Ustavnog suda, bez obziran na podnete ostaveke koje nisu ni usvojene, oni to odbijaju. Zbog toga je prvi nalog Dolovac navodno da se na današnjoj sednici njihove ostavke usvoje, ali i da se uputi zahtev kolegijumima tužilaštva da predlažu nove članove za Izbornu komisijju. To bi značilo, odlaganje tužilačkih izbora, što je jasno njihov cilj. Međutim, otkriveno je da je i taktika da Vrhovno javno tužilaštvo ne predlaže nikoga za Izbornu komisiju i da na taj način pokušaju da izbegnu ponavljanje izbora - otkriva sagovornik Kurira šta se dešava i koje opstrukcije su planirane.

Jedan od naloga je, kako dodaje naš sagovornik iz pravosuđa, da se rad VST blokira na sve moguće načine do 5. aprila, jer tada ističu mandati u VST sadašnjim članovima, jednom iz reda viših tužilaca i dvojici za osnovna tužilaštva.

- Njihov plan je jasan, da eliminacijom dva tužioca sa osnovnog nivoa, koji se godinama protive načinu rada Zagorke Dolovac i njoj bliskih sradnika, ona preuzme kontrolu u VST - dodaje.

Cilj ove opstrukcije, prema rečima našeg sagovornika je i da VST ne formira komisiju za podelu Trećeg i Četvrtog javnog tužilaštva u skladu sa novim zakonom.

- Sve upućuju na to da osim što imaju u cilju da blokiraju potpuno rad VST kako bi pokušali da izbegnu ponavljanje tužilačkih izbora na četiri izborna mesta, kako je odlučio Ustavni sud, opstrukcija za cilj ima i da Ivana Stojiljković Pomoriški, koja je jedan od najlojalnijih saradnika Dolovac, ostane na čelu Trećeg tužilaštva - objašnjava sagovornik iz pravosuđa.

Takođe navodi i da Dolovac sa njenim sastavom VST ulazi u 2027. godinu kada joj ističe treći mandat.

- Svesna je da podršku za četvrti mandat neće dobiti, pa je sudeći po onome što rade trenutno napravljen plan da se tužilaštvo uvede u stanje da su svi šefovi vršioci funkcija, odnosno u vf stanje. Ukoliko bi joj pošlo za rukom da sa orknjenim sastavom i bez sprovođenja odluka zagospodari VST, onda bi mogla da svoje odane kadrove, mahom iz Vojvodine, postavi za vršioce funkcija u tužilaštvima, a najveći plen bi im bio JTOK, pošto glavni tužilac Mladen Nenadić ide u penziju za manje od dve godine - otkriva sagovornik Kurira celokupan plan.

Međutim, kako upozorava, sve navedene radnje ulaze duboko u sferu zloupotrebe, a Dolovac istovremeno svoje lojalne tužioce izlaže i izvršenju krivičnog dela, kao što je kkao navodi kao primer, nesprovođenje odluke Ustavnog suda.