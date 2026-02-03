Slušaj vest

Vrhovno javno tužilaštvo na čelu sa Zagorkom Dolovac izdalo je danas saopštenje u kojem je konstatovano da je izborni proces za članove Visokog saveta tužilaštva "zakonit", uprkos odluci Ustavnog suda Srbije koji je odlučujući o prigovorima doneo opšteobavezujuću, konačnu i izvršnu odluku, kojom je utvrdio suprotno!

Ustavni sud, podsetimo, naložio je ponavljanje izbora za ovo najviše tužilačko telo na četiri izborna mesta.

- Neformalna grupa tužilaca, koju je Dolovac u saopštenju nazvala "prošireni kolegijum", predstavlja zapravo tužilački plenum, poput onih koje smo proteklih godinu dana imali prilike da čujemo - nepostojeći studentski plenumi, samoproklamovana grupa samoproklamovanih stručnjaka nazvanih "Anketna komisija", "prošireni rektorski kolegijum" itd. U pitanju su sve sami paralelni i paralegalni organi - tvrdi sagovornik Kurira iz vrha srpskog pravosuđa.

On objašnjava da ne samo da sedam tužilaca u ovom neformalnom "plenum" sastavu ili "proširenom kolegijumu", kako to stoji u saopštenju, ne može da odlučuje o zakonitosti, već nikako ne može da preuzima nadležnost Ustavnog suda koji je već dao konačnu reč - da se zbog kršenja kršenja zakonskih procedura rešenja Visokog saveta tužilaštva o odbijanju prigovora na tužilačke izbore smatraju ništavim i da se izbori moraju ponoviti na nekoliko biračkih mesta.

Ustavni sud Srbije Foto: Youtube Printscreen

- Kako bi građani razumeli, to je isto kao kada bismo imali situaciju u kojoj se okupi grupa advokata odbrane i organizuje sastanak, pa zaključi da njihovi branjenici nisu krivi, ikao imaju pravosnažne osuđujuće presude suda - objašnjava naš sagovornik iz pravosuđa.

Da ironija bude još veća, kako dodaje naš sagovornik, isti tužilački "plenum" u istom sastavu i istim saopštenjem obaveštava javnost da će se povodom seta pravosudnih zakona koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srbije obratiti istom tom Ustavnom sudu, čiju odluku u drugom slučaju odbija da poštuje.