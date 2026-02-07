Slušaj vest

Političko razdvajanje SAD i Evrope reflektovaće se i na proces evrointegracija Srbije, odnosno Zapadnog Balkana. O odustajanju Vašingtona od energične podrške da se Evropska unija proširi na ovaj region otvoreno je govorio bivši ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil.

- Tokom godina su SAD i EU ulagale zajedničke napore da zemlje regiona postanu članice Unije. Nisam siguran da će to tako biti i sada. Evropske budućnosti će biti, ali bez napora SAD. Sumnjam da će SAD biti proponent EU - izjavio je Hil na panelu "Budućnost američkog angažovanja na Zapadnom Balkanu" u organizaciji Atlantskog saveta u Vašingtonu.

Ekonomska orijentisanost

Američki diplomata je ocenio da će biti manje strpljenja američke administracije za zemlje koje imaju probleme sa susedima, a i manje interesovanja ko je kome nešto uradio, već će tražiti da se to reši. Hil kaže da može da zamisli da će aktuelna administracija i državni sekretar Mark Rubio tražiti veću ekonomsku orijentisanost zemalja, što bi moglo doprineti razvoju zajedničkog tržišta.

Programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović ocenjuje za Kurir da su Hilove poruke svojevrsna potvrda da evropske integracije nisu u suprotnosti sa interesima SAD, ali i da Vašington nije više brza pruga ka Briselu.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

- Trenutna administracija na drugačiji način vidi ostvarivanje svojih bezbednosnih interesa na prostoru Zapadnog Balkana. Suštinski, SAD su zainteresovane za bezbednosnu stabilnost kontrolom moravsko-vardarskog koridora, gde je Srbija partner. Svoje energetsko i ekonomsko prisustvo će zasnivati mimo EU partnera. Sam proces pridruživanja EU je u ovom trenutku manje važan, dok članstvo u NATO ima veći prioritet. Treba imati u vidu da su evropske integracije nešto što nije u suprotnosti interesima SAD, ali i to da Vašington nije više brza pruga ka Briselu - napominje Obradović.

Jasan otklon

Karijerni diplomata Zoran Milivojević kaže za Kurir da Hil govori sa pozicija realne politike, odakle nastupa i aktuelna američka administracija.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

- Ono što je potpuno tačno jeste da SAD uopšte ne interesuju EU i integracije. Ameriku interesuje njen sopstveni interes. Ključno za Ameriku sada je američki interes, a ne evropski. Prema tome, ukoliko nema američkog interesa, neće Amerika da nas gura da sa Evropom pregovaramo ili da ulazi u aranžmane. Ako Amerika ima interesa, podržaće, ako nema, baš ih briga, zato što oni generalno ne podržavaju EU, njima je ona nevažna. Kad je reč o Srbiji, ključan je njihov interes, a ne evropski, uključujući integracije. Jasno je da je to razlika između onog vremena i ovog sad - naglašava Milivojević.

On smatra da aktuelna američka administracija na direktniji način i daleko bolje uvažava srpski faktor i srpski interes na ovom prostoru.