Slušaj vest

Režiser blokader Stevan Filipović nastavlja sa udarima na deo onih koji su protiv aktuelne vlasti!

Profesor Fakulteta dramskih umetnosti ovog puta je ismejao nalog studenata Filozofskog fakuleta "Filozofi u blokadi", koje je nekeda zdušno podržavao.

Sve je počelo njihovom objavom na "Iksu" (X).

"Kada Srbi shvate da nisu najstariji narod na svetu i da nisu trn u oku Vatikana još od doba Nabuhadnezera/Nabuhodonosora II, prestaće da glasaju za slatkorečive korumpirane 'spasioce'", napisali su.

Usledilo je mnoštvo odgovora, uglavnom besnih pristalica, a Stevan je izdvojio jedan.

"FF Plenum malo Republika Srpska, malo je**o vas svetosavlje, sviđa mi se šizofrenija, u skladu je sa društvom u kojem preživljavamo", napisao je jedan korisnik, aludirajući na to što su "Filozofi u blokadi" prošlog meseca čestitali Dan RS, a sada su udarili na Srbe.

Jučerašnja objava Stevana Filipovića na Instagramu Foto: Instagram Printscreen

Stevan je to prokomentarisao sa "Hebefrena šizofrenija", što je težak oblik šizofrenije.

Sukob koji traje

Podsetimo, Stevan je u prethodnih nekoliko meseci više puta ratovao sa studentima blokaderima.

Pre dva meseca stavio je u fokus "Studente u blokadi", koji su ga prethodno u svom saopštenju direktno prozvali, nakon čega ih je reditelj odmah oštro kritikovao uporedivši ih sa Crvenim Kmerima, aona je u svom tekstu na portalu Radar pod nazivom "Izlazak iz Matriksa" upitao "Šta se, dođavola, dešava sa studentima?!".

"Odgovor na to je dosta kompleksan i bolan, i oko njega trenutno postoji prećutna zavera ćutanja onih koji su iole upućeniji", započeo je Filipović svoj tekst u kojem je "Studente u blokadi" osudio i zbog ograđivanja od tzv. anketne komisije.

U zaključku teksta priznao je da su blokaderi ukopani u jami.

"Da sumiramo - šta ostaje studentima, ako žele da se izvučemo iz jame u koju smo se, svi zajedno, sami ukopali? Istina. Umesto spekulacija i optužbi, studenti koji žele da vide kraj režima - ako su i dalje u većini - moraju da izađu i kažu svoju verziju istine", napisao je Filipović.